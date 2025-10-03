Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/10: Nhân Mã may mắn, Thiên Bình dè dặt

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 4/10 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên về 12 chòm sao Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 4/10/2025 cho thấy Bạch Dương gặp một vài khó khăn trong công việc do bạn chưa hoàn toàn tin tưởng vào năng lực bản thân. Tuy nhiên, nếu bạn đủ quyết tâm và dũng cảm nhận lấy trách nhiệm, mọi việc sẽ dần trở nên suôn sẻ hơn. Đừng so sánh mình với người khác vì mỗi người có con đường riêng, hãy trân trọng những gì mình đang có.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Bảy 4/10/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương nên kiên nhẫn hơn với bản thân, đừng vội vàng đánh giá thấp khả năng. Hãy giữ vững tinh thần và tập trung vào mục tiêu của mình, mọi thứ sẽ dần đi đúng hướng.

Sự nghiệp: Công việc có chút trắc trở, đòi hỏi bạn phải tập trung và tự tin hơn.

Tài lộc: Tài chính ổn định nhưng chưa có nhiều biến chuyển lớn.

Tình duyên: Tình cảm khá êm đẹp, có sự sẻ chia và thấu hiểu.

Sức khỏe: Sức khỏe tốt, tinh thần lạc quan giúp bạn vượt qua mọi thử thách.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 4/10/2025 cho thấy Kim Ngưu có một ngày không thực sự thoải mái trong công việc khi bạn cảm thấy mình đang bị lợi dụng công sức. Những nhiệm vụ khó khăn, vất vả đều do bạn đảm nhận, nhưng khi đến lúc được ghi nhận thì tên bạn lại không được nhắc đến. Điều này khiến bạn không khỏi bức xúc và mất đi sự hào hứng.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Bảy 4/10/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên giữ sự tỉnh táo, không để cảm xúc chi phối quá nhiều trong chuyện tình cảm. Dù có lúc bạn cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng sẽ trải qua không ít nỗi buồn nếu không kiểm soát được cảm xúc của mình. Hãy duy trì sự cân bằng giữa lý trí và tình cảm để có những quyết định sáng suốt.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển ổn định nhờ sự quyết tâm và tính kỷ luật cao của bạn, tuy có chút phiền lòng về sự ghi nhận không xứng đáng.

Tài lộc: Tài chính chưa được như ý, cần thận trọng trong chi tiêu và tránh những khoản đầu tư mạo hiểm.

Tình duyên: Tình cảm có những thăng trầm, bạn cần bình tĩnh và không để cảm xúc chi phối quá nhiều.

Sức khỏe: Sức khỏe khá tốt, tinh thần ổn định giúp bạn vượt qua áp lực công việc.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 4/10/2025 cho thấy Song Tử trải qua một ngày không có nhiều biến động rõ rệt. Công việc diễn ra khá đều đều, không gặp phải thử thách lớn nhưng cũng chưa mang lại thành quả nổi bật. Tài chính vì thế cũng giữ nguyên trạng, chưa có dấu hiệu tăng trưởng đáng kể.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Bảy 4/10/2025 dành lời khuyên cho Song Tử nên cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ xã hội, tránh để sự bốc đồng hoặc nóng vội làm nảy sinh những mâu thuẫn không đáng có. Hãy giữ bình tĩnh và suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn hoặc hành động để bảo vệ hòa khí và các mối quan hệ tốt đẹp hiện có.

Sự nghiệp: Công việc ổn định, tuy không có nhiều tiến triển đột phá nhưng cũng không gặp khó khăn lớn.

Tài lộc: Tài chính duy trì ở mức trung bình, chưa có biến chuyển tích cực.

Tình duyên: Chuyện tình cảm rất ngọt ngào, người ấy luôn bên cạnh động viên và sẻ chia, giúp bạn thêm vững vàng trước những khó khăn.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tinh thần thoải mái, giúp bạn duy trì năng lượng cho ngày mới.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 4/10/2025 cho thấy Cự Giải có những chuyển biến tích cực trong công việc. Nhờ sự chăm chỉ và tinh thần cầu tiến, bạn dần khẳng định được vị trí của mình trong tập thể. Đây là thời điểm lý tưởng để Cự Giải mạnh dạn hơn trong việc đề xuất ý tưởng hoặc đảm nhận vai trò mới.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Bảy 4/10/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải nên cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân. Dù đang trên đà phát triển nhưng bạn cũng cần giữ vững tâm thế và tránh để những áp lực vô hình khiến bản thân kiệt sức. Đặc biệt, chuyện tình cảm có dấu hiệu căng thẳng, nếu không sớm giải quyết, hiểu lầm sẽ tích tụ ngày càng lớn.

