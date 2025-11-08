Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/11: Song Tử hứng khởi, Cự Giải may mắn

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 8/11 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên: Song Tử tập trung vào việc quan trọng; Cự Giải cần duy trì cân bằng trong cuộc sống.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 8/11/2025 cho thấy Bạch Dương có một ngày khá thuận lợi về tài lộc nhờ quý nhân phù trợ. Tuy nhiên, cảm xúc của bản mệnh có phần bất ổn, cần chú ý cân bằng tinh thần.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Bảy 8/11/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương nên tận dụng cơ hội hợp tác để phát triển tài chính, đồng thời dành thời gian thư giãn, quan tâm đến cảm xúc bản thân và người thân, tránh để áp lực bên ngoài chi phối.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra khá suôn sẻ, có cơ hội gặp gỡ đối tác đáng tin cậy, có thể mang lại lợi ích lâu dài. Tuy nhiên, cần thận trọng trong các quyết định quan trọng và tránh xung đột với đồng nghiệp.

Tài lộc: Vận trình tài chính vượng phát, thu nhập ổn định và có thêm cơ hội tăng lương, hợp tác kinh doanh hoặc nhận thưởng. Đây là thời điểm thích hợp để tính toán kế hoạch tài chính lâu dài.

Tình duyên: Tình cảm thăng trầm, cảm xúc dễ bị tác động bởi tâm trạng. Bạch Dương nên chủ động trò chuyện, thể hiện tình cảm một cách nhẹ nhàng, tránh để những yếu tố bên ngoài làm ảnh hưởng đến mối quan hệ.

Sức khỏe: Cần chú ý nghỉ ngơi hợp lý, tránh để căng thẳng quá mức ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất. Thư giãn, vận động nhẹ nhàng sẽ giúp cải thiện tinh thần và giữ năng lượng tích cực.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 8/11/2025 cho thấy Kim Ngưu có một ngày sự nghiệp thuận lợi, đạt nhiều thành tích đáng kể. Tuy nhiên, tài chính cần thận trọng, và sức khỏe không nên xem nhẹ.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Bảy 8/11/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên tập trung hoàn thành công việc, tránh cho vay mượn tiền bạc, đồng thời chăm sóc sức khỏe và duy trì cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển thuận lợi, Kim Ngưu năng nổ, sáng tạo, đạt nhiều thành tích cao. Đây là thời điểm tốt để đề xuất ý tưởng hoặc nhận thêm nhiệm vụ quan trọng.

Tài lộc: Vận trình tài chính ở mức ổn định, nên cẩn trọng trong các khoản chi và tránh cho vay, dù là người quen thân thiết, để tránh rủi ro về tiền bạc.

Tình duyên: Chuyện tình cảm hài hòa, nhận được sự quan tâm từ nửa kia. Kim Ngưu tìm thấy động lực và niềm vui từ tình yêu, góp phần nâng cao tinh thần và sự hứng khởi trong cuộc sống.

Sức khỏe: Cần chú ý nghỉ ngơi và kiểm tra sức khỏe nếu cảm thấy mệt mỏi. Duy trì chế độ ăn uống hợp lý và sinh hoạt điều độ để bảo vệ sức khỏe.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 8/11/2025 cho thấy Song Tử sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực, đặc biệt liên quan đến tiền bạc và cảm xúc, nhưng nhờ sự hỗ trợ từ gia đình và người thân, bạn có thể vượt qua.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Bảy 8/11/2025 dành lời khuyên cho Song Tử nên tránh tự gánh vác quá nhiều trách nhiệm, tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng, đồng thời đừng ngần ngại nhờ đến sự giúp đỡ từ những người xung quanh.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra bình thường nhưng có thể gặp chút khó khăn do áp lực và cảm xúc bất ổn. Song Tử cần giữ bình tĩnh và ưu tiên những nhiệm vụ quan trọng.

