Vạn người đổ về Hải Phòng xem 'ông trâu' khóa sừng, hạ gục đối thủ

Trời mưa từ sáng sớm nhưng hàng vạn du khách vẫn lấp kín khán đài, mong được chứng kiến những pha đối đầu gay cấn, những trận chiến ‘nảy lửa’ của các ông trâu trong Lễ hội chọi trâu năm nay.”
7h30, tiếng trống khai hội chọi trâu Đồ Sơn vang lên. Các "ông trâu" bắt đầu trận đấu "cân sức cân tài" trước sự chứng kiến của hơn 2 vạn khán giả có mặt trong Sân vận động Trung tâm quận Đồ Sơn.
Năm nay, 16 trâu tham gia thi đấu đến từ đình Bàng La, đình Đức Hậu, đền Thượng Đức (phường Nam Đồ Sơn); đình Ngọc, đền Nghè, đình Ngọc Hải, đình Nam (phường Đồ Sơn). 4 ông chủ trâu có trâu đạt giải Nhất, Nhì và đồng giải Ba năm 2024, mỗi người được đăng ký tham gia 1 suất trâu.
Trên các khán đài, người dân chen chân từng chút một để có vị trí quan sát tốt nhất. Tiếng trống khai hội vang lên cũng là lúc hàng vạn du khách theo dõi những cú đánh quyết liệt, dũng mãnh của các trâu chọi. Tiếng hò reo, cổ vũ của khán giả khiến cả sân đấu như bùng nổ.
Trận đấu được khán giả mong chờ nhất chính là màn đối đầu giữa hai trâu số 08 và số 11- trâu sừng bé đấu với trâu sừng to. Trâu 11 độ rộng sừng 0,7m. Trâu 08 độ rộng sừng 0,34m. Trâu 08 chiến thắng với sự máu chiến, miếng đòn hay, knock out đối thủ nhanh chóng dù trước đó không được đánh giá cao về thể lực.
Trận đấu hay nhất là trận đấu giữa trâu số 01 và 07. Những pha cáng hiểm hóc, tỳ đè, thi gan giữa hai trâu khiến không khí trên sân vận động trở nên sôi động, hào hứng. Sau 11 phút thi đấu, trâu số 07 dành chiến thắng trong sự hò reo cổ vũ của khán giả.
Kết quả sau 8 kháp đấu đầu tiên, các trâu số: 04, 08, 02, 07, 05, 06, 15 và 14 sẽ vào tứ kết. Năm nay, Ban tổ chức cũng điều chỉnh tăng mức giải thưởng cho các trâu đoạt giải trong lễ hội với giải Nhất 100 triệu đồng (tăng 30 triệu đồng), giải nhì 70 triệu đồng (tăng 30 triệu đồng), giải Ba 30 triệu (tăng 10 triệu đồng/giải). Giải thưởng cho chủ trâu có trâu vô địch gồm Cup và 100 triệu đồng.