Sự nghiệp: Công việc khởi sắc, dễ đạt thành tích nổi bật nếu biết nắm bắt cơ hội.

Tài lộc: Tài chính ổn định, có dấu hiệu tăng nhẹ nhờ sự chăm chỉ và biết tiết kiệm.

Tình duyên: Dễ xảy ra tranh cãi với người yêu vì bất đồng quan điểm. Nên kiên nhẫn lắng nghe để tìm được tiếng nói chung.

Sức khỏe: Thể trạng tốt nhưng đừng chủ quan. Hãy tiếp tục duy trì chế độ sinh hoạt khoa học.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 4/10/2025 cho thấy Sư Tử có một ngày không mấy suôn sẻ do chịu ảnh hưởng của cục diện tương hại. Những rắc rối bất ngờ có thể phát sinh trong công việc, gây cản trở tiến độ cũng như tinh thần của bạn. Càng nóng vội thì càng dễ mắc sai lầm, vì vậy Sư Tử cần giữ bình tĩnh, giải quyết từng việc một thay vì ôm đồm tất cả.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Bảy 4/10/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử hãy cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và hành xử, đặc biệt nơi công sở. Có những mối quan hệ tưởng như thân thiết nhưng lại dễ trở mặt khi lợi ích bị đụng chạm. Thay vì cố chứng minh điều gì đó, bạn nên lùi lại một bước để tránh thị phi và giữ gìn hình ảnh cá nhân.

Sự nghiệp: Công việc gặp trở ngại do yếu tố bên ngoài. Cần kiên nhẫn và thận trọng khi xử lý vấn đề.

Tài lộc: Tài chính tạm ổn, tuy nhiên có thể phát sinh khoản chi ngoài dự kiến. Không nên vội đầu tư lớn trong hôm nay.

Tình duyên: Tình cảm dễ xảy ra hiểu lầm, đặc biệt là do thiếu sự sẻ chia và lắng nghe. Hãy dành thời gian cho người ấy nhiều hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe nhìn chung tốt, nhưng đừng để stress vì công việc ảnh hưởng đến tinh thần quá lâu.

Xử Nữ (23/8 – 4/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 4/10/2025 cho thấy Xử Nữ tận hưởng một ngày tương đối bình yên và dễ chịu. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch khiến bạn cảm thấy hài lòng và an tâm. Không có quá nhiều áp lực đè nặng, đây là thời điểm tốt để Xử Nữ nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Bảy 4/10/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ hãy tiếp tục giữ vững phong độ, nhưng cũng đừng quá khắt khe với bản thân. Mỗi người có một nhịp sống và mục tiêu riêng, bạn không cần phải so sánh mình với ai cả. Hãy sống theo cách bạn thấy thoải mái nhất.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra suôn sẻ, Xử Nữ được làm điều mình yêu thích và nhận được sự công nhận từ cấp trên. Bạn đang ở một giai đoạn ổn định và tự tin về năng lực của bản thân.

Tài lộc: Tài chính khá ổn định, đủ để bạn chi tiêu thoải mái cho những nhu cầu thiết yếu và một vài khoản đầu tư nhỏ. Tuy nhiên, Xử Nữ vẫn nên duy trì thói quen tiết kiệm đề phòng bất trắc.

Tình duyên: Tình cảm êm đềm, có sự gắn kết và quan tâm lẫn nhau. Nếu có cơ hội, hãy tổ chức một buổi hẹn hò nhẹ nhàng để hâm nóng tình cảm. Những cử chỉ đơn giản nhưng chân thành sẽ khiến nửa kia cảm động.

Sức khỏe: Sức khỏe tương đối ổn nhưng Xử Nữ nên chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Đừng quên vận động nhẹ, đi bộ hoặc tập yoga để giải tỏa căng thẳng.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/10: Nhân Mã may mắn, Thiên Bình dè dặt

Thiên Bình (4/10 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/10/2025 cho thấy Thiên Bình đang trong một giai đoạn mà sự ổn định là điều cần thiết hơn là bứt phá. Đây chưa phải là thời điểm lý tưởng để bạn thực hiện các kế hoạch lớn hay thay đổi công việc. Hãy tiếp tục duy trì nhịp độ công việc hiện tại và giữ tâm thế bình tĩnh trước mọi diễn biến.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Bảy 4/10/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình nên sống đơn giản, biết đủ và hài lòng với những gì đang có. Việc cố gắng theo đuổi những thứ quá xa vời có thể khiến bạn bỏ lỡ những cơ hội nhỏ nhưng thực tế đang ở ngay trước mắt.

