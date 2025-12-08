Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/12: Cự Giải may mắn, Thiên Bình thuận lợi

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 8/12 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên: Cự Giải tập trung công việc, giữ bình tĩnh; Thiên Bình nắm bắt cơ hội tài lộc và sự nghiệp thuận lợi.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 8/12/2025 cho thấy Bạch Dương có một ngày với nhiều thử thách nhỏ trong công việc và cuộc sống. Cung hoàng đạo này dễ gặp những tình huống ngoài dự đoán, cần bình tĩnh xử lý để tránh ảnh hưởng đến kết quả chung. Mặc dù có đôi lúc cảm thấy mệt mỏi, nhưng sự kiên nhẫn và nỗ lực sẽ giúp Bạch Dương vượt qua những trở ngại này.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 8/12/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương nên cẩn trọng trong mọi quyết định, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tiền bạc và mối quan hệ xã hội. Hãy dành thời gian chăm sóc sức khỏe và tạo không gian yên tĩnh để lấy lại năng lượng. Đừng quên trò chuyện với gia đình và bạn bè, bởi họ chính là chỗ dựa tinh thần quan trọng giúp Bạch Dương cân bằng tâm trạng.

Sự nghiệp: Công việc hôm nay của Bạch Dương có thể phát sinh một số rắc rối bất ngờ. Cần tập trung, kiểm tra kỹ lưỡng các công việc quan trọng và tránh đưa ra quyết định vội vàng. Sự kiên nhẫn sẽ giúp bạn xử lý mọi tình huống ổn thỏa.

Tài lộc: Tình hình tài chính khá ổn nhưng không nên chi tiêu bừa bãi. Hãy cân nhắc kỹ trước khi mua sắm, đặc biệt là các khoản lớn, để tránh rơi vào tình trạng thiếu hụt. Những khoản chi cần thiết vẫn nên thực hiện, nhưng nên ưu tiên những gì thực sự quan trọng.

Tình duyên: Vận trình tình cảm không quá suôn sẻ, dễ xảy ra hiểu lầm nhỏ. Tuy nhiên, gia đình và người thân sẽ mang đến nguồn năng lượng tích cực, giúp Bạch Dương quên đi phiền muộn. Hãy dành thời gian trò chuyện và chia sẻ cùng người thân yêu.

Sức khỏe: Tình trạng sức khỏe ổn định, nhưng Bạch Dương nên đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ và tránh làm việc quá sức. Thường xuyên tập các bài thể dục nhẹ nhàng hoặc dành thời gian thư giãn sẽ giúp duy trì năng lượng suốt cả ngày.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 8/12/2025 cho thấy Kim Ngưu nên thận trọng trong các mối quan hệ xã giao. Hôm nay, thị phi có thể xuất hiện từ những lời nói hay hành động vô tình, vì vậy Kim Ngưu cần giữ bình tĩnh và cân nhắc kỹ trước khi phát ngôn hoặc đưa ra quyết định quan trọng. May mắn là vận trình tài lộc khá ổn định, mang đến cơ hội tận hưởng những niềm vui nhỏ trong cuộc sống.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 8/12/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu hãy chú ý đến các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là những người mới quen hoặc đồng nghiệp gần gũi. Tránh xung đột và giữ thái độ ôn hòa sẽ giúp bạn vượt qua những tình huống thị phi. Đồng thời, dành thời gian chăm sóc bản thân và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên người thân cũng rất quan trọng để duy trì tinh thần thoải mái.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển khá tốt, nhưng bạn cần cẩn trọng trong việc giao tiếp với đồng nghiệp và đối tác. Tránh tranh luận hoặc để cảm xúc chi phối sẽ giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn.

Tài lộc: Tài chính ổn định, có thể chi tiêu cho những nhu cầu cá nhân hoặc sở thích. Đây cũng là ngày thích hợp để đầu tư vào bản thân, như mua sắm, nâng cấp không gian sống hoặc thưởng thức bữa tối ngon lành cùng bạn bè.

