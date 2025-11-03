Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/11: Bảo Bình tài lộc, Ma Kết khó khăn

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 3/11 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên: Bảo Bình nên kiên nhẫn trong tình cảm; Ma Kết giữ bình tĩnh trước những mâu thuẫn.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 3/11/2025 cho thấy Bạch Dương chịu ảnh hưởng từ hung tinh, nên dễ gặp nhiều tình huống căng thẳng, đặc biệt liên quan đến giao tiếp và mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp. Việc ứng xử thiếu thận trọng hoặc thể hiện thái độ nóng vội sẽ gây ra hiểu lầm và mâu thuẫn không đáng có.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 3/11/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương nên giữ bình tĩnh, kiểm tra kỹ thông tin trước khi nói hoặc hành động. Hãy kiềm chế cảm xúc, lắng nghe người khác và tránh đưa ra quyết định vội vàng, đặc biệt trong công việc và các mối quan hệ thân thiết.

Sự nghiệp: Công việc hôm nay có nhiều thử thách, Bạch Dương có thể gặp phải những thông tin sai lệch hoặc hiểu lầm từ đồng nghiệp. Nên làm việc cẩn trọng, không nên tự tin quá mức, và cần giải quyết vấn đề từng bước một.

Tài lộc: Vận tài chính ổn định, tuy không có biến động lớn nhưng vẫn có cơ hội thu nhập từ những công việc phụ hoặc dự án nhỏ.

Tình duyên: Quan hệ tình cảm có dấu hiệu bất ổn. Mâu thuẫn nhỏ có thể nảy sinh do hiểu lầm hoặc lời nói thiếu suy nghĩ. Cần kiềm chế nóng giận, dành thời gian lắng nghe và thấu hiểu đối phương.

Sức khỏe: Cơ thể dễ mệt mỏi, nên chú ý nghỉ ngơi hợp lý và ăn uống khoa học. Nếu có kế hoạch giảm cân hoặc tập luyện, hãy thực hiện theo lộ trình hợp lý, tránh quá sức.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 3/11/2025 cho thấy Kim Ngưu nên biết tự lượng sức mình. Ngày này mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn không ít thách thức nếu bạn cố gắng một mình. Việc hợp tác với người khác, nhờ sự giúp đỡ của quý nhân hoặc làm việc nhóm sẽ giúp Kim Ngưu đạt kết quả tốt hơn. Nếu làm mọi việc một mình, khả năng thành công sẽ giảm đi đáng kể.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 3/11/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu hãy tận dụng sức mạnh tập thể và quan hệ xã giao rộng rãi của mình. Hãy chủ động nhờ giúp đỡ khi cần và biết chia sẻ công việc với người khác để tăng hiệu quả. Đồng thời, cần cẩn trọng trong các mối quan hệ tình cảm và giữ sự cân bằng giữa công việc, bạn bè và gia đình.

Sự nghiệp: Công việc thuận lợi, có nhiều cơ hội thành công nếu Kim Ngưu biết nhờ đến quý nhân và đồng nghiệp. Những dự án cần hợp tác sẽ dễ đạt kết quả tốt, đặc biệt khi có sự đồng lòng của tập thể.

Tài lộc: Các khoản nhỏ tích lũy sẽ tạo ra lợi ích lớn nếu biết tận dụng. Nên chú ý hợp tác, cùng nhau thực hiện các cơ hội làm ăn để thu được lợi nhuận như ý.

