Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/12: Bạch Dương thận trọng, Kim Ngưu kiên nhẫn

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 4/12 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên: Bạch Dương tỉ mỉ, hướng về tương lai; Kim Ngưu kiên nhẫn, cẩn trọng lời nói, tránh tranh cãi.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 4/12/2025 cho thấy Bạch Dương cần thận trọng hơn trong công việc, đặc biệt là các chi tiết nhỏ và giấy tờ liên quan đến hợp đồng. Những sai sót nhỏ nếu không kịp thời xử lý có thể gây ra hậu quả đáng tiếc.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 4/12/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương nên tỉ mỉ trong từng việc, tránh chủ quan, đồng thời để quá khứ ngủ yên và tập trung vào tương lai để giữ tinh thần lạc quan.

Sự nghiệp: Bạch Dương cần chú ý đến những chi tiết nhỏ trong công việc. Việc đọc kỹ hợp đồng, kiểm tra giấy tờ và theo sát tiến độ sẽ giúp tránh sai sót không đáng có.

Tài lộc: Tài chính ổn định, có cơ hội kiếm thêm từ những kế hoạch hoặc dự án đang triển khai. Tuy nhiên, cần cân nhắc kỹ trước khi đầu tư hay chi tiêu lớn.

Tình duyên: Hãy buông bỏ những chuyện quá khứ để tâm trạng trở nên nhẹ nhàng hơn. Việc tập trung vào hiện tại sẽ giúp mối quan hệ tiến triển thuận lợi và tạo ra không khí tích cực.

Sức khỏe: Sức khỏe khá tốt, tuy nhiên nên giữ thói quen nghỉ ngơi đầy đủ, tránh căng thẳng kéo dài. Một chế độ ăn uống cân bằng sẽ giúp cơ thể duy trì năng lượng suốt cả ngày.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 4/12/2025 cho thấy Kim Ngưu thời vận chưa được hanh thông, nhiều việc gặp trở ngại, không thuận lợi như ý muốn. Bạn có thể cảm thấy phân vân giữa tiến hay lui, nhưng cần kiên nhẫn bền chí, nỗ lực hết mình và không bỏ cuộc.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 4/12/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên nhẫn nại trước khó khăn, cẩn trọng trong lời nói, tránh tranh cãi không cần thiết. Không nên tham vọng làm ăn lớn trong ngày này, chỉ làm những việc vừa sức, đồng thời đề phòng tiểu nhân, tai tiếng và thị phi.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển chậm, cần linh hoạt thay đổi kế hoạch, kiềm chế nóng nảy để tránh sai sót. Tập trung vào những việc vừa sức và chuẩn bị tinh thần vượt qua thử thách.

Tài lộc: Tiền bạc chỉ ở mức ổn định, không nên đầu tư hay làm ăn lớn. Các dự định tài chính nên cân nhắc kỹ, tránh hao tổn không đáng có.

Tình duyên: Chú ý vun xới tình cảm gia đình, nhẫn nhịn và tha thứ sẽ giúp hóa giải mâu thuẫn. Tránh cãi vã vô ích, giữ hòa khí và sự bình tĩnh trong các quan hệ thân thiết.

Sức khỏe: Sức khỏe cơ bản ổn, nhưng nên đề phòng mệt mỏi, căng thẳng và những rắc rối bất ngờ từ người thân hoặc bạn bè. Nghỉ ngơi hợp lý để duy trì năng lượng.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 4/12/2025 cho thấy Song Tử không cảm thấy thoải mái, đặc biệt trong công việc khi Song Tử phải gánh vác nhiều nhiệm vụ khó nhọc nhưng đôi khi công sức không được ghi nhận đúng mức. Điều này khiến bạn cảm thấy áp lực và đôi phần bực bội.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 4/12/2025 dành lời khuyên cho Song Tử nên giữ vững lý trí, không để cảm xúc chi phối quyết định. Hãy biết cách bảo vệ thành quả của mình, đồng thời cân bằng cảm xúc để tránh những tổn thương không cần thiết trong tình yêu và các mối quan hệ.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển ổn định nhờ Song Tử luôn đặt ra yêu cầu cao cho bản thân và hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Tuy nhiên cần chú ý việc công sức có thể không được công nhận, nên biết cách tự bảo vệ mình.