Tình duyên: Chuyện tình cảm cần sự chú ý và thận trọng. Hãy để ý những tín hiệu xung quanh và dành thời gian quan tâm người ấy nhiều hơn, tránh để những hiểu lầm nhỏ làm ảnh hưởng mối quan hệ.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định nhưng cần duy trì thói quen ăn uống hợp lý và nghỉ ngơi đầy đủ. Những hoạt động nhẹ nhàng như đi dạo, tập thể dục thư giãn sẽ giúp tinh thần sảng khoái hơn.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 8/12/2025 cho thấy Song Tử sẽ có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng vẫn đạt được những kết quả tích cực. Công việc tiến triển thuận lợi, bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không gặp nhiều áp lực. Đây cũng là cơ hội tốt để Song Tử suy nghĩ về những thay đổi hoặc thử thách mới trong sự nghiệp, đặc biệt là những lĩnh vực khiến bạn cảm thấy hứng thú.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 8/12/2025 dành lời khuyên cho Song Tử nên cẩn trọng trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc và quan hệ xã hội. Tránh cho vay mượn hoặc tin tưởng quá mức vào người khác để không gặp rủi ro. Dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý và quan sát xung quanh sẽ giúp Song Tử duy trì tinh thần thoải mái, đồng thời nhận ra đâu là những mối quan hệ nên tiếp tục và đâu là những người cần giữ khoảng cách.

Sự nghiệp: Một ngày làm việc tương đối nhẹ nhàng, thuận lợi. Song Tử hoàn thành tốt công việc hiện tại và có thể cân nhắc những cơ hội thử thách mới. Thái độ tích cực và sáng tạo sẽ giúp bạn tạo ấn tượng tốt với cấp trên và đồng nghiệp.

Tài lộc: Người làm công ăn lương không gặp khó khăn, trong khi người kinh doanh cần cẩn thận với các khoản đầu tư nhỏ. Tránh cho vay hoặc giao dịch mạo hiểm trong hôm nay.

Tình duyên: Chuyện tình cảm khá bình ổn, không có xung đột lớn. Tuy nhiên, Song Tử nên dành thời gian quan tâm và chia sẻ với người thân hoặc nửa kia, điều này sẽ giúp tăng thêm sự gắn kết và thấu hiểu.

Sức khỏe: Tình trạng sức khỏe ổn định, tinh thần phấn chấn. Việc duy trì lối sống khoa học kết hợp các hoạt động vận động nhẹ sẽ giúp Song Tử giữ vững năng lượng cả ngày.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 8/12/2025 cho thấy Cự Giải sẽ có một ngày đầy may mắn và cơ hội. Công việc diễn ra thuận lợi, đặc biệt những nhiệm vụ đòi hỏi kỹ năng thuyết phục, đàm phán hay sáng tạo sẽ mang lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, cần chú ý đến những đồng nghiệp có thể ghen tị hoặc ganh ghét, tránh tranh cãi không cần thiết.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 8/12/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải nên tập trung vào nhiệm vụ của mình và duy trì thái độ bình tĩnh trong giao tiếp. Đừng để những thị phi xung quanh làm ảnh hưởng đến tinh thần. Ngoài ra, hãy dành thời gian buổi tối để nghỉ ngơi, thư giãn, giúp tinh thần thoải mái và cân bằng hơn.

Sự nghiệp: Ngày làm việc hiệu quả, nhiều cơ hội để Cự Giải thể hiện năng lực. Khả năng đàm phán và thuyết phục giúp bạn ghi điểm với đồng nghiệp và cấp trên. Cần cẩn trọng trước những người có thái độ ganh ghét.

Tài lộc: Tài chính ổn định, vận may về tiền bạc cao. Đây là thời điểm thích hợp để tính toán các kế hoạch chi tiêu hoặc đầu tư nhỏ.

Tình duyên: Chuyện tình cảm thuận lợi, mối quan hệ với người thân, bạn bè và nửa kia mang đến niềm vui lớn. Hãy dành thời gian quan tâm, trò chuyện nhiều hơn để gắn kết các mối quan hệ.

Sức khỏe: Sức khỏe cần chú ý, tránh lao lực quá mức. Buổi tối nên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn hoặc tập các bài vận động nhẹ để giảm căng thẳng.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 8/12/2025 cho thấy Sư Tử dễ trở nên bốc đồng và xốc nổi, có thể đưa ra những quyết định thiếu suy nghĩ. Những hành động nóng vội hoặc cảm xúc tiêu cực sẽ dễ dẫn đến rắc rối, vì vậy Sư Tử cần giữ bình tĩnh và kiểm soát tốt cảm xúc trong mọi tình huống.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 8/12/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử nên cân nhắc kỹ trước khi hành động hoặc phát ngôn. Tránh các quyết định tài chính vội vàng và chú ý đến mối quan hệ với người thân, đồng nghiệp. Một chút kiềm chế và suy nghĩ trước sẽ giúp Sư Tử vượt qua những thử thách trong ngày.

