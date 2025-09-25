Tuổi thơ không thể đứng dậy và kỳ tích hồi sinh của bé gái mắc viêm xương

(VTC News) -

Khi mới 19 tháng tuổi, K.L (SN 2017, trú tại tỉnh Phú Thọ) có dấu hiệu viêm xương vùng cẳng chân trái với biểu hiện sưng tấy. Gia đình không đưa con đi khám mà áp dụng cách dân gian, đắp lá thuốc.

Tưởng phương pháp truyền miệng ấy có thể chữa khỏi bệnh, nhưng tình trạng của K.L ngày càng xấu đi. Vùng da nơi đắp lá bị hoại tử, lộ xương ra ngoài qua vết rò viêm. Chỉ đến khi bệnh chuyển nặng, em mới được đưa tới bệnh viện tuyến trung ương.

Lúc này, các bác sĩ buộc phải thực hiện ba lần phẫu thuật nạo viêm, dẫn đến việc mất một đoạn xương chày - xương chính chịu lực ở cẳng chân. Em chỉ còn lại xương mác, vốn là xương phụ, nhỏ và yếu.

Từ 2 đến 6 tuổi, L. gần như chỉ có thể bò hoặc lết trong nhà. Mỗi lần cố gắng đặt chân xuống đất, phần xương mác yếu ớt lại bị cong vẹo, biến dạng, khiến chân trái ngắn lại rõ rệt. K.L đối mặt với nguy cơ tàn tật vĩnh viễn.

Hai năm sau, L. có thể đi lại bình thường, khoẻ mạnh. (Ảnh: BVCC)

Theo TS.BS Vũ Trung Trực - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, với các ca khuyết xương lớn như của L., việc ghép xương thông thường thất bại vì thiếu mạch máu nuôi dưỡng, dễ dẫn đến hoại tử hoặc tiêu xương.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ quyết định thực hiện ca mổ phức tạp, đó là chuyển vạt xương mác cùng bên, có mạch máu nuôi kèm theo, thay thế phần xương chày bị mất. Đồng thời, các bác sĩ chỉnh trục chi để giữ thẳng chân và kéo dài tối đa phần cẳng chân.

Ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ đồng hồ. Do bệnh nhi nhỏ tuổi, mạch máu và xương rất nhỏ, đội ngũ y bác sĩ phải vi phẫu hết sức tỉ mỉ để bảo toàn các cấu trúc quan trọng. Kết quả mang lại hy vọng, phần xương mác được chuyển sang đã sống, phát triển và liền tốt nhờ có mạch nuôi.

Hai năm sau, điều kỳ diệu xảy ra – xương mác nhỏ bé ban đầu đã tự phì đại, đủ khả năng nâng đỡ trọng lượng cơ thể. L. có thể đi lại bình thường. Các thiết bị nẹp vít cũng được tháo bỏ hoàn toàn.

TS.BS. Vũ Trung Trực nhấn mạnh, viêm xương hay gãy xương ở trẻ nhỏ đều cần được xử lý tại các cơ sở y tế chuyên khoa. Việc tự ý đắp lá, khoét bột hay nghe theo lời truyền miệng có thể gây hậu quả khôn lường, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng đi lại, vận động và chất lượng sống của trẻ về sau.