Tài lộc: Tài chính trong ngày chưa được thuận lợi, Song Tử nên hạn chế chi tiêu lớn và quản lý tiền bạc cẩn thận, tránh hao hụt không đáng có.

Tình duyên: Trong tình yêu, đôi khi bị cảm xúc chi phối khiến Song Tử trải qua những cảm giác u mê, hạnh phúc xen lẫn nỗi buồn. Hãy tỉnh táo, lắng nghe lý trí và đối phương để duy trì mối quan hệ bền vững.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định nhưng nên chú ý giảm căng thẳng, dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý để tinh thần thoải mái, tránh mệt mỏi kéo dài.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 4/12/2025 cho thấy Cự Giải cần linh hoạt khi đối mặt với các rắc rối, đặc biệt trong công việc. Những lời đồn thổi hoặc gièm pha có thể gây ảnh hưởng tới uy tín cá nhân, nhưng với ý chí kiên cường và khả năng bình tĩnh xử lý, Cự Giải vẫn giữ vững vị trí của mình.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 4/12/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải hãy tận dụng sức mạnh nội lực và tìm sự hỗ trợ khi cần thiết để vượt qua mọi trở ngại. Giữ đầu óc tỉnh táo, xử lý linh hoạt sẽ giúp bạn tránh được những tác động tiêu cực từ môi trường xung quanh.

Sự nghiệp: Công việc có thể gặp phải những tình huống phức tạp, cạnh tranh hoặc tin đồn không hay. Cự Giải cần giữ bình tĩnh, linh hoạt trong cách ứng xử và tận dụng các mối quan hệ đáng tin cậy để vượt qua khó khăn.

Tài lộc: Tài vận khá thuận lợi, các nguồn thu nhập ổn định. Đây là thời điểm thích hợp để Cự Giải cân nhắc đầu tư nhỏ hoặc quản lý tài chính một cách khôn ngoan, tránh rủi ro lớn.

Tình duyên: Đào hoa vượng, những người độc thân có cơ hội gặp gỡ và làm quen với nửa kia tiềm năng. Cự Giải bận rộn với các cuộc hẹn hò, gặp gỡ bạn bè và các mối quan hệ xã giao, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để mở rộng mạng lưới tình cảm.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, nên chú ý duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, nghỉ ngơi hợp lý để duy trì tinh thần lạc quan và tràn đầy năng lượng.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 4/12/2025 cho thấy Sư Tử sẽ gặt hái thành quả nếu kiên trì theo kế hoạch đã định sẵn. Thay vì thay đổi liên tục, Sư Tử biết tận dụng điểm mạnh của bản thân, xử lý công việc một cách thông minh và linh hoạt, nhờ đó được đánh giá cao và đạt hiệu quả tốt.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 4/12/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử không nên nóng vội thay đổi kế hoạch hay áp lực bản thân quá mức. Hãy tin vào năng lực của mình, kiên nhẫn và tập trung vào các bước đã định để đạt được kết quả tốt nhất.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển thuận lợi nếu Sư Tử giữ vững kế hoạch và tận dụng thế mạnh cá nhân. Khả năng xử lý tình huống linh hoạt giúp bạn ghi điểm với đồng nghiệp và cấp trên.

Tài lộc: Tài chính ổn định, thu nhập đến từ công sức và sự nỗ lực. Đây không phải thời điểm nên mạo hiểm lớn, nên ưu tiên các kế hoạch vừa sức và an toàn.