Tình duyên: Ngày này gia đạo vui vẻ, có thể có tiệc tùng hoặc gặp gỡ bạn bè, người thân. Trong tình cảm, cần giữ sự tin tưởng tuyệt đối và tránh mối quan hệ không rõ ràng với người khác phái. Vợ chồng đồng lòng sẽ giúp vượt qua mọi khó khăn dễ dàng hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, thể lực tốt. Hãy duy trì chế độ sinh hoạt khoa học, nghỉ ngơi hợp lý và cân bằng giữa công việc và thư giãn để giữ năng lượng tích cực.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 3/11/2025 cho thấy Song Tử sẽ gặp phải một vài rắc rối không đáng có dù làm việc chăm chỉ và nhận được nhiều sự hỗ trợ từ đồng nghiệp. Ngày này có thể xuất hiện những kẻ ganh ghét hoặc cố tình gây khó khăn, nhưng nếu giữ bình tĩnh, Song Tử vẫn sẽ vượt qua và uy tín cá nhân không bị ảnh hưởng.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 3/11/2025 dành lời khuyên cho Song Tử nên tập trung vào công việc của mình, tránh để cảm xúc chi phối, đặc biệt khi gặp phải những chuyện thị phi không đáng có. Giữ sự điềm tĩnh, kiên nhẫn và tin tưởng vào khả năng của bản thân sẽ giúp bạn giải quyết mọi trở ngại nhanh chóng.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển ổn định, Song Tử nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và cấp trên. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng trước những người có ý đồ không tốt và không để bị cuốn vào thị phi. Tập trung vào nhiệm vụ chính sẽ giúp hoàn thành công việc hiệu quả.

Tài lộc: Vận tài chính ở mức trung bình, không có biến động lớn. Nên chú ý các khoản chi tiêu nhỏ nhưng nhiều, đồng thời cân nhắc kỹ trước khi đầu tư hoặc cho vay.

Tình duyên: Người độc thân có cơ hội bày tỏ tình cảm với người mình thích, còn các cặp đôi sẽ tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, cùng nhau vượt qua thử thách và củng cố mối quan hệ.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, thể lực tốt. Song Tử nên duy trì chế độ sinh hoạt đều đặn, chú ý nghỉ ngơi hợp lý để tránh căng thẳng và mệt mỏi.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 3/11/2025 cho thấy Cự Giải gặp nhiều may mắn trong công việc và đời sống cá nhân. Sự nghiệp suôn sẻ, nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển và xây dựng các mối quan hệ xã giao giúp ích cho tương lai. Tài lộc rủng rỉnh, cho phép Cự Giải chi tiêu thoải mái nhưng vẫn nên dành một khoản tiết kiệm phòng khi cần. Vận trình tình cảm êm đềm, hài hòa, mang lại cảm giác hạnh phúc và bình yên.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 3/11/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải hãy tận dụng những cơ hội thuận lợi trong công việc, đồng thời duy trì sự tỉnh táo trong quản lý tài chính. Trong tình cảm, hãy trân trọng những khoảnh khắc hòa hợp nhưng cũng chuẩn bị tâm lý cho những mâu thuẫn nhỏ, coi đó như gia vị làm tình yêu thêm sắc màu.

Sự nghiệp: Ngày hôm nay sự nghiệp rất thuận lợi, Cự Giải giải quyết mọi vấn đề trục trặc một cách suôn sẻ. Các mối quan hệ xã giao mới và sự hỗ trợ từ bạn bè, đồng nghiệp sẽ giúp bạn tiến xa hơn trong công việc.

Tài lộc: Tài chính dồi dào, nguồn thu ổn định. Cự Giải có thể chi tiêu thoải mái cho nhu cầu cá nhân hoặc mua sắm, nhưng nên trích ra một phần để tiết kiệm, đề phòng những lúc cần thiết.

Tình duyên: Vận trình tình cảm hài hòa, lứa đôi hòa hợp, mang lại niềm vui và hạnh phúc. Những mâu thuẫn nhỏ sẽ không ảnh hưởng lâu dài mà còn giúp tình yêu thêm sắc màu và thú vị hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, thể lực tốt. Cự Giải nên duy trì chế độ nghỉ ngơi hợp lý và ăn uống khoa học để giữ năng lượng tích cực trong ngày.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 3/11/2025 cho thấy Sư Tử có dấu hiệu chững lại trong công việc và các mục tiêu cá nhân. Dù tài chính và sự nghiệp vẫn ổn định, Sư Tử tạm hài lòng với hiện tại nên thiếu động lực phấn đấu, đôi khi có xu hướng lười nhác và trì hoãn những kế hoạch quan trọng.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 3/11/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử hãy tìm nguồn cảm hứng mới và tạo động lực cho bản thân bằng việc học hỏi kiến thức mới, khám phá trải nghiệm thú vị, hoặc thử thách bản thân trong những dự án mới. Điều này sẽ giúp Sư Tử duy trì đà phát triển và tránh bị tụt lại phía sau.

