Văn khấn cúng rằm tháng Giêng 2026 chuẩn

Rằm tháng Giêng biết đến với tên gọi Tết Nguyên tiêu hay lễ Thượng nguyên, từ lâu đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng quen thuộc trong đời sống tinh thần của người Việt. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, ngày lễ này còn phản ánh truyền thống hướng về cội nguồn, đề cao sự đoàn viên và gìn giữ các giá trị gia đình qua nhiều thế hệ.

Trong dân gian, câu nói “Lễ Phật quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng” được lưu truyền như một sự khẳng định về tầm quan trọng đặc biệt của ngày rằm đầu tiên trong năm âm lịch. Theo quan niệm truyền thống, đây là thời điểm trời đất con người đạt trạng thái giao hòa, được xem là dịp thuận lợi để mỗi người gửi gắm mong ước về bình an, tài lộc và sự hanh thông trong năm mới. Vì vậy, nhiều gia đình chuẩn bị mâm lễ chu đáo để dâng lên thần linh và gia tiên, cầu mong khởi đầu năm mới suôn sẻ, gia đạo yên ổn.

Theo lịch vạn niên, Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026 rơi vào thứ Ba, ngày 3/3/2026 Dương lịch. Đây là ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới, tượng trưng cho sự viên mãn và khởi đầu trọn vẹn.

Trong mỗi gia đình, mâm lễ cúng có thể được chuẩn bị theo hình thức cỗ chay, cỗ mặn hoặc kết hợp cả hai, tùy điều kiện và phong tục từng nhà. Thông thường, cỗ mặn được dâng lên gia tiên, còn cỗ chay dành để dâng thần, Phật. Ngoài các món ăn, lễ vật cơ bản cần có gồm hương, hoa, đèn nến, vàng mã, trầu cau và rượu.

Mâm cỗ chay trên ban thờ Phật được khuyến khích bày biện thanh đạm, không quá cầu kỳ, mỗi món đặt trong bát hoặc đĩa nhỏ vừa phải. Các món thường xuất hiện gồm hoa quả, chè, xôi, món xào chay, các món chế biến từ đậu, canh măng nấm hoặc canh rau củ chay, bánh trôi nước cùng hương hoa, tiền vàng, đèn nến, trầu cau và rượu trắng.

Đối với mâm cỗ mặn theo phong tục truyền thống, cấu trúc phổ biến gồm 4 bát và 6 đĩa. Bốn bát bao gồm canh măng, canh bóng, bát miến và mọc; sáu đĩa thường có thịt gà hoặc thịt lợn luộc, giò hoặc chả, nem, món xào, dưa hành cùng xôi hoặc bánh chưng.

Sau khi hoàn tất việc bày biện mâm lễ, gia chủ đọc văn khấn Rằm tháng Giêng để dâng lên trời Phật và tổ tiên, thể hiện lòng thành kính cũng như ước nguyện về một năm mới no ấm, bình an.

Các bài văn khấn thường được sử dụng gồm: văn khấn rằm tháng Giêng cổ truyền; văn khấn cúng gia tiên rằm tháng Giêng; văn khấn cúng Thổ công ngày rằm tháng Giêng; và văn khấn cúng rằm tháng Giêng tại chùa.

Văn khấn rằm tháng Giêng cổ truyền

Dưới đây là bài cúng rằm tháng Giêng theo sách "Văn khấn cổ truyền Việt Nam" (NXB Văn hoá Thông tin).

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị tôn thần.

Con kính lạy Cao tằng tổ khảo, Cao tằng tổ tỷ, thúc bá đệ huynh, cô di tỷ muội nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là:... ngụ tại:..

Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngày Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ... nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời ông bà tiền chủ, hậu chủ về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia đình chúng con được vạn sự tốt lành, bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Gợi ý mâm cúng rằm tháng Giêng đơn giản. (Ảnh: Quỳnh Hoa)

Văn khấn cúng gia tiên rằm tháng Giêng

Các gia đình có thể tham khảo văn khấn cúng gia tiên ngày rằm tháng Giêng.

Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026

Tín chủ (chúng) con là:... ngụ tại:...