Sự nghiệp: Công việc gặp một số trở ngại do thái độ nóng vội hoặc thiếu kiên nhẫn. Sư Tử cần kiểm soát cảm xúc và tập trung vào nhiệm vụ chính, tránh xung đột với đồng nghiệp để đảm bảo hiệu quả công việc.

Tài lộc: Tài chính cần được quản lý chặt chẽ. Hãy tính toán các khoản chi tiêu cẩn thận, ưu tiên những nhu cầu thực sự cần thiết, tránh mua sắm bốc đồng dẫn đến tình trạng hụt hẫng tài chính.

Tình duyên: Mối quan hệ lâu dài có thể hơi chùng xuống, nên thử thay đổi địa điểm hẹn hò hoặc làm mới không khí tình cảm để khơi gợi cảm xúc tích cực và thăng hoa cho cả hai.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định nhưng dễ bị căng thẳng do cảm xúc bốc đồng. Nên dành thời gian thư giãn, tập thể dục nhẹ hoặc thiền để giữ tinh thần và thể chất cân bằng.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 8/12/2025 cho thấy Xử Nữ sẽ đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công việc. Những nỗ lực và sự chuyên nghiệp của bạn được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận. Tuy nhiên, đôi lúc Xử Nữ vẫn hơi bảo thủ, muốn làm theo ý mình, nên cân nhắc lắng nghe góp ý để tối ưu hiệu quả công việc.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Hai 8/12/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ nên cân bằng giữa công việc và chuyện tình cảm. Dù công việc thành công, đừng để người ấy cảm thấy bị bỏ quên. Buổi tối là thời điểm thích hợp để dành thời gian quan tâm, trò chuyện và làm mới mối quan hệ, giúp Xử Nữ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn hơn.

Sự nghiệp: Ngày làm việc hiệu quả, nhiều thành tích đáng ghi nhận. Nên duy trì sự tập trung và cân nhắc lắng nghe góp ý từ đồng nghiệp để công việc diễn ra suôn sẻ hơn.

Tài lộc: Tài chính ổn định, có thể thoải mái chi tiêu mà không cần quá tiết kiệm. Những khoản đầu tư nhỏ hoặc sắm sửa cá nhân đều thuận lợi.

Tình duyên: Sự bận rộn công việc có thể khiến nửa kia cảm thấy mệt mỏi, vì vậy hãy dành thời gian buổi tối để hâm nóng tình cảm.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định nhưng nên chú ý nghỉ ngơi hợp lý. Dành thời gian thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng giúp tinh thần và thể chất cân bằng.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/12: Cự Giải may mắn, Thiên Bình thuận lợi

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/12/2025 cho thấy Thiên Bình sẽ trải qua một ngày thuận lợi và đầy may mắn. Công việc và kế hoạch làm ăn đều diễn ra suôn sẻ, hầu hết dự định đều có kết quả như ý. Đây cũng là thời điểm tốt để Thiên Bình thực hiện các thay đổi, di chuyển hoặc khởi động những dự án mới.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Hai 8/12/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình nên tận dụng cơ hội may mắn về tài lộc và công việc. Khi giải quyết các vấn đề tiền bạc hay hợp tác kinh doanh, hãy dùng thái độ uyển chuyển, tránh nóng nảy để đạt kết quả tốt nhất. Đồng thời, chú ý duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng, hàng xóm và người thân, sẽ giúp ích cho Thiên Bình trong tương lai.

Sự nghiệp: Ngày làm việc hiệu quả, hầu hết kế hoạch đều tiến triển thuận lợi. Đây là thời điểm thích hợp để Thiên Bình triển khai dự án mới hoặc thực hiện những thay đổi quan trọng.

Tài lộc: Có cơ hội nhận được tài lộc bất ngờ hoặc tin tốt liên quan đến tiền bạc. Việc hợp tác kinh doanh hay đầu tư đều thuận lợi nếu Thiên Bình quyết đoán nhưng khéo léo.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có tin vui hoặc nhận được thông tin tốt từ xa. Mối quan hệ với người thân, bạn bè và nửa kia đều thuận lợi, giúp tinh thần của Thiên Bình thoải mái và vui vẻ.