Sự nghiệp: Công việc duy trì ổn định nhưng có dấu hiệu chững lại. Sư Tử nên chủ động tìm cơ hội mới và mở rộng kỹ năng để tiếp tục tiến xa trong sự nghiệp.

Tài lộc: Tài chính ổn định, có thu nhập đều nhưng không có biến động lớn. Hãy tận dụng nguồn tài chính hiện tại để đầu tư hoặc dự phòng cho những kế hoạch dài hạn.

Tình duyên: Vận trình tình cảm hài hòa, nồng thắm. Các cặp đôi thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn, tình cảm ngày càng khăng khít. Người độc thân cần kiên nhẫn và mở lòng để đón nhận những cơ hội mới.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, thể lực tốt. Nên duy trì thói quen tập luyện nhẹ nhàng và chế độ ăn uống khoa học để giữ năng lượng tích cực cho cả ngày.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 3/11/2025 cho thấy Xử Nữ được quý nhân soi đường, mang lại nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Dù gặp thử thách, Xử Nữ vẫn giữ vững quyết tâm, sẵn sàng nỗ lực phi thường để đạt được những thành công lớn. Tài lộc ổn định từ công việc chính, đủ để chi tiêu cần thiết và đầu tư vào những dự án mình yêu thích.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Hai 3/11/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ hãy cân bằng giữa công việc và sức khỏe. Dù bận rộn, Xử Nữ không nên bỏ qua chăm sóc bản thân, vì sức khỏe là nền tảng để tiếp tục duy trì năng suất và đạt được mục tiêu dài hạn.

Sự nghiệp: Vận trình công việc thăng tiến rõ rệt nhờ sự giúp đỡ của quý nhân và sự quyết tâm của bản thân. Xử Nữ không bị chùn bước trước thử thách và sẵn sàng nỗ lực để đạt mục tiêu.

Tài lộc: Đường tài lộc phát triển tốt, chủ yếu đến từ công việc chính. Thu nhập ổn định, vừa đáp ứng nhu cầu chi tiêu, vừa có dư để đầu tư hoặc tích lũy.

Tình duyên: Tình cảm ổn định nhưng không quá bùng nổ. Xử Nữ nên dành thời gian quan tâm đến người thân và đối phương, tránh để công việc chi phối quá nhiều.

Sức khỏe: Sức khỏe có dấu hiệu suy nhược do quá bận rộn. Nên nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống khoa học và sắp xếp công việc hợp lý để duy trì năng lượng.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/11: Bảo Bình tài lộc, Ma Kết khó khăn

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/11/2025 cho thấy Thiên Bình có vận trình sự nghiệp thuận lợi, nhiều may mắn và cơ hội thăng tiến. Bạn biết cách tận dụng thế mạnh, phát huy khả năng tiềm ẩn để đạt được những mục tiêu quan trọng. Tuy nhiên, đường tình duyên lại khá gập ghềnh, căng thẳng, khiến niềm vui trong ngày không trọn vẹn.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Hai 3/11/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình hãy kiên nhẫn và giữ bình tĩnh trong các mối quan hệ tình cảm. Đừng vội vàng đưa ra quyết định hay tranh cãi khi cảm xúc dâng cao. Cần dành thời gian để lắng nghe và thấu hiểu đối phương, tránh mâu thuẫn leo thang, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân.

Sự nghiệp: Công việc thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Thiên Bình biết phát huy khả năng tiềm ẩn và tận dụng thế mạnh để vượt qua thử thách, đạt được mục tiêu.

Tài lộc: Tài chính ổn định, có những nguồn thu nhập tốt từ công việc chính. Tuy nhiên vẫn nên cẩn trọng với các khoản chi tiêu không cần thiết.

