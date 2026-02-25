Tỷ phú Trung Quốc mất 1,1 tỷ USD để ly dị thanh mai trúc mã

(VTC News) -

Năm 2016, dư luận Trung Quốc chấn động trước một vụ ly hôn chưa từng có tiền lệ. Nhân vật chính là tỷ phú công nghệ Chu Á Huy. Ông chấp nhận chuyển khối tài sản trị giá khoảng 1,1 tỷ USD để hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ. Đến nay, đây vẫn là vụ ly hôn công khai đắt giá nhất Trung Quốc.

Ông chủ của ứng dụng hẹn hò nổi tiếng

Chu Á Huy sinh năm 1977 tại Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ông tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, một trong những trường danh tiếng nhất Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, ông không chọn con đường làm việc ổn định mà quyết định khởi nghiệp trong lĩnh vực Internet và công nghệ, vốn còn rất mới mẻ vào thời điểm đó.

Năm 2008, Chu Á Huy sáng lập công ty Kunlun Tech. Ban đầu, công ty tập trung phát triển và phát hành trò chơi trực tuyến, mảng kinh doanh đang tăng trưởng nhanh tại Trung Quốc. Kunlun Tech sớm thu hút được lượng lớn người dùng và tạo ra nguồn doanh thu ổn định.

Tỷ phú Chu Á Huy nổi tiếng toàn cầu nhờ thương vụ mua cổ phần của ứng dụng hẹn hò Grindr. (Ảnh: SCMP)

Sau giai đoạn đầu thành công, Chu Á Huy mở rộng chiến lược ra thị trường quốc tế. Kunlun Tech đầu tư và mua lại nhiều công ty công nghệ ở nước ngoài. Năm 2016, doanh nghiệp này mua cổ phần, giành quyền điều hành ứng dụng hẹn hò Grindr tại Mỹ. Thương vụ này giúp tên tuổi của Chu Á Huy được biết đến rộng rãi trên thị trường toàn cầu.

Cùng với sự tăng trưởng của Kunlun Tech, tài sản cá nhân của Chu Á Huy tăng nhanh. Ông liên tục xuất hiện trong danh sách tỷ phú Trung Quốc do tạp chí Forbes công bố. Trước thời điểm ly hôn, tổng tài sản của vợ chồng ông được ước tính khoảng 3,5 tỷ USD. Chu Á Huy được xem là một trong những tỷ phú công nghệ trẻ và kín tiếng nhất Trung Quốc.

Vụ ly hôn đắt giá nhất Trung Quốc

Vợ cũ của Chu Á Huy là Lý Quỳnh. Hai người quen biết nhau từ khi còn nhỏ, là bạn học cùng trường. Mối quan hệ kéo dài từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành. Vì vậy, cuộc hôn nhân này thường được gọi là mối tình “thanh mai trúc mã”.

Sau nhiều năm chung sống, hai người quyết định ly hôn vào năm 2016. Thông tin về nguyên nhân chia tay không được công bố chi tiết. Tuy nhiên, việc phân chia tài sản nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt của giới tài chính và truyền thông.

Theo thông báo chính thức của Kunlun Tech gửi Sở giao dịch chứng khoán Trung Quốc, Chu Á Huy đồng ý chuyển 278 triệu cổ phiếu của công ty cho Lý Quỳnh. Số cổ phiếu này chiếm khoảng 26% cổ phần Kunlun Tech. Giá trị thị trường tại thời điểm đó vào tương đương 1,1 tỷ USD.

Bức ảnh cưới hiếm hoi của vị tỷ phú được công bố. (Ảnh: QZ)

Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, Chu Á Huy vẫn nắm giữ hơn 34% cổ phần và tiếp tục giữ quyền kiểm soát doanh nghiệp. Phía công ty khẳng định vụ ly hôn không ảnh hưởng đến hoạt động quản trị và kinh doanh hằng ngày.

Truyền thông Trung Quốc gọi đây là vụ ly hôn đắt giá nhất lịch sử. Trước đó, chưa từng có vụ ly hôn nào tại Trung Quốc ghi nhận mức phân chia tài sản vượt mốc 1 tỷ USD. Sự kiện này cũng khiến các nhà đầu tư chứng khoán bàn tán sôi nổi.

Cổ phiếu Kunlun Tech có thời điểm biến động mạnh sau khi thông tin được công bố. Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng ổn định. Giới đầu tư đánh giá đây là vấn đề cá nhân, không làm thay đổi nền tảng hoạt động của doanh nghiệp.

Sau khi nhận cổ phần, Lý Quỳnh trở thành một trong những phụ nữ giàu có nhất Trung Quốc. Bà không tham gia điều hành Kunlun Tech nhưng nắm giữ khối tài sản rất lớn thông qua cổ phiếu.

Vụ ly hôn của Chu Á Huy diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ly hôn tại Trung Quốc gia tăng. Nhiều chuyên gia xã hội cho rằng áp lực công việc, sự chênh lệch tài sản và thay đổi quan niệm về hôn nhân là những nguyên nhân phổ biến.

Đối với giới doanh nhân, câu chuyện này được xem là một lời nhắc nhở rõ ràng. Khi tài sản gắn liền với cổ phiếu và doanh nghiệp niêm yết, các quyết định cá nhân có thể tạo ra tác động lớn về tài chính. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng vụ ly hôn giữa Chu Á Huy và Lý Quỳnh vẫn thường được nhắc lại.