Sức khỏe: Nên chú ý duy trì thói quen sinh hoạt khoa học và dành thời gian thư giãn để giữ năng lượng cả ngày.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/12/2025 cho thấy Bọ Cạp sẽ có một ngày đầy may mắn và thuận lợi. Công việc, học tập hay các dự án cá nhân đều diễn ra suôn sẻ, quý nhân có thể xuất hiện giúp đỡ bạn kịp thời, mang lại cơ hội thăng tiến và thành công.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Hai 8/12/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp nên tận dụng những cơ hội thuận lợi và tiếp tục duy trì thái độ tích cực. Trong chuyện tình cảm và tài chính, hãy mở lòng và chủ động nắm bắt cơ hội, đồng thời giữ sự cẩn trọng để không bỏ lỡ các cơ hội quý giá.

Sự nghiệp: Công việc thuận lợi, nhiều cơ hội thăng tiến. Bọ Cạp có thể nhận được sự giúp đỡ từ đồng nghiệp, cấp trên hoặc quý nhân xung quanh, mang lại kết quả như ý.

Tài lộc: Tài chính rực rỡ, nhận được nhiều khoản thưởng, hoa hồng hoặc lợi nhuận từ công việc. Đây là thời điểm thích hợp để tính toán chi tiêu, đầu tư hoặc lên kế hoạch tiết kiệm cho tương lai.

Tình duyên: Chuyện tình cảm viên mãn, đặc biệt với người độc thân có cơ hội gặp gỡ nửa kia qua những cuộc gặp gỡ bạn bè tình cờ nhưng đáng nhớ. Hãy sống thật với bản thân và mở lòng đón nhận tình yêu thương xung quanh.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tinh thần hứng khởi. Duy trì thói quen sinh hoạt khoa học và nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp Bọ Cạp duy trì năng lượng suốt cả ngày.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 8/12/2025 cho thấy Nhân Mã chịu tác động xấu từ hung tinh, dẫn đến nhiều rắc rối trong công việc và các mối quan hệ. Thông tin bị hiểu sai, lời nói dễ bị hiểu nhầm, và có thể nảy sinh mâu thuẫn với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Đây là ngày Nhân Mã cần cẩn trọng trong mọi hành động và lời nói.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Hai 8/12/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã nên kiềm chế cảm xúc, tránh tỏ ra biết hết mọi chuyện để không gây khó chịu cho người khác. Trong chuyện tình cảm, hãy bình tĩnh, đừng vội tranh cãi với nửa kia hay người thân. Sức khỏe cũng cần lưu ý, đặc biệt khi lên kế hoạch giảm cân hay tập luyện, nên xây dựng chế độ khoa học.

Sự nghiệp: Công việc gặp nhiều khó khăn, cần chú ý cách ứng xử và kiểm tra kỹ thông tin trước khi đưa ra quyết định. Tránh xung đột không cần thiết với đồng nghiệp hoặc đối tác.

Tài lộc: Tài chính ổn định nhưng không nên đầu tư mạo hiểm hoặc chi tiêu bốc đồng. Kiểm soát ngân sách chặt chẽ để tránh rủi ro.

Tình duyên: Chuyện tình cảm dễ nảy sinh mâu thuẫn. Hãy kiềm chế cơn nóng giận, lắng nghe và trò chuyện bình tĩnh với nửa kia để tháo gỡ khúc mắc.

Sức khỏe: Cần chú ý đến chế độ ăn uống và tập luyện khoa học. Tránh làm việc quá sức, dành thời gian nghỉ ngơi để duy trì sức khỏe ổn định.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/12/2025 cho thấy Ma Kết có một ngày vận trình tốt đẹp, đặc biệt là về công việc và các mối quan hệ xã giao. Những cơ hội hợp tác làm ăn, kinh doanh đều rộng mở, thu hút khách hàng và mang đến nguồn tài lộc dồi dào. Đặc biệt, Ma Kết còn có lộc ăn uống, đi đâu cũng được quý nhân phù trợ, khiến tinh thần phấn chấn, tươi vui cả ngày.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 8/12/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết nên tận dụng những cơ hội thuận lợi để phát triển sự nghiệp và kinh doanh. Đồng thời, hãy mở lòng với những mối quan hệ tình cảm mới, đặc biệt những bạn độc thân có khả năng gặp gỡ nửa kia như mong muốn. Giữ thái độ tích cực và thoáng đạt sẽ giúp Ma Kết duy trì vận may trong ngày.

