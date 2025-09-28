Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/9: Cự Giải bình tĩnh, Sư Tử đề phòng

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 29/9 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên của 12 chòm sao Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 29/9/2025 cho thấy Bạch Dương có một ngày làm việc trôi chảy, dễ gặt hái thành tựu nhờ sự nhạy bén và khả năng quyết đoán đúng lúc. Tuy nhiên, đừng vì vậy mà chủ quan hay tin tưởng quá mức vào người khác, kẻo bị lợi dụng hoặc đâm sau lưng khi bạn sơ hở.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 29/9/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương hãy tỉnh táo trong các mối quan hệ xã giao và tránh chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân hay công việc quan trọng. Đồng thời, hãy dành thời gian chăm sóc sức khỏe và cân bằng lại nhịp sống nếu không muốn cơ thể "lên tiếng".

Sự nghiệp: Bạch Dương xử lý tốt các công việc tồn đọng, được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, có dấu hiệu bị ganh ghét ngầm, nên giữ thái độ khiêm tốn và hành xử chừng mực trong tập thể.

Tài lộc: Nguồn thu ổn định. Có thể có một khoản thưởng hoặc doanh thu nhỏ ngoài dự kiến. Dù vậy, chi tiêu cần kiểm soát để tránh thất thoát vào những khoản không cần thiết.

Tình duyên: Tình cảm thăng hoa. Những ai đang yêu nhận được sự quan tâm, chia sẻ ngọt ngào từ đối phương. Người độc thân có cơ hội kết nối với một người thú vị, có thể là qua công việc hoặc bạn bè giới thiệu.

Sức khỏe: Bạch Dương có dấu hiệu kiệt sức, mệt mỏi do làm việc quá sức và lười vận động. Nên nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống đủ chất và bắt đầu các bài tập nhẹ nhàng để cải thiện thể trạng.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 29/9/2025 cho thấy Kim Ngưu có một ngày làm việc thuận lợi, vận trình sự nghiệp “thuận buồm xuôi gió”. Mọi kế hoạch được triển khai đều đúng hướng, bạn có sự chuẩn bị tốt, lại thêm quý nhân hỗ trợ nên dễ đạt được kết quả như kỳ vọng.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 29/9/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên linh hoạt trong tư duy, biết nắm bắt xu thế để không bị lạc hậu. Đừng ngại thay đổi hoặc làm mới bản thân, đó là yếu tố giúp bạn vươn xa hơn trong thời gian tới. Về tình cảm, hãy chủ động nếu bạn thực sự trân trọng người ấy.

Sự nghiệp: Công việc trôi chảy, được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao. Kim Ngưu nên tận dụng thời điểm này để đề xuất ý tưởng mới hoặc mạnh dạn bắt tay vào những dự án lớn. Tuy nhiên, đừng để sự an toàn khiến bạn lỡ mất những bước tiến đột phá.

Tài lộc: Tài chính có tin vui, có thể nhận được khoản thưởng hoặc tin tức tài chính tích cực từ dự án trước đó. Nếu có cơ hội hợp tác, hãy xem xét kỹ nhưng cũng đừng chần chừ quá lâu, sự quyết đoán sẽ mang lại lợi thế.

Tình duyên: Kim Ngưu độc thân có thể đang để ý ai đó nhưng lại chưa đủ dũng cảm để bày tỏ. Hôm nay là thời điểm thích hợp để chủ động một bước, nếu bạn không nhanh, người ấy có thể bị người khác "cướp mất". Với người đã có đôi, chuyện tình cảm yên ổn, có thể bàn tính đến chuyện dài lâu.

Sức khỏe: Sức khỏe ở mức trung bình. Kim Ngưu có thể đang cảm thấy hơi uể oải vì thiếu ngủ hoặc ăn uống chưa đủ chất. Hãy điều chỉnh lịch sinh hoạt để tăng sức đề kháng và giữ tinh thần minh mẫn.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 29/9/2025 cho thấy Song Tử có một ngày làm việc khá nhẹ nhàng, mọi việc diễn ra đúng tiến độ và không có nhiều áp lực. Đây là thời điểm thuận lợi để bạn nhìn lại quá trình làm việc của mình, đánh giá hiệu quả và lên kế hoạch cho bước phát triển tiếp theo.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 29/9/2025 dành lời khuyên cho Song Tử nên tận dụng thời gian rảnh rỗi trong ngày để củng cố các mối quan hệ, đặc biệt là trong môi trường công sở. Đừng để sự chủ quan khiến bạn bỏ qua những cơ hội quý báu đang đến gần, đồng thời hãy cẩn trọng trong việc lựa chọn người để chia sẻ chuyện cá nhân hoặc tài chính.

