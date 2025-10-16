Va chạm xe bán tải, cụ bà khuyết tật tử vong thương tâm

(VTC News) -

Ngày 16/10, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến cụ bà tử vong tại phường Long Trường (TP Thủ Đức cũ).

Hiện trường vụ tai nạn làm cụ bà khuyết tật tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, ông L.H.L. (39 tuổi, quê Bến Tre) lái xe bán tải BKS 51D-174.15 lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh. Khi rẽ trái vào đường 963, phường Long Trường, chiếc xe va chạm với bà T.T.N. (79 tuổi, ngụ gần hiện trường) đang lết dưới lòng đường.

Cú va chạm khiến cụ bà tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, Công an phường Long Trường phối hợp cùng Công an TP.HCM có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và trích xuất camera an ninh khu vực để phục vụ điều tra.

Người dân sinh sống gần khu vực cho biết, bà N. bị tật từ nhỏ, không thể đi lại bằng chân nên thường di chuyển bằng cách lết dưới đường gần nhà. Sáng cùng ngày, khi bà đang di chuyển ra khu vực ven đường thì xảy ra vụ việc thương tâm