Tài lộc: Ngày hôm nay tiền bạc có thể gây căng thẳng, Song Tử nên thận trọng trong chi tiêu và tìm sự tư vấn nếu cần thiết để tránh sai sót.

Tình duyên: Chuyện tình cảm ổn định, nhờ sự hỗ trợ từ gia đình và người thân, Song Tử cảm thấy yên tâm và được chia sẻ cảm xúc, giúp giảm bớt áp lực trong ngày.

Sức khỏe: Cần chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh căng thẳng quá mức. Thư giãn và nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp tinh thần ổn định hơn.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 8/11/2025 cho thấy Cự Giải đón nhận nhiều may mắn, cả trong công việc lẫn tình cảm, giúp bản thân cảm thấy tự tin và hài lòng với những thành quả hiện tại.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Bảy 8/11/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải nên tận dụng thời cơ thuận lợi để củng cố các mối quan hệ, đồng thời giữ sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân, tránh quá phụ thuộc vào may mắn mà quên tính toán lâu dài.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra thuận lợi, Cự Giải dễ đạt được mục tiêu và có cơ hội hợp tác với những đối tác đáng tin cậy, giúp thăng tiến hoặc mở rộng phạm vi ảnh hưởng.

Tài lộc: Tiền bạc rủng rỉnh, thu nhập tăng nhờ các dự án hoặc công việc kinh doanh thuận lợi; nguồn lợi nhuận dồi dào mà không cần tốn quá nhiều công sức.

Tình duyên: Chuyện tình cảm ngọt ngào, các cặp đôi hiểu và thông cảm cho nhau hơn, người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng ưng ý.

Sức khỏe: Tinh thần phấn chấn, cơ thể dẻo dai; duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh sẽ giúp Cự Giải giữ được năng lượng tích cực suốt ngày.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 8/11/2025 cho thấy Sư Tử chịu tác động xấu từ hung tinh, dễ gặp phải những tình huống căng thẳng và hiểu lầm trong cả công việc lẫn đời sống cá nhân.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Bảy 8/11/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử nên giữ bình tĩnh, cẩn trọng trong lời nói và hành động, tránh tranh cãi với bạn bè, đồng nghiệp hay người thân. Kiểm soát cảm xúc sẽ giúp giảm bớt rắc rối và duy trì hòa khí trong gia đình.

Sự nghiệp: Công việc gặp nhiều khó khăn do hiểu lầm hoặc thông tin sai lệch, Sư Tử cần thận trọng khi đưa ra quyết định và giao tiếp với đồng nghiệp, đừng vội vàng giải quyết vấn đề.

Tài lộc: Tài chính ở mức trung bình, không nên đầu tư lớn hay cho vay mượn trong hôm nay để tránh rủi ro.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có dấu hiệu mâu thuẫn, dễ gây căng thẳng với người yêu hoặc vợ/chồng; nên giữ bình tĩnh và lắng nghe nhau.

Sức khỏe: Cần chú ý đến chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý, tránh căng thẳng ảnh hưởng đến sức khỏe.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 8/11/2025 cho thấy Xử Nữ có vận trình không thuận lợi, ảnh hưởng tới nhiều khía cạnh trong công việc, tài chính và đời sống cá nhân.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Bảy 8/11/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ nên giữ bình tĩnh, tránh tranh cãi và thị phi nơi công sở, đồng thời kiểm soát chi tiêu để hạn chế rủi ro tài chính. Dành thời gian chăm sóc sức khỏe và quan tâm đến những dấu hiệu bất thường sẽ giúp bạn an tâm hơn.

Sự nghiệp: Công việc gặp trở ngại, dễ xảy ra bất đồng với đồng nghiệp hoặc cấp trên; cần thận trọng và tránh can dự vào những tranh chấp không cần thiết.

Tài lộc: Tài vận trung bình, nên hạn chế chi tiêu lớn và tránh đầu tư rủi ro trong hôm nay.