Tình duyên: Vợ chồng hóa giải mâu thuẫn, tình cảm trở nên nồng ấm. Người đang yêu có thể gặp bước tiến mới, còn độc thân hãy mở lòng để đón nhận cơ hội tình cảm, dù vẫn cần kiên nhẫn trước những thử thách nhỏ trong mối quan hệ.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tinh thần phấn chấn. Hãy duy trì chế độ nghỉ ngơi hợp lý, kết hợp vận động nhẹ để cơ thể luôn sung sức, đồng thời giúp đầu óc minh mẫn để xử lý công việc hiệu quả.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 4/12/2025 cho thấy Xử Nữ có một ngày công việc thuận lợi, đạt được nhiều thành công nhờ khả năng tổ chức và tận dụng thế mạnh cá nhân.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Năm 4/12/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ nên tập trung vào công việc và tận dụng cơ hội để phát triển sự nghiệp, đồng thời kiên nhẫn và khéo léo trong các mối quan hệ tình cảm, tránh tranh cãi không cần thiết, đặc biệt là với người thân và nửa kia.

Sự nghiệp: ông việc thuận lợi, Xử Nữ phát huy tốt năng lực của mình và có cơ hội hoàn thành các dự án quan trọng. Khả năng lập kế hoạch và tổ chức giúp bạn đạt hiệu quả cao, được cấp trên ghi nhận.

Tài lộc: Tài chính ổn định, thu nhập đến từ công việc chính và các dự án phụ. Nên cẩn trọng trong chi tiêu và tránh các khoản đầu tư mạo hiểm.

Tình duyên: Đường tình cảm gặp nhiều khó khăn. Các cặp đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi, đặc biệt khi cả hai đều không nhún nhường. Người độc thân cần kiên nhẫn chờ đợi, tránh nóng vội trong tình cảm.

Sức khỏe: Sức khỏe tương đối ổn, tuy nhiên Xử Nữ cần chú ý giữ cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để tránh căng thẳng kéo dài, có thể dẫn đến mệt mỏi và ảnh hưởng tinh thần.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/12/2025 cho thấy Thiên Bình có một ngày khá thành công. Công việc tiến triển thuận lợi, đạt được nhiều thành quả như mong đợi. Tài chính ổn định, thu nhập tốt nhờ khả năng quản lý và nắm bắt cơ hội.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Năm 4/12/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình nên tiếp tục phát huy sự chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm trong công việc, đồng thời học cách cân bằng thời gian để quan tâm và lắng nghe nửa kia, giữ gìn tình cảm ổn định.

Sự nghiệp: Công việc thuận lợi, các kế hoạch được thực hiện suôn sẻ. Thiên Bình khéo léo xử lý các tình huống, được cấp trên đánh giá cao.

Tài lộc: Thu nhập tốt, kinh tế ổn định nhờ khả năng quản lý tài chính và nắm bắt cơ hội. Nên duy trì sự chăm chỉ, tránh tiêu xài phung phí.

Tình duyên: Chuyện tình cảm chưa thực sự suôn sẻ. Cần kiềm chế tính bảo thủ, lắng nghe đối phương để tránh xung đột. Dành thời gian chăm sóc và quan tâm nửa kia sẽ giúp tình cảm bền chặt.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, nên duy trì thói quen sinh hoạt hợp lý, ngủ đủ giấc và vận động nhẹ nhàng để tinh thần thoải mái.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/12/2025 cho thấy Bọ Cạp chịu tác động xấu từ hung tinh, dễ gặp nhiều vấn đề trong giao tiếp và ứng xử với những người thân thiết. Ngày hôm nay, lời nói và hành động của bạn có thể bị hiểu sai, dẫn đến rắc rối không đáng có. Bọ Cạp cần thận trọng, kiềm chế cảm xúc và tránh tranh cãi nảy sinh.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Năm 4/12/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp nên điềm tĩnh, kiểm tra kỹ thông tin trước khi chia sẻ, và hạn chế khẳng định mình biết hết mọi việc. Trong chuyện gia đình và tình cảm, cần bình tĩnh lắng nghe để hóa giải mâu thuẫn, tránh cãi vã không cần thiết. Đồng thời, chú ý đến sức khỏe, xây dựng chế độ ăn uống và luyện tập hợp lý nếu có kế hoạch giảm cân.