Sự nghiệp: Công việc thuận lợi, nhiều cơ hội hợp tác và phát triển. Người làm kinh doanh có thể mở rộng quy mô hoặc tìm kiếm khách hàng mới, tạo tiền đề cho thành công lâu dài.

Tài lộc: Tài chính dồi dào, có lộc từ các cơ hội làm ăn hoặc thưởng, phúc lợi. Đây là ngày thích hợp để tính toán chi tiêu và đầu tư hợp lý.

Tình duyên: Nhân duyên tốt đẹp, đặc biệt với người độc thân có cơ hội gặp gỡ nửa kia. Các mối quan hệ xã giao, tình cảm đều thuận lợi, mang lại cảm giác vui vẻ, hạnh phúc.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tinh thần phấn chấn. Lộc ăn uống và sự chăm sóc từ quý nhân giúp Ma Kết cảm thấy thoải mái, vui vẻ suốt cả ngày.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/12/2025 cho thấy Bảo Bình đón nhận nhiều vận may tài lộc. Cung hoàng đạo này có thể gặp cơ hội đầu tư lớn hoặc thu nhập bất ngờ, mang lại sự thuận lợi về tài chính. Tuy nhiên, cần cân nhắc kỹ lưỡng và nhìn nhận toàn diện lợi – hại trước khi đưa ra quyết định.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 8/12/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình nên giữ thái độ cẩn trọng trong chi tiêu, tránh mua sắm hoặc đầu tư theo cảm xúc. Về tình cảm, hãy chủ động tạo không gian lãng mạn, đổi mới thói quen hẹn hò để hâm nóng tình cảm với nửa kia, tránh căng thẳng và nhàm chán.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra thuận lợi, có thể nhận được cơ hội quan trọng để phát triển dự án hoặc thể hiện năng lực cá nhân. Tuy nhiên, đừng quá tập trung vào vật chất mà bỏ qua các khía cạnh khác trong công việc.

Tài lộc: Tài chính vượng, có cơ hội đầu tư hoặc thu nhập bất ngờ. Cần quản lý chi tiêu hợp lý và cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định liên quan đến tiền bạc.

Tình duyên: Ngũ hành xung khắc cảnh báo về tình trạng nhàm chán trong mối quan hệ. Nên tạo những thay đổi nhỏ, hẹn hò, lãng mạn để hâm nóng tình cảm, tránh căng thẳng và mâu thuẫn.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tinh thần tích cực. Tuy nhiên, Bảo Bình cần duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý và nghỉ ngơi đầy đủ để tránh mệt mỏi.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/12/2025 cho thấy Song Ngư cần thận trọng hơn trong công việc. Những chi tiết nhỏ nhưng quan trọng có thể ảnh hưởng đến kết quả chung, đặc biệt là khi xử lý giấy tờ, hợp đồng hay các dự án cần ký kết. Sự cẩn trọng và tỉ mỉ sẽ giúp Song Ngư tránh được sai sót không đáng có.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 8/12/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư nên tập trung vào từng chi tiết, kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Trong chuyện tình cảm, đừng để quá khứ ảnh hưởng đến tâm trạng hiện tại. Hãy nhìn về phía trước, giữ thái độ lạc quan để duy trì tinh thần thoải mái và yêu đời.

Sự nghiệp: Cần tập trung vào chi tiết và cẩn trọng khi xử lý công việc, đặc biệt là hợp đồng và các giấy tờ quan trọng. Tránh chủ quan để không mắc sai sót đáng tiếc.

Tài lộc: Tài chính ổn định, nhưng nên cân nhắc kỹ trước khi chi tiêu hoặc đầu tư. Sự tỉ mỉ trong công việc cũng giúp duy trì nguồn thu ổn định.

Tình duyên: Đừng để những chuyện quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại. Hãy tập trung vào hiện tại và tạo không gian lãng mạn, tích cực với nửa kia.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tinh thần cần duy trì lạc quan để tránh căng thẳng. Nghỉ ngơi hợp lý giúp Song Ngư giữ năng lượng và tinh thần minh mẫn.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 8/12/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.