Sự nghiệp: Thiên Bình nên tiếp tục công việc theo đúng kế hoạch cũ, tránh đưa ra các quyết định lớn. Dù có cảm giác công việc dậm chân tại chỗ, nhưng đó chỉ là tạm thời. Kiên nhẫn chính là chìa khóa lúc này.

Tài lộc: Tài chính không có đột phá, nhưng cũng không đến mức thiếu thốn. Nếu có cơ hội hợp tác, Thiên Bình nên cân nhắc kỹ và đừng bỏ qua những khoản lợi nhỏ. Tích tiểu thành đại sẽ là chiến lược phù hợp nhất trong thời điểm này.

Tình duyên: Chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ. Có thể bạn hoặc đối phương đang thiếu sự cảm thông và dễ hiểu lầm nhau chỉ vì những lời nói vô tình. Nếu đang có khúc mắc với người thân hay người yêu, hãy chủ động nói chuyện và lắng nghe với thái độ thiện chí.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, đừng vì quá bận rộn mà quên dành thời gian nghỉ ngơi hoặc tập luyện thể chất. Thiên Bình nên duy trì các thói quen tốt để giữ gìn tinh thần và cơ thể trong trạng thái cân bằng.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/10/2025 cho thấy Bọ Cạp phải đối mặt với khá nhiều áp lực trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Những cố gắng thầm lặng của bạn chưa nhận được sự công nhận xứng đáng khiến tâm trạng dễ chán nản. Tuy nhiên, đừng quá bi quan, mọi sự nỗ lực đều có giá trị và sẽ được đền đáp đúng lúc.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Bảy 4/10/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp nên giữ vững tinh thần, đừng để những điều tiêu cực làm ảnh hưởng tới quyết tâm và lộ trình dài hạn. Hãy nhớ rằng bên cạnh bạn vẫn luôn có người sẵn sàng giúp đỡ, quý nhân xuất hiện đúng lúc sẽ là chỗ dựa tinh thần quan trọng.

Sự nghiệp: Dù vướng phải áp lực và dễ rơi vào tâm trạng hoài nghi bản thân, Bọ Cạp vẫn đang làm tốt vai trò của mình. Bạn cần duy trì thái độ kiên định và nỗ lực hơn nữa để vượt qua giai đoạn này. Một người có kinh nghiệm hoặc có vị trí cao hơn có thể đưa ra lời khuyên hữu ích giúp bạn tháo gỡ bế tắc.

Tài lộc: Tài chính ổn định, tuy chưa thực sự khởi sắc nhưng cũng không đến mức khó khăn. Đây không phải thời điểm thích hợp để đầu tư lớn hay mạo hiểm. Hãy học cách quản lý chi tiêu thông minh hơn, hạn chế mua sắm cảm tính.

Tình duyên: Vận trình tình cảm có phần trắc trở. Những hiểu lầm nhỏ có thể trở thành tranh cãi lớn nếu cả hai không giữ được bình tĩnh. Bọ Cạp nên chủ động hạ cái tôi xuống, lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn để tránh đẩy mối quan hệ vào bế tắc.

Sức khỏe: Sức khỏe không có vấn đề đáng lo ngại, nhưng bạn cũng cần chú ý nghỉ ngơi đầy đủ và tránh để stress kéo dài. Một buổi tối thư giãn, vận động nhẹ hoặc thiền định sẽ giúp tâm trạng cân bằng trở lại.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 4/10/2025 cho thấy Nhân Mã có một ngày vô cùng thuận lợi ở phương diện sự nghiệp và tài lộc. Những nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian qua cuối cùng cũng gặt hái được thành quả xứng đáng. Hôm nay là ngày bạn có thể tự hào về chính mình và tận hưởng thành công đang đến.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Bảy 4/10/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã nên giữ tâm thế ổn định, đừng để những hào nhoáng của thành công khiến bạn chủ quan. Ngoài ra, hãy dành thời gian nhiều hơn để hâm nóng các mối quan hệ tình cảm đang dần nguội lạnh vì công việc bận rộn.