Sự nghiệp: Bọ Cạp gặp một số khó khăn trong công việc liên quan đến hiểu lầm hoặc thông tin sai lệch. Hãy cẩn trọng khi trao đổi với đồng nghiệp và đối tác, tránh nóng vội để giảm rủi ro.

Tài lộc: Tài chính ổn định, có cơ hội nhỏ từ công việc hoặc đầu tư. Tuy nhiên, không nên quá chủ quan, kiểm soát chi tiêu và đánh giá kỹ rủi ro trước khi quyết định.

Tình duyên: Ngày có mâu thuẫn nảy sinh, dễ xảy ra tranh cãi với người thân hoặc nửa kia. Hãy bình tĩnh lắng nghe, tìm cách nói chuyện nhẹ nhàng để hóa giải khúc mắc, tránh làm căng thẳng tình cảm.

Sức khỏe: Cần chú ý đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập hợp lý. Tránh căng thẳng kéo dài gây ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần và thể chất.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 4/12/2025 cho thấy Nhân Mã có một ngày làm việc thuận lợi, công việc trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Bạn có nhiều cơ hội để phát triển kế hoạch mới, sáng tạo và nắm bắt thời cơ nhanh nhạy. Tuy nhiên, sự chủ động và tính toán kỹ càng vẫn là yếu tố then chốt để tránh mất cơ hội quý giá.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Năm 4/12/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã hãy chủ động trong mọi việc, từ công việc đến tình cảm. Đối với công việc, hãy giải quyết nhanh nhẹn, thẳng thắn nhưng khéo léo; trong chuyện tình cảm, nếu còn độc thân, nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm, tránh chần chừ để không bỏ lỡ cơ hội. Đồng thời, chú ý đến những thay đổi liên quan đến nhà cửa, nơi ăn chốn ở hoặc việc đi xa của người thân.

Sự nghiệp: Công việc thuận buồm xuôi gió, mọi kế hoạch diễn ra trôi chảy. Nhân Mã cần linh hoạt, chủ động sáng tạo và đi trước một bước để tận dụng tối đa cơ hội tốt.

Tài lộc: Tài chính ổn định, có cơ hội nhận tiền hoặc sự trợ giúp từ quý nhân. Giải quyết vấn đề tiền bạc nhanh nhẹn, thẳng thắn và có thể dùng sự khéo léo, tình cảm để đạt lợi ích tốt.

Tình duyên: Người độc thân nên chủ động bày tỏ tình cảm, tránh chần chừ để không bỏ lỡ cơ hội. Người có gia đình, nên sắp xếp các sự kiện, tiệc tùng gọn gàng, tránh kéo dài gây phiền toái.

Sức khỏe: Chú ý điều chỉnh nhịp sống, nghỉ ngơi hợp lý và chăm sóc bản thân trong quá trình bận rộn với công việc và kế hoạch cá nhân.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/12/2025 cho thấy Ma Kết có một ngày sự nghiệp hanh thông, thuận lợi, đạt được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ nhờ nỗ lực và sự kiên trì của bản thân. Tuy nhiên, đường tình cảm lại bị thử thách, các cặp đôi có thể xảy ra mâu thuẫn hoặc tranh cãi nhỏ, cần giữ bình tĩnh để hóa giải.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 4/12/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết nên tập trung duy trì sự cân bằng giữa công việc và tình cảm. Trong công việc, hãy tiếp tục phát huy khả năng, giữ sự kiên nhẫn và sáng suốt để tận dụng tối đa cơ hội. Về tài chính, kiểm soát chi tiêu hợp lý, tránh lãng phí. Trong tình cảm, gạt bỏ cái tôi, lắng nghe đối phương và vun đắp mối quan hệ để vượt qua khó khăn.

Sự nghiệp: Công việc thuận lợi, hanh thông, cơ hội thăng tiến cao. Nỗ lực và tinh thần trách nhiệm giúp Ma Kết đạt thành công, tuy nhiên cần tránh bị chi phối bởi ánh mắt ghen tị hoặc nhận xét không hay từ người khác.