Sự nghiệp: Sự nghiệp tiến triển thuận lợi, Song Tử được đánh giá cao nhờ thái độ làm việc chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu bạn đang có ý định thay đổi công việc hoặc thử sức ở lĩnh vực mới, hãy cân nhắc thật kỹ, bởi thời điểm này tuy yên ổn nhưng chưa hẳn là thời điểm lý tưởng cho sự “bứt phá”.

Tài lộc: Tài chính nhìn chung ổn định, không có biến động lớn. Với người làm công ăn lương, thu nhập đều đặn giúp bạn duy trì mức sống thoải mái. Song nếu bạn đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, nên thận trọng khi hợp tác hoặc đầu tư, tránh bị lừa lọc hoặc mất tiền vì sự cả tin.

Tình duyên: Về tình cảm, Song Tử hôm nay dễ rơi vào trạng thái mông lung, thiếu cảm xúc rõ ràng. Những bạn đang trong mối quan hệ yêu xa có thể cảm thấy khoảng cách ngày càng lớn. Người độc thân thì dễ bị cuốn vào những mối quan hệ không rõ ràng, dễ tổn thương nếu không đủ tỉnh táo.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tinh thần thoải mái, cơ thể tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, nếu bạn đang làm việc quá nhiều trước máy tính hoặc điện thoại, hãy chú ý đến mắt và cột sống. Đừng quên dành thời gian thư giãn, vận động nhẹ để tái tạo năng lượng cho ngày mới.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 29/9/2025 cho thấy Cự Giải có một ngày làm việc không mấy suôn sẻ, cần tập trung cao độ để tránh những sai sót không đáng có. Những tình huống phát sinh bất ngờ khiến bạn cảm thấy bị động và áp lực.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 29/9/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải nên giữ thái độ điềm tĩnh, tránh để cảm xúc tiêu cực chi phối quá mức. Nếu cảm thấy quá tải, đừng ngần ngại tìm đến sự hỗ trợ từ những người đồng nghiệp hoặc bạn bè có kinh nghiệm, lời khuyên của họ sẽ giúp bạn tháo gỡ được nhiều nút thắt trong công việc lẫn cuộc sống.

Sự nghiệp: Công việc của Cự Giải hôm nay có dấu hiệu trì trệ. Mặc dù bạn đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng nhưng vẫn dễ bị “vấp” ở những tình huống không lường trước. Bạn nên kiểm tra lại từng bước một cách cẩn thận, tránh chủ quan. Đồng thời, đây cũng là lúc cần rèn luyện tính linh hoạt và khả năng ứng biến.

Tài lộc: Tài chính ổn định, tuy chưa có thêm nguồn thu mới nhưng cũng không gặp tổn thất lớn. Tuy nhiên, Cự Giải cần lưu ý khi đưa ra các quyết định liên quan đến tiền bạc. Nếu có ý định đầu tư hay mua sắm lớn, hãy chờ thêm thời gian để tình hình rõ ràng hơn.

Tình duyên: Chuyện tình cảm lại là điểm sáng trong ngày. Những Cự Giải đã có đôi có cặp sẽ cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ người ấy, đó chính là nguồn động viên tinh thần tuyệt vời giúp bạn vượt qua áp lực. Người độc thân có thể sẽ được mai mối hoặc nhận tín hiệu tích cực từ một mối quan hệ đang dần tiến triển.

Sức khỏe: Sức khỏe của bạn đang bị ảnh hưởng bởi căng thẳng và làm việc quá sức. Cự Giải nên chú ý đến việc nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế thức khuya và đừng bỏ bữa vì áp lực công việc. Một chế độ ăn uống thanh đạm, nhiều rau xanh, ít dầu mỡ sẽ giúp bạn cải thiện thể trạng.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 29/9/2025 cho thấy Sư Tử có một ngày nhiều biến động về mặt quan hệ cá nhân và giao tiếp. Bạn dễ vướng vào hiểu lầm hoặc bị cuốn vào chuyện thị phi nếu không kiểm soát tốt lời ăn tiếng nói. Dù công việc không gặp trở ngại lớn, nhưng những yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của bạn.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 29/9/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử nên thận trọng trong các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là nơi làm việc hoặc những người tiếp xúc trong thời gian gần đây. Không phải ai cũng thật lòng, do đó bạn cần tỉnh táo để phân biệt giữa người bạn thật sự và người chỉ đang lợi dụng bạn vì mục đích riêng.

