Ứng dụng ECO người tiêu dùng chính thức đổi tên thành ECO Me

(VTC News) -

ECO Me không chỉ cung cấp một ứng dụng thanh toán, mua sắm đơn thuần, mà còn được xây dựng định hướng như một "người trợ lý" đắc lực, giúp khách hàng kiểm soát tài chính, đồng hành cùng sự phát triển của con cái và tối ưu hóa chi tiêu hàng ngày.

ECO Me sẽ mang đến cho người dùng hai nhóm giải pháp cốt lõi bao gồm: Giải pháp giáo dục số & giải pháp tài chính. Ứng dụng sẽ kết nối chặt chẽ với môi trường học đường, qua đó hỗ trợ phụ huynh việc quản lý học sinh một cách hiệu quả thông qua giải pháp thẻ học sinh thông minh, các chi tiêu tại trường, tính năng nhắc và đóng học phí thuận tiện, thanh toán học phí trả sau...

Bên cạnh đó, ứng dụng cung cấp tiện ích mua sắm và thanh toán thiết yếu, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tiêu dùng thực tế của mọi gia đình. Để tối ưu trải nghiệm khách hàng, giao diện ứng dụng cũng được cá nhân hóa theo từng nhóm trải nghiệm, khách hàng có thể lựa chọn tùy chỉnh ngay trong ứng dụng.

Sự kết hợp độc đáo này đưa ECO Me trở thành ứng dụng mang lại trải nghiệm chuyên sâu cho người dùng trong cả hai lĩnh vực giáo dục và tiêu dùng.

Việc đổi mới tên gọi ECO Me là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong nỗ lực thấu hiểu khách hàng của Finviet.