Chúng con thành tâm có lời kính mời: Nhật cung Thái Dương thiên tử tinh quân; Nam Tào, Bắc Đẩu tinh quân; Thái Bạch, Thi Tuế tinh quân; Bắc cực Tử vi Đại Đức tinh quân; Văn Xương, Văn Khúc tinh quân; Nhị thập bát tú, Ngũ hành tinh quấn; La Hầu, Kế Đô tinh quân giáng lâm trước án, nghe lời mời cẩn tấu:

Ngày rằm Nguyên tiêu, theo lệ trần tục, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả thắp nén tâm hương dâng lên trước án, kính mời các vị lai lâm hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hoà thuận, trên bảo dưới nghe.

Đèn trời xán lạn chiếu thắp cõi trần. Xin các tinh quân lưu ân lưu phúc. Lễ tuy mọn bạc, lòng thành có dư. Mệnh vị an cư, thân cung khang thái.

Phục duy cẩn cáo!

Gợi ý mâm lễ mặn cúng gia tiên ngày rằm tháng Giêng. (Ảnh: Thu Huong Vu)

Văn khấn Thổ công ngày rằm tháng Giêng

Bên cạnh văn khấn gia tiên và thần linh, các gia đình có thể tham khảo thêm bài văn khấn Thổ công ngày rằm tháng Giêng.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Thần quân.

Con kính lạy ngài Bản gia Thổ địa Long mạch.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức tôn thần.

Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần.

Con kính lạy các tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là:.. ngụ tại:...

Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026, tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả, đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch tôn thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần, các vị tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn rằm tháng Giêng tại chùa

Ngoài làm lễ cúng rằm tháng Giêng tại nhà, các độc giả cúng rằm tháng Giêng tại chùa cũng có thể tham khảo văn khấn rằm tháng Giêng tại chùa dưới đây.

Dốc lòng kính lễ Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương (3 lần, mỗi lần lạy 1 lạy, cầm 3 nén hương quỳ đọc tiếp).

Nguyện mây hương lành này,

Biến khắp mười phương giới,

Trong có vô biên Phật,

Vô lượng hương trang nghiêm,

Viên mãn đạo Bồ tát,

Thành tựu hương Như Lai (1 lạy, và cắm hương vào bát hương).

Dâng hương cúng dàng rồi, dốc lòng kính lễ Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương ( 1 lạy, thành kính chấp tay thành búp sen đọc bài ca tụng công đức của Đức Phật).

Phật thân rực rỡ tựa kim san

Thanh tịnh không gì thể sánh ngang

Vô thượng chí tôn công đức mãn

Cúi đầu con lạy Phật Sơn Vương.

Phật đức bao la như đại dương

Bảo châu tàng chứa đủ bên trong

Trí tuệ vô biên vô lượng đức

Đại định uy linh giác vẹn toàn.

Phật tại Chân Như pháp giới tàng

Không sắc không hình chẳng bụi mang

Chúng sinh bái vọng muôn hình Phật

Bỗng thấy tai nàn tận hóa tan.

Án phạ nhật ra hồng.

Án phạ nhật ra hồng.

Án phạ nhật ra hồng.

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền thánh tăng thường trụ Tam bảo (1 lạy).

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Sa Bà Giáo chủ Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Hộ Pháp Chư tôn Bồ tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ tát (1 lạy).

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát (1 lạy).

Con nay đều vì bốn ân, ba cõi pháp giới chúng sinh, nguyện xin ba chướng tiêu trừ, dốc lòng sám hối (1 lạy, quỳ đọc).

Chí tâm sám hối:

Xưa kia gây nên bao ác nghiệp

Đều vì ba độc: tham, sân, si

Bởi thân, miệng, ý phát sinh ra

Hết thảy con nay xin sám hối.

Như vậy tất thảy bao nghiệp chướng

Ắt hẳn tiêu diệt không tàn dư

Niệm niệm âm vang tận pháp giới

Độ khắp chúng sinh nhập Bất thoái (1 lạy).

Sám hối phát nguyện rồi, chúng con kính lễ Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và chư Phật ở khắp mười phương (1 lạy).

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!