Vạn Xuân Group bàn giao kinh phí bảo trì cho Ban quản trị Happy One Central

(VTC News) -

Việc chủ động hoàn tất bầu Ban Quản trị và nhanh chóng bàn giao đầy đủ kinh phí bảo trì bao gồm lãi phát sinh tại dự án Happy One Central cho thấy uy tín thương hiệu được Vạn Xuân Group xây dựng từ sự minh bạch, trách nhiệm và cam kết đồng hành ngay sau bàn giao.

Hoàn thành Hội nghị NCC và bầu Ban Quản trị

Cuối tháng 10/2025 vừa qua, Hội nghị Nhà chung cư lần đầu tại Khu căn hộ Happy One Central đã diễn ra thành công tại phường Phú Lợi, TP.HCM. Sự kiện được tổ chức với sự chủ trì của UBND phường Phú Lợi, chủ đầu tư Vạn Xuân Group và Công ty Quản lý Bất động sản Nam Sài Gòn (SSPM) – đơn vị quản lý vận hành dự án. Với sự tham gia và tín nhiệm từ đông đảo cư dân, Ban Quản trị Khu căn hộ Happy One Central nhiệm kỳ 2025 – 2028 gồm 5 thành viên đã chính thức được thành lập theo đúng quy định.

Chính thức thành lập Ban Quản trị Khu căn hộ Happy One Central với 5 thành viên.

Việc hoàn tất bầu Ban Quản trị không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp lý trong quản lý nhà chung cư, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về mặt cộng đồng. Đây là thời điểm cư dân chính thức phát huy vai trò làm chủ, trực tiếp tham gia giám sát, quyết định các vấn đề liên quan đến quản lý, vận hành và sử dụng các tiện ích chung.

Ban Quản trị trở thành cầu nối quan trọng giữa cư dân, đơn vị quản lý vận hành và các bên liên quan, hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường sống minh bạch, văn minh và ổn định lâu dài.

Đông đảo cư dân tham gia, tích cực tạo nên sự thành công của sự kiện Hội nghị nhà chung cư lần đầu tại dự án Happy One Central.

Đối với Happy One Central, sự kiện còn đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Khu căn hộ trong hành trình xây dựng, phát triển cộng đồng cư dân gắn kết, văn minh cũng như thúc đẩy nâng cao chất lượng sống theo thời gian.

Bàn giao toàn bộ kinh phí bảo trì minh bạch, đầy đủ

Điểm nhấn đáng chú ý, chỉ trong vòng 2 ngày hoàn tất chốt số liệu, minh bạch về kinh phí bảo trì với Ban Quản trị; Ngày 31/12/2025, Vạn Xuân Group đã hoàn tất việc bàn giao toàn bộ kinh phí bảo trì, bao gồm cả phần tiền lãi phát sinh trong thời gian gửi ngân hàng cho Ban Quản trị Khu chung cư. Việc chuyển giao được thực hiện đầy đủ, nhanh chóng và minh bạch, đúng quy định pháp luật hiện hành.

Trong thực tế thị trường, kinh phí bảo trì thường là nguyên nhân dẫn đến nhiều tranh chấp kéo dài giữa cư dân và chủ đầu tư. Do đó, việc Vạn Xuân Group chủ động hoàn thành nghĩa vụ tài chính, không chậm trễ và không phát sinh vướng mắc, đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và tư duy phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đây không chỉ là việc “hoàn tất thủ tục”, mà là hành động cụ thể nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của cư dân và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Quản trị sớm đi vào hoạt động hiệu quả.

Toàn bộ kinh phí bảo trì cùng tiền lãi được bàn giao đầy đủ giúp Ban Quản trị có nguồn lực tài chính minh bạch để triển khai các công tác bảo dưỡng, duy tu hệ thống kỹ thuật, tiện ích và cảnh quan chung. Quan trọng hơn, điều này góp phần duy trì chất lượng sống ổn định, bảo toàn giá trị tài sản và tạo đà gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian.

Công tác quản lý, bảo dưỡng, duy tu hệ thống kỹ thuật, tiện ích và cảnh quan được thực hiện thường xuyên, đảm bảo phục vụ nhu cầu cư dân.

Từ góc độ chủ đầu tư, việc hoàn tất nghĩa vụ sau bàn giao cũng là cách Vạn Xuân Group khẳng định uy tín thương hiệu được xây dựng bằng hành động thực tế, không chỉ bằng cam kết trên hợp đồng. Doanh nghiệp cho thấy sự đồng hành dài hạn cùng cư dân, tạo nền tảng để hình thành một cộng đồng thịnh vượng, văn minh tại phường Phú Lợi – khu vực đang phát triển mạnh mẽ về hạ tầng và chất lượng đô thị.

Với những dấu mốc pháp lý - vận hành đã được hoàn tất, Happy One Central tiếp tục khẳng định vị thế là dự án ở thật, vận hành minh bạch, nơi cư dân an tâm sinh sống và gắn bó lâu dài. Đồng thời, đây cũng là minh chứng rõ nét cho năng lực triển khai và trách nhiệm của Vạn Xuân Group trong hành trình kiến tạo những dự án nhà ở chất lượng, bền vững và giàu giá trị cộng đồng tại TP.HCM.