'V-Concert Rạng rỡ Việt Nam': Khi hơn 2,5 vạn trái tim cùng hòa nhịp tại Thủ đô

(VTC News) -

Tối 9/8, “V-Concert Rạng rỡ Việt Nam” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - công trình top 10 thế giới - đã mở màn chuỗi lễ hội chào mừng 80 năm Quốc khánh bằng âm nhạc bùng nổ và tinh thần tự hào dân tộc dâng trào. Màn chào sân mãn nhãn đưa Trung tâm Triển lãm Việt Nam sánh ngang các “kinh đô concert” hàng đầu, góp phần nâng tầm vị thế Hà Nội trên bản đồ sự kiện toàn cầu, chính thức kích hoạt thành phố Expo đầu tiên của Việt Nam.

Biển người chen chân tại concert quốc gia

Từ 15h ngày 9/8, dòng người từ muôn hướng đã đổ về Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Vinhomes Global Gate, Đông Anh, Hà Nội). Từ TP.HCM, nhóm bạn Thuỳ Linh, Hồng Anh cho biết: “Thực sự choáng ngợp bởi không gian tổ chức quá hoành tráng, chưa từng có tại Việt Nam”.

V-Concert gây bùng nổ khi dàn nghệ sĩ “trong mơ” lần đầu cùng hội tụ trên một sân khấu lớn: NSƯT Xuân Hinh, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đen, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Rhyder, Quang Hùng MasterD, 2pillz... Nhiều bản hit đình đám được làm mới bằng sự kết hợp lần đầu giữa các nghệ sĩ, vũ đạo chuyên nghiệp, phối khí bắt tai và sự kết hợp của âm thanh, ánh sáng hiện đại bậc nhất.

“Chưa bao giờ tôi thấy nhà mình lại đắt giá đến vậy, mở cửa là thấy ánh đèn đại nhạc hội, ra ngõ là chạm mặt sao hạng A. Nhìn biển người cuồn cuộn đổ về, tôi mới thấy quyết định chuyển kinh doanh tới Vinhomes Global Gate đúng là nước đi sáng suốt nhất từ trước tới nay”, chị Vũ Hồng Minh, một cư dân vừa nhận bàn giao căn Boutique Gate, hào hứng.

Sân khấu Trung tâm Triển lãm Việt Nam liên tục được “đốt nóng” qua từng tiết mục bùng nổ, kéo theo biển người cuồng nhiệt hòa nhịp, vỗ tay, hát vang và nhún nhảy theo từng giai điệu. Tinh thần Việt Nam đầy tự hào từ tiết mục mở màn Made in Vietnam do Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân và NSND Thanh Hoa trình bày, Việt Nam I Love (Ryhder), Vũ điệu cồng chiêng (Tóc Tiên), Tự nguyện, Một vòng Việt Nam (Noo Phước Thịnh)… tới Nam quốc sơn hà - Nối vòng tay lớn - Hào khí Việt Nam, Người Việt Nam do Hà Anh Tuấn, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy thể hiện khép lại concert.

“V-Concert - Rạng rỡ Việt Nam” không đơn thuần là một đêm nhạc. Với chủ đề xuyên suốt hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đại nhạc hội đã trở thành cầu nối văn hóa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cùng tình yêu nước trong đông đảo khán giả. “Xúc động vô cùng khi được hoà giọng cùng các nghệ sĩ trong các bài ca ca ngợi quê hương đất nước và con người Việt Nam. Niềm tự hào dâng trào được thắp lửa bởi sự chỉn chu và tinh tế trong khâu tổ chức”, anh Hồ Quang Anh (Hà Nội) chia sẻ.

Kích hoạt thành phố Expo đầu tiên của Việt Nam

V-Concert được ví như phép thử đầu tiên cho khả năng đáp ứng các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế của Trung tâm Triển lãm Việt Nam - công trình quy mô Top 10 thế giới, được Vingroup hoàn thành chỉ sau hơn 10 tháng khởi công. Ngoài vị trí đắc địa mặt đường Trường Sa ngay sát trung tâm, kế cận sân bay, kết nối thuận tiện và hệ thống bãi đỗ xe “khổng lồ” cũng giúp “kinh đô concert” mới tại Đông Bắc Thủ đô ghi điểm trong mắt các tín đồ âm nhạc.

“Không nơi nào sở hữu không gian rộng lớn cùng hạ tầng hiện đại, đồng bộ như Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Cực đông nhưng không khí lại rất thoáng, nên đây sẽ là nơi rất thích hợp để tổ chức các đại sự kiện”, chị Hoàng Thanh Hà (Hưng Yên) đúc kết từ kinh nghiệm nhiều năm đi đu idol khắp trong Nam ngoài Bắc của bản thân.

Nhà Triển lãm Kim Quy đang nắm giữ kỷ lục là nhà triển lãm hình tròn lớn nhất thế giới với tổng diện tích 104.863m2, chiều cao hơn 56m. Với thiết kế lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thần Kim Quy, công trình không chỉ là điểm nhấn thẩm mỹ mà còn được xem là biểu tượng phát triển mới của Thủ đô - trái tim của thành phố Expo đầu tiên của Việt Nam.

Bên cạnh Nhà Triển lãm Kim Quy trứ danh, Trung tâm Triển lãm Việt Nam còn có tới 4 khu triển lãm ngoài trời rộng lớn tổng diện tích 20,6ha. Sự kết hợp này cho phép tổ hợp đáp ứng đồng thời nhiều sự kiện quy mô “khủng” diễn ra cùng lúc, từ concert, festival âm nhạc đến triển lãm quốc tế, hội chợ thương mại… Với hạ tầng hiện đại và không gian đa năng, linh hoạt, Trung tâm Triển lãm Việt Nam được ví như “sân khấu không giới hạn” của Hà Nội.

Từ V-Concert, tới đây là V-Fest (10/8), 8Wonder (23/8) và Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh” (từ 28/8-5/9)… Trung tâm Triển lãm Việt Nam đang mở ra kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp văn hóa, giải trí và triển lãm tại Việt Nam.

Đây không chỉ là “trái tim” mới của âm nhạc, lễ hội và cảm xúc, nơi Hà Nội tỏa sáng trên bản đồ sự kiện toàn cầu mà còn là cột mốc vàng khai mở nền kinh tế Expo, tạo động lực để Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của nền kinh tế.