Sự nghiệp: Công việc của Nhân Mã tiến triển tốt đẹp nhờ vào sự chủ động, dứt khoát và niềm đam mê với những gì mình đang làm. Những người đang làm trong lĩnh vực học thuật, sáng tạo hoặc chuẩn bị thi cử cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi nhờ tinh thần tập trung cao độ và sự trợ lực từ người có kinh nghiệm.

Tài lộc: Nguồn tài chính dồi dào là điểm sáng lớn nhất của ngày hôm nay. Nhân Mã có thể nhận được tiền từ các khoản đầu tư trước đó hoặc ký kết được hợp đồng lớn. Đây là thời điểm tốt để bạn mạnh dạn hơn trong việc mở rộng quy mô hoặc nâng cấp kỹ năng tài chính cá nhân.

Tình duyên: Tình cảm vẫn còn những vướng mắc khiến bạn chưa thực sự thoải mái. Dù hai người có tình cảm nhưng lại chưa tìm được tiếng nói chung. Nếu không muốn mối quan hệ đi vào lối mòn, bạn nên chủ động nói chuyện thẳng thắn với đối phương để tìm hướng giải quyết chung.

Sức khỏe: Vì mải mê công việc và tài chính, Nhân Mã có thể hơi lơ là với sức khỏe. Hãy cố gắng cân bằng lại thời gian nghỉ ngơi, việc ngủ đủ giấc, ăn uống đúng giờ và vận động nhẹ nhàng sẽ giúp bạn duy trì được thể lực cần thiết để theo đuổi các mục tiêu dài hạn.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/10/2025 cho thấy Ma Kết đang sở hữu nguồn năng lượng mạnh mẽ để chinh phục các mục tiêu lớn trong công việc. Tham vọng chính là “chìa khóa vàng” giúp bạn tiến xa hơn, nhưng cũng cần kết hợp sự khéo léo và tầm nhìn dài hạn để thành công bền vững.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Bảy 4/10/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết hãy tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần cầu tiến, đồng thời đừng quên trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Trong tình cảm, bạn đang có hậu phương rất vững chắc, hãy biết trân trọng điều đó để tạo nên sự cân bằng giữa sự nghiệp và đời sống cá nhân.

Sự nghiệp: Hôm nay là thời điểm tốt để Ma Kết thể hiện năng lực cá nhân, đặc biệt trong các lĩnh vực đòi hỏi tính tổ chức, kỷ luật và trách nhiệm cao. Sự quyết đoán và nghiêm túc sẽ khiến bạn ghi điểm với cấp trên hoặc đối tác. Đừng ngần ngại đặt ra những mục tiêu lớn hơn và lên kế hoạch cụ thể để từng bước hiện thực hóa.

Tài lộc: Nguồn thu nhập ổn định, tuy chưa có bước đột phá rõ ràng nhưng cũng đủ để bạn cảm thấy an tâm. Lưu ý, nếu Ma Kết đang có ý định đầu tư hay mua sắm lớn, nên cân nhắc kỹ và tránh bị hấp dẫn bởi những lời mời gọi quá hấp dẫn từ người khác.

Tình duyên: Chuyện tình cảm ngọt ngào, Ma Kết nhận được sự quan tâm, động viên rất lớn từ người yêu hoặc bạn đời. Mối quan hệ giữa hai người có sự gắn kết bền chặt nhờ sự thấu hiểu và chia sẻ đúng lúc. Nếu còn độc thân, hôm nay bạn có thể bắt đầu để ý đến một ai đó đặc biệt xuất hiện trong môi trường làm việc hoặc học tập.

Sức khỏe: Thể trạng của Ma Kết khá tốt, tinh thần ổn định giúp bạn làm việc hiệu quả. Tuy nhiên, hãy lưu ý đến việc ăn uống an toàn, không phải thực phẩm nào cũng nên rửa trước khi chế biến. Một số loại thịt nếu rửa sai cách có thể làm vi khuẩn lan rộng. Ưu tiên làm chín bằng nhiệt độ cao để đảm bảo sức khỏe đường tiêu hóa.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/10/2025 cho thấy Bảo Bình nên thận trọng trong các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là những người tỏ ra quá thân thiết một cách bất thường. Bạn có thể bị cuốn vào những rắc rối hoặc hiểu lầm không đáng có chỉ vì một vài lời nói vu vơ.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Bảy 4/10/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình hãy giữ sự tỉnh táo trong giao tiếp, lắng nghe nhiều hơn và nói ít lại. Điều này sẽ giúp bạn tránh xa thị phi, đồng thời bảo vệ được những giá trị cá nhân quan trọng. Đồng thời, đừng chủ quan trong chuyện tình cảm, nhất là khi cảm nhận được những dấu hiệu thay đổi từ đối phương.