Tình duyên: Đường tình duyên gập ghềnh, có nhiều trắc trở. Các cặp đôi dễ nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn, cần kiên nhẫn và lắng nghe nhau. Với người độc thân, tình cảm chưa thuận lợi, nên chờ đợi thêm thời gian.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định nhưng căng thẳng tinh thần từ mâu thuẫn tình cảm có thể ảnh hưởng nhẹ đến thể trạng. Nên dành thời gian thư giãn và nghỉ ngơi hợp lý.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/11/2025 cho thấy Bọ Cạp nên tin tưởng vào bản thân nhiều hơn là dựa dẫm vào người khác. Vận trình công việc và tài lộc trong ngày này sẽ thuận lợi nếu Bọ Cạp tự tin với năng lực của mình, nhưng cần tránh rơi vào những tình huống xung đột hoặc dự án nhóm không minh bạch.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Hai 3/11/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp hãy giữ vững lập trường và hạn chế tham gia vào các tranh chấp hay bàn luận không cần thiết. Tin tưởng vào bản thân sẽ giúp Bọ Cạp bảo vệ thành quả và cảm xúc của mình, đồng thời tránh được những căng thẳng không đáng có.

Sự nghiệp: Công việc hôm nay Bọ Cạp nên tập trung vào những nhiệm vụ cá nhân, tránh dự án nhóm có rủi ro về sự hợp tác không minh bạch. Sự tự tin là chìa khóa để đạt kết quả tốt.

Tài lộc: Tài chính ổn định, thu nhập từ công việc cá nhân khá khả quan. Tuy nhiên cần thận trọng với những khoản đầu tư hay chi tiêu liên quan đến người khác.

Tình duyên: Vận tình cảm tốt, mối quan hệ với người thân và nửa kia êm ấm. Cần tránh tranh cãi vô ích để duy trì sự hòa hợp.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, nên duy trì thói quen sinh hoạt điều độ và giảm căng thẳng tinh thần.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 3/11/2025 cho thấy Nhân Mã trải qua một ngày đầy may mắn và thuận lợi, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính và các mối quan hệ xã giao. Đây là thời điểm tốt để mở rộng cơ hội kinh doanh, thực hiện những dự án cá nhân và gặt hái thành quả từ những nỗ lực trước đó.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Hai 3/11/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã hãy tận dụng năng lượng tích cực này để hoàn thành các kế hoạch quan trọng, đồng thời duy trì sự cân bằng trong cuộc sống, dành thời gian quan tâm đến người thân và chăm sóc sức khỏe.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển thuận lợi, Nhân Mã có khả năng hoàn thành các dự án quan trọng và nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên. Đây là thời điểm thích hợp để đưa ra các sáng kiến hoặc thử sức với những nhiệm vụ mới.

Tài lộc: Tiền bạc dồi dào, cơ hội kiếm tiền và đầu tư tốt. Người kinh doanh thu về lợi nhuận khả quan, và các khoản chi tiêu cũng được quản lý hiệu quả.

Tình duyên: Tình cảm ngọt ngào, mối quan hệ đôi lứa hài hòa. Nhân Mã nên tận dụng ngày để vun đắp tình cảm, có thể lên kế hoạch dã ngoại hoặc gặp gỡ bạn bè thân thiết.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, duy trì thói quen luyện tập thể dục và nghỉ ngơi hợp lý giúp giữ năng lượng tràn đầy cả ngày.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/11/2025 cho thấy Ma Kết gặp một ngày vận trình không thuận lợi, ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Công việc và các mối quan hệ xã giao có thể phát sinh trở ngại, đồng thời tiền bạc và sức khỏe cũng cần được chú ý hơn bình thường.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 3/11/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết nên giữ bình tĩnh, tránh nóng nảy khi gặp mâu thuẫn, đồng thời hạn chế các khoản chi tiêu lớn. Đây cũng là thời điểm thích hợp để quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và tránh xa những tranh chấp không cần thiết.

Sự nghiệp: Công việc gặp nhiều trở ngại, dễ xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Ma Kết nên tập trung vào nhiệm vụ chính, hạn chế tham gia vào các dự án rủi ro hoặc tranh chấp nơi công sở.