Tình duyên: Chuyện tình cảm ổn định nhưng cần kiềm chế cảm xúc, tránh để áp lực công việc ảnh hưởng tới mối quan hệ.

Sức khỏe: Chú ý sức khỏe, đặc biệt những vấn đề về tim mạch, đường ruột hay thiếu máu; phát hiện dấu hiệu bất thường nên đi khám sớm.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/11/2025 cho thấy Thiên Bình có vận trình tương đối ổn định, không gặp nhiều biến động trong công việc và tài chính. Tuy nhiên, cần cẩn trọng trong các quyết định quan trọng, đặc biệt là về tiền bạc và đầu tư.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Bảy 8/11/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình nên kiềm chế sự bốc đồng, tránh để cảm xúc chi phối các mối quan hệ xã hội. Đây cũng là dịp để tận hưởng sự êm ả trong chuyện tình cảm, đồng thời dành thời gian chăm sóc sức khỏe và cân bằng cuộc sống.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra khá bình thường, không có nhiều bước tiến, cần kiên nhẫn và suy xét kỹ trước khi quyết định quan trọng.

Tài lộc: Tài chính ổn định nhưng chưa có dấu hiệu tăng trưởng; tránh đầu tư lớn hoặc chi tiêu tùy hứng.

Tình duyên: Chuyện tình cảm ngọt ngào, nửa kia luôn động viên và hỗ trợ, mang lại cảm giác an yên.

Sức khỏe: Khá tốt, nhưng nên duy trì thói quen sinh hoạt và nghỉ ngơi hợp lý để giữ tinh thần thoải mái.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/11/2025 cho thấy Bọ Cạp có một ngày dễ bị chi phối bởi cảm xúc, tâm trạng lên xuống thất thường. Những áp lực nhỏ nhặt trong cuộc sống và công việc có thể khiến bạn trở nên nóng nảy, khó kiểm soát bản thân.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Bảy 8/11/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp nên bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc và dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn để tái tạo năng lượng. Hãy tìm niềm vui bên người thân, bạn bè để giải tỏa căng thẳng, tránh để áp lực ảnh hưởng tới sức khỏe và các mối quan hệ.

Sự nghiệp: Bọ Cạp hôm nay cần lưu ý cách xử lý các vấn đề trong công việc, đặc biệt là những việc nhỏ nhặt dễ gây căng thẳng. Nếu bạn biết giữ bình tĩnh và giải quyết từng việc một cách logic, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Hãy tránh để nóng nảy làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Tài lộc: Vận tài chính của Bọ Cạp hôm nay khá ổn, đặc biệt nếu biết tận dụng những cơ hội bất ngờ hoặc các khoản thu ngoài dự tính. Tuy nhiên, đừng vội vàng đầu tư hay chi tiêu lớn, hãy cân nhắc kỹ càng để tránh rủi ro không đáng có.

Tình duyên: Sự quan tâm và sẻ chia từ người thân, bạn bè hoặc nửa kia sẽ giúp bạn cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm hơn. Đây cũng là cơ hội để Bọ Cạp gắn kết hơn với người thương và hâm nóng tình cảm.

Sức khỏe: Sức khỏe hôm nay có thể bị ảnh hưởng bởi tâm trạng và cảm xúc tiêu cực. Hãy dành thời gian thư giãn, đi dạo hoặc thực hiện các bài tập nhẹ để giải tỏa căng thẳng. Tránh làm việc quá sức và quan tâm đến giấc ngủ để cơ thể phục hồi tốt nhất.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 8/11/2025 cho thấy Nhân Mã làm việc rất chăm chỉ, nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp nhưng vẫn có thể gặp phải một vài rắc rối không đáng có do người ganh ghét hoặc đố kị.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Bảy 8/11/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã nên giữ bình tĩnh, tập trung vào công việc của mình và tránh nóng giận trước những thị phi, tiếng xấu không thực. Hãy tận hưởng những phút giây vui vẻ bên nửa kia hoặc mở lòng với người mình thích nếu còn độc thân.

