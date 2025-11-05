Từ Việt Nam đến châu Á, Bảo hiểm PVI khẳng định tầm nhìn quốc tế

(VTC News) -

Giải thưởng Ngành Bảo hiểm châu Á (Asia Insurance Industry Awards - AIIA) là sự kiện thường niên có uy tín do Tạp chí Asia Insurance Review (AIR) - tạp chí chuyên ngành bảo hiểm hàng đầu khu vực châu Á - tổ chức.

Bước tiến mang tầm châu lục

Giải thưởng nhằm tôn vinh những tổ chức và cá nhân có đóng góp nổi bật, sáng tạo và hiệu quả vượt trội trong hoạt động bảo hiểm - tái bảo hiểm tại châu lục, đặc biệt là những đóng góp nổi bật cho cộng đồng.

Bảo hiểm PVI được vinh danh trong top 3 “Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ của năm”.

Giải thưởng quy tụ các doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất châu Á và nhiều trung tâm tài chính lớn của châu lục. Việc Bảo hiểm PVI được xướng tên ở top 3 “Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ của năm” là minh chứng cho năng lực, bản lĩnh và tầm nhìn quốc tế của một doanh nghiệp Việt trên trên sân khấu quốc tế.

Tăng trưởng mạnh mẽ, quản trị theo chuẩn mực quốc tế

Hội đồng giải thưởng đánh giá cao Bảo hiểm PVI bởi năng lực tăng trưởng bứt phá, quản trị rủi ro minh bạch và tầm nhìn chuyển đổi số toàn diện, những yếu tố giúp doanh nghiệp vững vàng giữ vị thế dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Năm 2024, doanh nghiệp đạt tổng doanh thu 20.405 tỷ đồng, tăng gần 40% so với năm trước. Đến 9 tháng đầu năm 2025, Bảo hiểm PVI hoàn thành 108% kế hoạch năm, đạt 21.538 tỷ đồng doanh thu và 1.148 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh thị trường bảo hiểm phi nhân thọ toàn cầu chịu nhiều biến động.

Đại diện Bảo hiểm PVI gặp gỡ khách hàng, đối tác trong phòng họp riêng hội nghị.

Song song với kết quả kinh doanh, Bảo hiểm PVI còn được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế AM Best duy trì ở mức A- (Xuất sắc) 3 năm liên tiếp. Cùng với vốn điều lệ tăng lên 4.320 tỷ đồng, Bảo hiểm PVI khẳng định nền tảng tài chính vững mạnh và năng lực hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng.

Ở lĩnh vực tái bảo hiểm, doanh nghiệp ghi nhận tốc độ tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh và khẳng định năng lực khai thác thị trường toàn cầu. Đồng thời, Bảo hiểm PVI đi đầu trong ứng dụng công nghệ số, mở rộng mạnh mẽ các kênh bancassurance, thương mại điện tử, B2B2C, giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ bảo hiểm nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện.

Đặc biệt, mô hình “Risk Partner” - đồng hành cùng khách hàng trong toàn bộ vòng đời rủi ro - đưa Bảo hiểm PVI trở thành đối tác quản trị rủi ro chiến lược thay vì chỉ là nhà cung cấp sản phẩm bảo hiểm. Cách tiếp cận này được đánh giá là một trong những yếu tố giúp Bảo hiểm PVI tạo dấu ấn riêng tại giải thưởng AIIA năm nay.

Khẳng định tầm vóc trên bản đồ bảo hiểm châu Á

Top 3 “Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ của năm” là dấu mốc quan trọng cho ngành bảo hiểm Việt Nam trên hành trình hội nhập. Từ một thương hiệu trong nước, Bảo hiểm PVI đã vươn mình ra châu lục, tham gia các dự án và hợp đồng tái bảo hiểm tại Trung Quốc, Malaysia, Đức, Mỹ và nhiều quốc gia khác, từng bước xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp Việt mang tầm quốc tế.

Đoàn lãnh đạo Bảo hiểm PVI tham dự Hội nghị Tái bảo hiểm Quốc tế Singapore 2025.

Với quy mô và tốc độ tăng trưởng hiện nay, Bảo hiểm PVI đang tiến gần mục tiêu trở thành doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên của Việt Nam đạt mức doanh thu 1 tỷ USD với hơn 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trong năm nay.

Đại diện Bảo hiểm PVI - ông Dương Thanh Francois - Chủ tịch HĐTV chia sẻ: “Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bứt phá của chúng tôi trong hành trình giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, đồng thời khẳng định dấu ấn thương hiệu Việt trên bản đồ bảo hiểm khu vực châu Á, thể hiện năng lực - uy tín - khát vọng vươn tầm quốc tế”.

Việc Bảo hiểm PVI được xướng tên trong top 3 tại một trong những giải thưởng danh giá nhất châu Á không chỉ khẳng định vị thế của Bảo hiểm PVI với tư cách nhà bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội mở rộng hợp tác quốc tế, đưa thương hiệu Việt ngày càng vươn xa trong chuỗi giá trị bảo hiểm khu vực.

Hội nghị Tái bảo hiểm Quốc tế Singapore (SIRC) là sự kiện uy tín hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong lĩnh vực bảo hiểm và tái bảo hiểm, quy tụ các tập đoàn, công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm và chuyên gia hàng đầu thế giới. Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam duy nhất góp mặt tại sự kiện, với 5 phòng họp lớn riêng biệt, tạo môi trường để các công ty tham gia trao đổi thông tin, mở rộng và phát triển cơ hội hợp tác.