Tài lộc: Tiền bạc không ổn định, dễ tán hao nếu chi tiêu bừa bãi. Hạn chế các khoản đầu tư lớn và tránh vay mượn trong hôm nay.

Tình duyên: Mối quan hệ tình cảm vẫn duy trì ổn định nhưng có thể xảy ra những bất đồng nhỏ. Ma Kết nên lắng nghe đối phương và kiềm chế cảm xúc để tránh xung đột.

Sức khỏe: Cần chú ý đến các vấn đề liên quan đến tim mạch, đường ruột hoặc thiếu máu. Hãy nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống đầy đủ và đi khám kịp thời nếu có dấu hiệu bất thường.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/11/2025 cho thấy Bảo Bình nhận được vận may tài lộc ghé thăm, đặc biệt trong công việc và các cơ hội kiếm tiền. Đây là thời điểm thuận lợi để tìm kiếm những hướng đi mới, mở rộng cơ hội đầu tư và phát triển sự nghiệp.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 3/11/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình nên tập trung khai thác cơ hội về tài chính và sự nghiệp, đồng thời kiên nhẫn trong chuyện tình cảm. Hãy chủ động chăm sóc sức khỏe và dành thời gian vận động cơ thể để duy trì năng lượng tích cực cho cả ngày.

Sự nghiệp: Công việc hanh thông, thuận lợi và có nhiều cơ hội phát triển. Bảo Bình sẽ tìm thấy hướng đi mới, có khả năng đạt được thành công ổn định nếu nắm bắt kịp thời các cơ hội.

Tài lộc: Vận may về tiền bạc rất tốt, có cơ hội kiếm tiền, thu nhập tăng, và các dự án kinh doanh, đầu tư đều triển vọng.

Tình duyên: Tình cảm không có nhiều biến động, dễ gặp cảm giác lạc hướng hoặc không được đáp lại nhiệt tình. Bảo Bình nên bình tĩnh, tránh vội vàng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi trao tình cảm.

Sức khỏe: Tình hình sức khỏe ổn định nhưng cần chăm chỉ vận động và sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Thói quen tập luyện sẽ giúp duy trì sức khỏe và năng lượng trong ngày.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/11/2025 cho thấy Song Ngư có một ngày thuận lợi trong công việc, mọi việc diễn ra trôi chảy nhờ sự chuẩn bị kỹ càng và khả năng hợp tác ăn ý với đồng nghiệp. Tài chính cũng có dấu hiệu tích cực, nhờ Song Ngư biết cách chi tiêu hợp lý và tiết kiệm, tạo ra nguồn dự phòng cho các kế hoạch cá nhân.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 3/11/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư nên tiếp tục duy trì kế hoạch làm việc rõ ràng, linh hoạt ứng phó với các tình huống phát sinh, đồng thời chú ý đến cảm xúc cá nhân trong chuyện tình cảm. Hãy mạnh dạn mở lòng khi cảm thấy an toàn và tìm cách chăm sóc sức khỏe thông qua vận động nhẹ nhàng hoặc nghỉ ngơi hợp lý.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra thuận lợi, có sự phối hợp tốt với đồng nghiệp và khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy. Song Ngư hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, thậm chí có cơ hội thể hiện năng lực nổi bật.

Tài lộc: Vận tài chính ổn định, biết quản lý chi tiêu và tiết kiệm. Khoản tiền tích lũy có thể giúp Song Ngư thực hiện một số kế hoạch cá nhân đã ấp ủ từ lâu.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có phần bất ổn. Song Ngư còn lưu giữ những tổn thương trong quá khứ, khiến khó mở lòng. Tuy nhiên, vẫn có cảm xúc mãnh liệt với một người, cần cân nhắc thời điểm thích hợp để thổ lộ.

Sức khỏe: Tình trạng sức khỏe ổn định, nên duy trì thói quen vận động nhẹ và sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý để giữ năng lượng cho cả ngày.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 3/11/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.