Sự nghiệp: Nhân Mã hôm nay nhận được nhiều sự hỗ trợ trong công việc nhờ thái độ siêng năng và tận tâm. Tuy nhiên, vẫn có những kẻ ganh ghét hoặc cố tạo rắc rối. Hãy xử lý khéo léo, bình tĩnh và tránh nóng giận, điều này giúp bảo vệ uy tín và hình ảnh của bạn trước đồng nghiệp.

Tài lộc: Vận tài chính hôm nay ổn định nhưng không quá dư dả. Cẩn trọng trong chi tiêu và tránh những khoản đầu tư mạo hiểm. Đây cũng là ngày tốt để kiểm tra các khoản thu chi, lên kế hoạch tiết kiệm và quản lý tài chính một cách khoa học.

Tình duyên: Những người độc thân có cơ hội bày tỏ tình cảm hoặc gặp gỡ người mới thông qua bạn bè và các sự kiện xã hội. Các cặp đôi nên tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, vun đắp tình cảm và cùng nhau vượt qua thử thách trong cuộc sống.

Sức khỏe: Áp lực từ công việc và những rắc rối không đáng có có thể khiến bạn căng thẳng. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, tập thể dục nhẹ và thư giãn để tinh thần thoải mái, duy trì năng lượng cho cả ngày.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/11/2025 cho thấy Ma Kết có một ngày vận trình thuận lợi, đặc biệt về mặt nhân duyên và tài lộc. Người độc thân dễ gặp được đối tượng phù hợp, còn các cặp đôi cảm thấy hạnh phúc và gắn kết hơn.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Bảy 8/11/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết nên tận dụng cơ hội hợp tác, làm ăn hay kinh doanh, đồng thời đừng quên tận hưởng những niềm vui nhỏ từ lộc ăn uống và sự quý mến từ mọi người xung quanh. Giữ tâm trạng tích cực sẽ giúp Ma Kết phát huy tối đa vận may của mình.

Sự nghiệp: Công việc của Ma Kết hôm nay diễn ra thuận lợi. Các cơ hội hợp tác và phát triển dự án mới xuất hiện, đặc biệt nếu bạn làm kinh doanh hoặc tham gia vào các dự án nhóm. Hãy tận dụng sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và quý nhân để mở rộng quy mô công việc và đạt hiệu quả cao.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay rất tốt, có khả năng nhận được những khoản lợi nhuận ngoài dự kiến hoặc cơ hội tăng thu nhập. Đây là thời điểm thích hợp để xem xét đầu tư hoặc phát triển các kế hoạch kinh doanh, nhưng vẫn nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định lớn.

Tình duyên: Người độc thân có cơ hội gặp gỡ nửa kia lý tưởng, trong khi các cặp đôi có thể tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ và gắn kết hơn. Sự hòa hợp và năng lượng tích cực giúp tình cảm tiến triển thuận lợi.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tinh thần phấn chấn nhờ những may mắn và niềm vui trong ngày. Ma Kết nên duy trì thói quen ăn uống hợp lý, đồng thời tận hưởng các bữa ăn ngon cùng bạn bè, người thân để vừa thư giãn vừa tăng cường năng lượng cho cơ thể.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/11/2025 cho thấy Bảo Bình cần chú ý hơn đến cách quản lý công việc và thời gian. Ngày hôm nay có thể sẽ xuất hiện một số thử thách trong sự nghiệp nếu bạn không tập trung, nhưng đồng thời cũng mang đến cơ hội cải thiện thu nhập nếu biết tận dụng.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Bảy 8/11/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình nên cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, đừng để áp lực công việc ảnh hưởng đến tinh thần và các mối quan hệ xung quanh. Hãy chủ động giao tiếp với người thân và đồng nghiệp để tránh hiểu lầm không đáng có.

