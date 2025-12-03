UAE là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam

Tối 2/12, lễ kỷ niệm 54 năm Quốc khánh Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) (1971-2025) với chủ đề “Đoàn kết” đã diễn ra long trọng tại Hà Nội. Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Đại sứ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất tại Việt Nam Bader Almatrooshi, cùng nhiều đại biểu trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ UAE tại Việt Nam Bader Almatrooshi nhấn mạnh, sự kiện hôm nay nhằm tôn vinh hành trình phát triển ấn tượng của quốc gia Trung Đông - một hành trình được khởi đầu với tầm nhìn sáng suốt và ý chí kiên định. “Liên bang thống nhất đã trở thành một mô hình về xây dựng và phát triển, lấy con người làm trung tâm, định hình một hiện tại vững mạnh và đặt nền móng chắc chắn cho tương lai”, Đại sứ Almatrooshi cho biết.

Bên cạnh đó, Đại sứ khẳng định, những thập kỷ qua, UAE đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, từ đa dạng hóa kinh tế đến khám phá không gian, năng lượng sạch và trí tuệ nhân tạo.

Đại sứ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất tại Việt Nam Bader Almatrooshi phát biểu khai mạc. (Nguồn: ĐSQ UAE tại Việt Nam)

Hay việc tham gia G20, trở thành thành viên BRICS và mở rộng các Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) cũng là minh chứng cho sự hiện diện tích cực và mang tính xây dựng của UAE trên trường quốc tế.

Nhà ngoại giao cũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt Nam-UAE. Theo đó, kim ngạch thương mại song phương đã tăng 50% trong giai đoạn 2023-2024, đạt 12 tỷ USD. Riêng xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang UAE vào cuối quý 3/2025 đã tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.

Đại sứ Almatrooshi nêu rõ, mối quan hệ tốt đẹp giữa UAE và Việt Nam đang được cả chính phủ và khu vực tư nhân ủng hộ mạnh mẽ, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo hai nước trong tương lai.

Tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến Đại sứ Bader Almatrooshi, cùng tất cả bạn bè UAE đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam nhân dịp quan trọng này. “Những thành tựu nổi bật mà UAE đạt được trong 54 năm qua, dưới sự dẫn dắt của Tổng thống Mohammed bin Zayed Al Nahyan, cùng những nỗ lực đi đầu trong đa dạng hóa kinh tế, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và phát triển bền vững, không chỉ tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ cho UAE mà còn trở thành nguồn cảm hứng quan trọng đối với các quốc gia như Việt Nam, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi và phát triển kinh tế hiện nay”, Thứ trưởng khẳng định.

Thay mặt Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến UAE nhân kỷ niệm 54 năm Quốc khánh. (Nguồn: ĐSQ UAE tại Việt Nam)

“UAE không chỉ là đối tác kinh tế quan trọng mà còn là người bạn chân thành và đáng tin cậy của Việt Nam, cùng chia sẻ những khát vọng chung về hòa bình, hợp tác và thịnh vượng. Các hoạt động hợp tác chưa bao giờ năng động, thực chất và sâu rộng như hiện nay, trên khắp các lĩnh vực từ thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh đến giao lưu Nhân dân”, Thứ trưởng chia sẻ thêm.

Trong khuôn khổ sự kiện, các khách mời có cơ hội nhìn lại hành trình 54 năm hình thành và phát triển của quốc gia vùng Vịnh; thưởng thức màn trình diễn nghệ thuật dân gian Al-Ayyala, loại hình nghệ thuật trình diễn phổ biến và đặc trưng được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể, do chính đội ngũ sinh viên Việt Nam thể hiện.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán UAE tại Việt Nam cũng giới thiệu một đoạn video ghi lại cảnh đẹp của đất nước hình chữ S thông qua lăng kính của các nghệ sĩ tới từ quốc gia Trung Đông. Những hoạt động tại buổi lễ đã thể hiện tinh thần giao lưu văn hóa và tình hữu nghị gắn bó giữa nhân dân hai nước.