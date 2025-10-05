Rằm tháng Tám không chỉ là dịp lễ quan trọng trong tín ngưỡng dân gian mà còn là thời khắc thiêng liêng của Tết Trung Thu - Tết Đoàn Viên, khi gia đình sum họp, quây quần bên mâm cỗ trông trăng, tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong sự bình an, hạnh phúc. Vào ngày này, các gia đình Việt Nam chuẩn bị những lễ vật trang nghiêm để dâng lên chư vị Thần linh, Thổ công và Gia tiên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc cũng như nguyện cầu cho một năm mới an khang, thịnh vượng.

Bài văn khấn ngày rằm tháng 8 năm Ất Tỵ dưới đây được dùng trong nghi lễ cúng Thần linh và Gia tiên, thể hiện tấm lòng thành kính và ước mong được phù hộ, che chở cho gia đạo được bình an, viên mãn.

Văn khấn ngày rằm tháng 8 năm Ất Tỵ cúng thần linh và gia tiên

Văn khấn ngày rằm tháng 8 năm Ất Tỵ cúng Thần linh và Thổ công

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con xin kính lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con xin kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần. Con xin kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần. Con xin kính lạy ngài Tiền hậu, Địa chủ, Tài thần. Con xin kính lạy các Tôn thần đang cai quản trong khu vực này.

Gia chủ (chúng) con tên là … hiện đang ngụ tại …

Hôm nay là ngày rằm tháng 8 năm Ất Tỵ, gia chủ (chúng) con chân thành sửa soạn hương hoa, kim ngân, trà, thắp nén nhang thơm dâng lên trước án. Gia chủ (chúng) con xin kính mời ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương, Long mạch Tôn thần, ngài Bản gia Thổ địa, các ngài Ngũ thổ, Ngũ phương, ​Táo phủ Thần quân, Phúc đức chính thần và các ngài Tôn thần đang cai quản trong khu vực này.

Con kính mong các ngài lắng nghe lời thỉnh cầu chân thành từ gia chủ, xin hãy giáng lâm, chứng giám tấm lòng thành kính và đón nhận lễ vật dâng lên. Cúi xin các ngài từ bi gia hộ, ban phúc lành, che chở cho gia đình được bình an, mạnh khỏe, vạn sự hanh thông.

Chúng con chuẩn bị lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin các ngài phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn gia tiên vào ngày rằm tháng 8 năm Ất Tỵ

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con xin kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con xin kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. Con xin kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần. Con xin kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ).

Gia chủ (chúng) con tên là … hiện đang ngụ tại …

Hôm nay là ngày rằm tháng 8 năm Ất Tỵ, gia chủ (chúng) con nhờ ơn Trời Đất, cù lao tiên tổ, chư vị Tôn thần, chân thành sắm lễ, hoa trà, hương, thắp nén tâm hương dâng lên trước án. Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản gia Táo quân, ngài Bản xứ Thần linh, Thổ địa, Tài thần, Ngũ phương, Long mạch. Cúi xin các vị giáng lâm trước án, chứng giám cho lòng thành của chúng con, thụ hưởng lễ vật. Gia chủ con xin chân thành kính mời các cụ Tổ tỷ, Tổ khảo và chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng hiện về, chứng giám cho lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Gia chủ chúng con xin thành kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ đang trú tại ngôi nhà này, cùng lâm án tiền, cùng đến chứng giám và nhận lấy lễ vật. Cúi mong các vị linh thiêng phù hộ cho gia đình được bình an, thịnh vượng, công việc hanh thông, mọi sự cát lành như ý nguyện.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin các vị phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!