Sự nghiệp: Công việc của Bảo Bình trong hôm nay nhìn chung ổn định nhưng cần đề phòng những lời đồn thổi không hay từ đồng nghiệp hoặc môi trường xung quanh. Có thể bạn đang bị hiểu lầm hoặc bị ai đó ghen ghét vì những thành tựu gần đây. Tốt nhất nên tập trung làm tốt phần việc của mình và tránh va chạm không cần thiết.

Tài lộc: Tài chính là điểm sáng trong ngày hôm nay của Bảo Bình. Dù không quá dư dả, nhưng bạn hoàn toàn có thể thoải mái chi tiêu cho những nhu cầu cá nhân hoặc tự thưởng cho bản thân một vài món đồ yêu thích. Một số khoản thu phụ từ công việc tay trái hoặc hỗ trợ bạn bè cũng có thể mang lại lợi ích bất ngờ.

Tình duyên: Tình cảm của Bảo Bình đang có dấu hiệu “lơ lửng”. Bạn có thể cảm thấy đối phương lạnh nhạt hoặc không còn hào hứng như trước. Đừng vội kết luận, thay vào đó hãy quan sát kỹ những thay đổi trong hành vi và thái độ. Nếu cảm thấy không yên tâm, đừng ngần ngại mở lời chia sẻ để cả hai cùng tìm ra hướng giải quyết.

Sức khỏe: Thể trạng tương đối tốt nhưng Bảo Bình cần chú ý đến sức khỏe tinh thần. Những áp lực từ môi trường xã hội, cộng thêm chuyện tình cảm không suôn sẻ có thể khiến bạn dễ mất ngủ hoặc cảm thấy căng thẳng. Hãy dành thời gian thư giãn, tập thể dục nhẹ nhàng và tránh tiếp xúc quá nhiều với các luồng thông tin tiêu cực.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/10/2025 cho thấy Song Ngư đang ở trong thời điểm vô cùng thuận lợi để triển khai các kế hoạch công việc và tài chính. Mọi thứ bạn làm trong ngày đều có kết quả khả quan, không chỉ nhờ nỗ lực cá nhân mà còn bởi vận khí đang đứng về phía bạn.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Bảy 4/10/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư hãy tận dụng cơ hội để hành động thay vì chần chừ. Đây cũng là thời điểm tốt để bạn mở rộng hợp tác, di chuyển, thay đổi môi trường sống hoặc công việc. Tuy nhiên, hãy giữ sự điềm đạm và linh hoạt khi xử lý các tình huống phát sinh, đặc biệt là liên quan đến tiền bạc và mối quan hệ.

Sự nghiệp: Công việc của Song Ngư hôm nay diễn ra trôi chảy, bạn nhận được sự tin tưởng từ cấp trên và có thể đảm nhận những trọng trách mới. Nếu đang cân nhắc thay đổi công việc, bắt đầu dự án mới hoặc chuyển hướng nghề nghiệp, đây là thời điểm lý tưởng để hành động. Hãy tự tin với lựa chọn của mình.

Tài lộc: Tài lộc đang gõ cửa, nhưng Song Ngư cần tỉnh táo trong quản lý chi tiêu. Các khoản thu có thể đến từ việc hợp tác, làm thêm hoặc một món quà bất ngờ. Tuy nhiên, bạn vẫn nên thận trọng khi đầu tư hoặc cho vay mượn, tránh các quyết định hấp tấp. Nếu khéo léo và biết nắm bắt thời cơ, thu nhập sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những ngày tới.

Tình duyên: Tình cảm có nhiều khởi sắc. Người độc thân có thể nhận được sự quan tâm từ một người quen cũ hoặc gặp gỡ đối tượng tiềm năng thông qua các mối quan hệ xã hội. Những ai đang yêu nên tranh thủ ngày cuối tuần để hâm nóng tình cảm bằng một buổi hẹn hò lãng mạn. Gia đạo hòa thuận, có thể nhận được tin vui từ người thân ở xa.

Sức khỏe: Tình hình sức khỏe nhìn chung ổn định. Tuy nhiên, Song Ngư cần chú ý đến giấc ngủ và hạn chế sử dụng thiết bị điện tử quá khuya. Một buổi vận động nhẹ ngoài trời hoặc đi dạo cũng sẽ giúp tinh thần bạn thư giãn và tích cực hơn.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 4/10/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.