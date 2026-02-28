Ứng cử ĐBQH khóa XVI, nữ Phó Giáo sư nhấn mạnh vai trò khoa học trước cử tri

(VTC News) -

Trong những ngày này, cùng với cả nước, TP.HCM đang triển khai các bước quan trọng của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Danh sách những người ứng cử lần lượt được công bố, các hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức để ứng cử viên trình bày chương trình hành động, thể hiện trách nhiệm và cam kết trước nhân dân.

Theo danh sách chính thức, TP.HCM có 64 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 13 đơn vị bầu cử. Trong số đó, PGS.TS Trần Thị Kim Oanh (SN 1988) - Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, giảng viên cao cấp Trường Đại học Tài chính - Marketing, là một trong những ứng cử viên thuộc đội ngũ trí thức, nhà khoa học tham gia ứng cử lần này.

Đề cao trách nhiệm đại biểu và nền tảng khoa học

Tại hội nghị giới thiệu ứng cử viên, PGS.TS Trần Thị Kim Oanh xác định rõ ý nghĩa và trách nhiệm của việc tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Bà nhấn mạnh, việc được giới thiệu ứng cử không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là trách nhiệm chính trị đòi hỏi mỗi ứng cử viên phải nghiêm túc nhìn nhận năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm phục vụ nhân dân.

PGS.TS Trần Thị Kim Oanh.

“Đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn, đòi hỏi bản thân phải nghiêm túc nhìn lại năng lực, bản lĩnh, đạo đức công vụ và tinh thần phục vụ nhân dân”, bà phát biểu.

Trong chương trình hành động trình bày trước cử tri, PGS.TS Trần Thị Kim Oanh xác định rõ trọng tâm không chỉ là tham gia đầy đủ các kỳ họp Quốc hội, mà chủ động đóng góp vào quá trình xây dựng chính sách trên nền tảng khoa học và thực tiễn. Bà cam kết, nếu được tín nhiệm, sẽ tập trung vào ba trụ cột chính gồm: hoàn thiện chính sách phát triển khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Theo đó, bà nhấn mạnh việc tham gia góp ý, hoàn thiện các dự án luật liên quan đến khoa học, giáo dục, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Với kinh nghiệm nghiên cứu và tham gia tư vấn chính sách, bà cho rằng các quyết sách cần dựa trên bằng chứng khoa học, dữ liệu tin cậy và đánh giá tác động đầy đủ, thay vì chỉ dựa trên kinh nghiệm quản lý.

Bên cạnh vai trò lập pháp, PGS.TS Oanh cũng cam kết thực hiện đầy đủ chức năng giám sát của đại biểu Quốc hội, đặc biệt trong việc giám sát việc triển khai các chính sách khoa học - công nghệ, giáo dục và đổi mới sáng tạo. Bà cho biết sẽ theo dõi việc thực thi chính sách từ trung ương đến địa phương, kịp thời phản ánh những bất cập, khoảng trống hoặc điểm nghẽn chính sách tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Một nội dung quan trọng khác trong chương trình hành động của bà là tăng cường kết nối giữa giới khoa học, cơ quan quản lý và cơ quan lập pháp. Bà đặt mục tiêu trở thành cầu nối, chuyển tải ý kiến của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, giảng viên và nhà nghiên cứu tới Quốc hội, qua đó góp phần đưa khoa học trở thành cơ sở quan trọng trong hoạch định chính sách phát triển.

"Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là một lĩnh vực chuyên môn, mà còn là động lực nền tảng để nâng cao năng suất, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của quốc gia”, bà nêu rõ.

PGS.TS Trần Thị Kim Oanh đồng thời khẳng định sẽ duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri, lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Quốc hội. Bà cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, cũng như giải trình, thông tin lại kết quả hoạt động của mình với cử tri.

"Đại biểu Quốc hội không chỉ tham gia biểu quyết, mà phải góp phần nâng cao chất lượng chính sách. Với nền tảng khoa học, tôi mong muốn đóng góp vào quá trình xây dựng các quyết sách có cơ sở khoa học, khả thi và phục vụ hiệu quả sự phát triển đất nước”, bà nhấn mạnh.

Nhà khoa học trẻ giàu kinh nghiệm nghiên cứu

PGS.TS Trần Thị Kim Oanh thuộc thế hệ trí thức được đào tạo bài bản trong nước, trưởng thành từ môi trường giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Quá trình công tác của bà gắn liền với hoạt động đào tạo, nghiên cứu và tham gia phản biện chính sách trong lĩnh vực kinh tế.

Quá trình công tác của PGS.TS Trần Thị Kim Oanh gắn liền với hoạt động đào tạo, nghiên cứu...

Trong hoạt động nghiên cứu, bà là chủ nhiệm đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ, tập trung xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá phát triển kinh tế tuần hoàn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững.

Bên cạnh đó, bà đã công bố hơn 80 bài báo khoa học trong nước và quốc tế, tập trung vào các lĩnh vực chính sách tài khóa, phát triển bền vững, quản trị kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh. Các công trình nghiên cứu này không chỉ có giá trị học thuật mà còn cung cấp luận cứ khoa học phục vụ quá trình xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, bà còn tham gia xây dựng các báo cáo, kiến nghị chính sách gửi các cơ quan quản lý như Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và chính quyền TP.HCM, đề xuất các giải pháp liên quan đến chính sách tài chính, phát triển trung tâm tài chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Song song với hoạt động nghiên cứu, bà cũng tích cực tham gia đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn nhiều học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên, góp phần phát triển đội ngũ trí thức trẻ cho đất nước.

Việc đội ngũ trí thức, nhà khoa học như PGS.TS Trần Thị Kim Oanh tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội thể hiện xu hướng tăng cường hàm lượng tri thức và cơ sở khoa học trong hoạt động lập pháp và hoạch định chính sách.

TP.HCM có 64 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, với tổng cộng 64 người ứng cử. Trong số này, có 34 người do Trung ương giới thiệu và 30 người do địa phương giới thiệu. Theo cơ cấu, TP.HCM được phân bổ 30 đại biểu Quốc hội. Danh sách ứng cử gồm nhiều thành phần, như lãnh đạo các cơ quan Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, đại diện MTTQ, tổ chức chính trị – xã hội, giới chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, doanh nhân... Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 dự kiến được tổ chức vào tháng 3/2026.