Tài lộc: Thu nhập tăng, có nhiều cơ hội kiếm tiền, đặc biệt với người làm kinh doanh. Tuy nhiên, cần kiểm soát chi tiêu để tránh vung tay quá trán và đảm bảo thành công bền vững.

Tình duyên: Ngày vận trình tình cảm kém sắc, dễ xảy ra tranh cãi và mâu thuẫn. Ma Kết nên hạ cái tôi, lắng nghe đối phương và tìm cách tháo gỡ khúc mắc để giữ mối quan hệ ổn định.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, nhưng nên cân đối nghỉ ngơi, tránh căng thẳng kéo dài. Quan tâm đến chế độ ăn uống và vận động nhẹ nhàng giúp tinh thần minh mẫn hơn.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/12/2025 cho thấy Bảo Bình cần chú trọng hơn đến sức khỏe và cách ứng xử trong ngày. Mặc dù công việc và tài lộc vẫn ổn định, nhưng việc vô tình nói lời thiếu tế nhị hoặc hành động thiếu suy nghĩ có thể gây hiểu lầm với người xung quanh.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 4/12/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình nên kiểm soát lời nói, hành vi, đồng thời chăm sóc sức khỏe bản thân tốt hơn. Tập trung vào thế mạnh, không ôm đồm quá nhiều việc để tận dụng cơ hội hiệu quả. Duy trì sự cân bằng giữa công việc, tài chính và đời sống tinh thần là điều cần thiết.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển ổn định, có cơ hội thể hiện năng lực. Tuy nhiên, nên tập trung vào lĩnh vực thế mạnh, tránh ôm đồm nhiều việc cùng lúc để đạt hiệu quả tốt nhất.

Tài lộc: Thu nhập ổn định, cơ hội cải thiện tài chính đến từ khả năng chuyên môn và nắm bắt cơ hội hiếm. Không nên tham lam làm quá nhiều việc, tập trung vào lĩnh vực bạn giỏi sẽ mang lại lợi ích lâu dài.

Tình duyên: Tình cảm thuận lợi, các mối quan hệ cá nhân hài hòa. Tuy nhiên, cần lưu ý lời nói và hành động để không vô tình làm tổn thương người thân, bạn bè hoặc nửa kia.

Sức khỏe: Cần đặc biệt chú trọng chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi hợp lý và duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh. Sức khỏe tốt là nền tảng vững chắc cho mọi thành công trong công việc và cuộc sống.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/12/2025 cho thấy Song Ngư có một ngày Thứ Năm thuận lợi, được quý nhân phù trợ. Công việc tuy không quá vất vả nhưng vẫn đạt hiệu quả cao nhờ sự hỗ trợ kịp thời và khả năng xử lý tình huống linh hoạt của bản thân. Tài chính rủng rỉnh, mang đến tâm trạng phấn chấn, tạo động lực cho những dự định sắp tới.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 4/12/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư nên duy trì sự cân bằng giữa các mối quan hệ công việc, bạn bè và gia đình. Học cách tận dụng sự giúp đỡ của quý nhân, đồng thời không quên chăm sóc sức khỏe. Buổi tối nên nghỉ ngơi sớm, tránh thức khuya hay làm việc quá sức để duy trì năng lượng cho những ngày tiếp theo.

Sự nghiệp: Công việc thuận lợi, đạt hiệu quả cao nhờ có quý nhân hỗ trợ. Bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không phải tốn quá nhiều công sức.

Tài lộc: Tài chính ổn định và khởi sắc, có khả năng nhận được lợi ích từ các cơ hội bất ngờ. Ngày này giúp bạn cảm thấy thoải mái và an tâm về tiền bạc.

Tình duyên: Tình cảm chưa phải là trọng tâm, Song Ngư có nhiều bạn bè xung quanh. Chuyện yêu đương có thể chậm lại, không cần quá vội vàng.

Sức khỏe: Cần quan tâm đến sức khỏe, nghỉ ngơi hợp lý và tránh làm việc quá khuya. Chú ý ăn uống đầy đủ để duy trì năng lượng cho cả ngày.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 4/12/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.