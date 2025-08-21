Túi hàng hiệu gần 30 triệu đồng bị chê nhàu như túi nylon siêu thị

(VTC News) -

Mới đây, Balenciaga, “ông lớn” thời trang xa xỉ trăm tuổi, đã mở bán chiếc túi tote "Marché Packable" từ bộ sưu tập Winter 25 của hãng, với giá hơn 1.000 USD (tương đương hơn 26 triệu đồng).

Nhưng chiếc túi lại nhanh chóng gây chú ý khi bị so sánh với túi nylon nhàu nhĩ thường thấy ở siêu thị.

"Marché Packable Tote Bag" trông không khác túi nylon trong siêu thị. (Ảnh: UNN)

Dù mang dáng vẻ bình dân nhưng chiếc túi tote được chế tác từ chất liệu cao cấp như polyamide và Dyneema - loại sợi được quảng cáo “cứng hơn thép”. Túi có thể gấp gọn, chứa tối đa 10kg, in logo Balenciaga cùng danh sách địa chỉ cửa hàng ở Paris.

Đặc biệt, nhà mốt còn tạo nếp nhăn “giả cũ” để trông như đã qua sử dụng ngay từ trong hộp. Túi tote này phù hợp với những tín đồ thời trang cuồng nhiệt, yêu thích sự độc đáo và táo bạo.

Thiết kế của chiếc túi cũng gây bùng nổ Internet. Nhiều người châm chọc thiết kế này, ví nó giống chiếc túi lôi từ ngăn kéo bếp hơn là món phụ kiện xa xỉ. Một số ý kiến cho rằng, sẽ thật lãng phí khi bỏ cả nghìn USD cho một chiếc túi trông như đáng giá vài xu.

Balenciaga được thành lập tại Tây Ban Nha, nhưng trụ sở chính đặt tại Paris (Pháp). Chiếc túi "Marché Packable Tote Bag" này được sản xuất tại Ý. Hiện tại, khách hàng có thể đặt mua Marché và được giao hàng miễn phí. Dự kiến, hàng sẽ được ​​giao hàng cho khách vào ngày 21/10.

Thực tế, chiếc túi tote nhàu nhĩ chỉ là tân binh trong những món đồ kỳ dị mà Balenciaga từng trình làng. Chẳng hạn như Trash Pouch - chiếc túi trông hệt túi đựng rác, làm từ da bê và có giá 1.790 USD (tương đương hơn 47 triệu đồng).

Trash Pouch - chiếc túi trông hệt túi đựng rác. (Ảnh: Nypost)

Hay chiếc Coffee Cup Clutch (túi cầm tay ly cà phê) giá 5.750 USD (khoảng hơn 151 triệu đồng) giống cốc cà phê từng gây sốt khi nữ doanh nhân Lauren Sánchez mang theo.

Ngoài ra, Chips Bag (túi khoai tây chiên) như bản sao hoàn hảo của gói snack, làm từ da bê bóng, giá 1.840 USD (khoảng 46 triệu đồng).