Sự nghiệp: Bảo Bình hôm nay có thể gặp phải một vài rắc rối nhỏ trong công việc, đặc biệt là khi xử lý các dự án nhóm. Bạn nên chú ý hơn đến chi tiết và tránh để những sai sót nhỏ gây ảnh hưởng đến uy tín. Đây cũng là cơ hội để chứng minh khả năng tổ chức và quản lý của bạn, nếu bạn làm việc tập trung và khoa học.

Tài lộc: Những khoản đầu tư nhỏ hoặc công việc phụ có thể mang lại thu nhập bất ngờ. Tuy nhiên, đừng quá mạo hiểm; cân nhắc kỹ trước khi chi tiêu hoặc đưa ra quyết định tài chính quan trọng.

Tình duyên: Bảo Bình hôm nay nên kiên nhẫn lắng nghe đối phương. Một số mâu thuẫn nhỏ có thể phát sinh do hiểu lầm, nhưng nếu bạn chủ động chia sẻ và thẳng thắn trong giao tiếp, mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa. Những Bảo Bình độc thân có cơ hội gặp gỡ người mới qua bạn bè hoặc các sự kiện xã hội.

Sức khỏe: Sức khỏe của Bảo Bình hôm nay khá tốt, đặc biệt về thể chất. Hãy tiếp tục duy trì thói quen tập luyện và chế độ ăn uống khoa học. Nếu có thời gian, một buổi đi dạo ngoài trời hoặc thực hiện các bài tập thở sẽ giúp tinh thần thêm thoải mái, giảm căng thẳng.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/11/2025 cho thấy Song Ngư có xu hướng suy tư và nhạy cảm hơn. Những kỷ niệm, sự kiện trong quá khứ có thể khiến bạn cảm thấy bối rối hoặc bực dọc, nhưng nếu biết cân nhắc và học cách buông bỏ, bạn sẽ tìm thấy nguồn năng lượng mới để tiếp tục công việc và chăm sóc bản thân.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Bảy 8/11/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư nên tận dụng vận may bất ngờ về tiền bạc, đồng thời sắp xếp lại tài chính cá nhân một cách thông minh. Hãy ưu tiên thanh toán các khoản nợ và cân nhắc việc tích lũy để tránh tình huống phát sinh bất ngờ. Đồng thời, hãy chăm sóc sức khỏe và giữ tinh thần lạc quan, đừng để căng thẳng ảnh hưởng đến các mối quan hệ xung quanh.

Sự nghiệp: Song Ngư hôm nay có khả năng hoàn thành công việc khá tốt, đặc biệt là những nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên nhẫn và tư duy sáng tạo. Một số cơ hội mới có thể xuất hiện, hãy tận dụng tối đa để khẳng định năng lực bản thân. Tuy nhiên, đừng quá bận tâm đến những việc không quan trọng, tránh bị chi phối bởi cảm xúc quá mức.

Tài lộc: Song Ngư có thể nhận được một khoản tiền bất ngờ hoặc đạt kết quả tốt trong các dự án liên quan đến tiền bạc. Thay vì tiêu xài ngay, bạn nên thanh toán các khoản nợ và nghĩ đến việc tiết kiệm dài hạn để đảm bảo an toàn tài chính.

Tình duyên: Chuyện tình cảm hôm nay có nhiều năng lượng tích cực. Nếu đã có người thương, hãy dành thời gian lắng nghe và chia sẻ cùng nhau, điều này sẽ giúp mối quan hệ trở nên gắn kết hơn. Song Ngư độc thân có cơ hội gặp gỡ người mới thông qua bạn bè hoặc các hoạt động xã hội.

Sức khỏe: Sức khỏe của Song Ngư hôm nay cần chú ý đến việc giảm căng thẳng. Dù cơ thể không quá yếu, nhưng áp lực tinh thần có thể khiến bạn mệt mỏi. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và tránh mang những lo lắng của công việc về ảnh hưởng đến gia đình, bạn bè.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 8/11/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.