Sự nghiệp: Về công việc, Sư Tử đang duy trì được hiệu suất ổn định, tuy nhiên không nên quá tự mãn. Một vài lời nói thiếu suy nghĩ hoặc hành động vội vàng có thể khiến bạn gặp phải sự phản đối từ đồng nghiệp hoặc cấp trên. Hãy giữ sự chuyên nghiệp, lắng nghe nhiều hơn là thể hiện bản thân hôm nay.

Tài lộc: Tài chính là điểm sáng trong ngày Thứ Hai này. Bạn có thể nhận được khoản thưởng, lợi nhuận nhỏ từ các công việc phụ hoặc cơ hội mua sắm một vài món đồ yêu thích mà không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, đừng để cảm xúc chi phối và tiêu xài vượt mức.

Tình duyên: Chuyện tình cảm cá nhân của Sư Tử đang có dấu hiệu bất ổn. Một vài thay đổi nhỏ trong cách hành xử của người ấy có thể khiến bạn cảm thấy nghi ngờ. Đây là lúc bạn nên trò chuyện nghiêm túc để làm rõ mọi hiểu lầm. Với người độc thân, nên đề phòng người mới quen không phải ai tiếp cận bạn cũng đều mang thiện ý.

Sức khỏe: Sức khỏe của Sư Tử trong hôm nay tương đối ổn định. Tuy nhiên, bạn cần để ý tới chế độ ăn uống, đừng quá nuông chiều bản thân với các món ăn nhiều dầu mỡ hoặc thức khuya quá thường xuyên. Một buổi đi bộ nhẹ nhàng hoặc yoga sẽ giúp bạn thư giãn tinh thần tốt hơn.

Xử Nữ (23/8 – 29/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 29/9/2025 cho thấy Xử Nữ có nhiều tín hiệu khả quan trong công việc. Bạn là người có đầu óc tổ chức, làm việc tỉ mỉ và luôn có tinh thần cầu tiến. Những nỗ lực suốt thời gian qua đang dần được đền đáp xứng đáng, mở ra cơ hội để thăng tiến hoặc được cấp trên tin tưởng giao phó trọng trách mới.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Hai 29/9/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ hãy biết cách cân bằng giữa tham vọng cá nhân và đời sống tình cảm. Đôi khi sự chỉn chu và cầu toàn của bạn khiến đối phương cảm thấy áp lực hoặc thiếu đi sự sẻ chia. Đừng để công việc cuốn bạn đi quá xa mà vô tình bỏ quên những người thân yêu bên cạnh.

Sự nghiệp: Sự nghiệp của Xử Nữ đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Nếu bạn đang theo đuổi một dự án mới hoặc thử sức ở môi trường công việc khác, hôm nay là thời điểm thuận lợi để bứt phá. Sự chuyên nghiệp và khả năng phân tích logic sẽ giúp bạn ghi điểm lớn trong mắt đồng nghiệp lẫn lãnh đạo.

Tài lộc: Tình hình tài chính trong ngày của Xử Nữ nhìn chung khá ổn định. Dù không có khoản thu lớn bất ngờ, nhưng nhờ công việc suôn sẻ nên nguồn thu đều đặn và an toàn. Nếu bạn đang có ý định đầu tư, nên bắt đầu tìm hiểu và tham khảo thêm ý kiến chuyên gia trước khi ra quyết định để giảm thiểu rủi ro.

Tình duyên: Chuyện tình cảm hôm nay có phần trầm lắng. Một vài hiểu lầm cũ chưa được giải quyết dứt điểm có thể khiến mối quan hệ của bạn và người ấy trở nên căng thẳng hơn. Với người độc thân, bạn vẫn chưa thực sự cởi mở để đón nhận tình cảm mới. Đôi khi, việc mở lòng lại là cách giúp bạn chữa lành nhanh nhất.

Sức khỏe: Sức khỏe của Xử Nữ duy trì ở mức tốt, nhưng đừng chủ quan. Thói quen làm việc quá chăm chỉ, thức khuya hay bỏ bữa có thể gây ảnh hưởng lâu dài nếu bạn không thay đổi sớm. Hãy cố gắng vận động nhẹ mỗi ngày, đặc biệt là các bài tập giúp giảm căng thẳng tinh thần.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/9: Cự Giải bình tĩnh, Sư Tử đề phòng

Thiên Bình (29/9 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/9/2025 cho thấy Thiên Bình gặp một số cản trở do hung vận tác động mạnh. Dù đã cố gắng hết mình trong công việc, nhưng kết quả vẫn không như mong đợi, khiến bạn dễ rơi vào trạng thái chán nản, mất định hướng. Ngoài ra, sự thiếu kết nối với đồng nghiệp hoặc làm việc một cách độc lập quá mức cũng là một phần nguyên nhân khiến hiệu quả giảm sút.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Hai 29/9/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình hãy học cách lắng nghe, chia sẻ và hợp tác nhiều hơn trong môi trường tập thể. Đừng để sự nóng vội hoặc cái tôi cá nhân làm hỏng mối quan hệ xung quanh. Ngoài ra, hãy nhớ rằng, thành công không đến từ một mình – bạn cần những người đồng hành chân thành và đáng tin cậy.

Sự nghiệp: Công việc có nhiều bất ổn khiến Thiên Bình cảm thấy áp lực. Những kế hoạch tưởng như hoàn hảo lại dễ gặp trục trặc vào phút cuối. Đây là lúc bạn nên nhìn nhận lại cách làm việc và thái độ của mình. Có thể sự cứng đầu hoặc thiếu linh hoạt đang khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn.

Tài lộc: Về tài chính, hôm nay không phải là ngày quá dư dả nhưng cũng không đến mức thiếu thốn. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận với những khoản chi tiêu nhỏ nhưng lặt vặt, vì chúng có thể cộng dồn thành một khoản không nhỏ. Hạn chế cho vay mượn hoặc đầu tư nếu chưa hiểu rõ về đối tác hay lĩnh vực liên quan.

Tình duyên: Thiên Bình đang gặp trục trặc trong chuyện tình cảm. Những kỳ vọng không được đáp ứng từ nửa kia khiến bạn cảm thấy hụt hẫng. Hơn nữa, sự khác biệt trong suy nghĩ giữa bạn và gia đình về lựa chọn tình cảm cũng có thể dẫn đến tranh cãi. Hãy chọn cách đối thoại nhẹ nhàng, tránh để cảm xúc tiêu cực lấn át lý trí.

Sức khỏe: Sức khỏe của bạn tương đối ổn định, nhưng tinh thần lại khá mệt mỏi do chịu áp lực từ nhiều phía. Nên dành thời gian nghỉ ngơi, thiền định hoặc đi dạo để thư giãn tâm trí. Tránh thức khuya và hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử quá nhiều vào ban đêm.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/9/2025 cho thấy Bọ Cạp đối mặt với một ngày có nhiều điều trái ngang và cảm xúc dễ biến động. Hung – cát đan xen khiến tâm trạng bạn khá thất thường, lúc thì hứng khởi, lúc lại u sầu. Đặc biệt, những kế hoạch tưởng chừng như sắp thành công có thể bất ngờ gặp trục trặc, làm bạn chán nản.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Hai 29/9/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp hãy học cách điều chỉnh tâm lý, đừng để cảm xúc chi phối lý trí quá nhiều. Bạn cần tỉnh táo hơn trong việc đưa ra quyết định, tránh hấp tấp kẻo công sức trước đó "đổ sông đổ biển". Bên cạnh đó, hãy mở lòng hơn để trò chuyện, chia sẻ cùng người mình yêu, điều này sẽ giúp hàn gắn những vết nứt đang âm thầm lớn dần.

Sự nghiệp: Công việc của Bọ Cạp không mấy suôn sẻ trong ngày hôm nay. Bạn dễ rơi vào tranh cãi, xung đột với đồng nghiệp hoặc gặp phải sự cố bất ngờ làm tiến độ trì trệ. Càng cố gắng giải quyết bằng cảm tính thì mọi chuyện lại càng rối ren. Tốt nhất là nên kiềm chế cảm xúc, tạm gác lại những việc gây mâu thuẫn và tìm cách xử lý mềm mỏng hơn.

Tài lộc: Điểm sáng trong ngày chính là tài chính. Dù công việc có phần trắc trở, nhưng những khoản thu nhập chính vẫn khá ổn định. Một số Bọ Cạp còn có thể nhận được quà, tiền thưởng hoặc cơ hội đầu tư nhỏ mang lại lợi nhuận. Tuy nhiên, đừng quá chủ quan, hãy chi tiêu có kế hoạch và hạn chế “vung tay quá trán”.

Tình duyên: Bọ Cạp hôm nay dễ trở nên nhạy cảm trong chuyện tình cảm. Bạn muốn làm điều gì đó bất ngờ, lãng mạn, nhưng có thể chính áp lực bên ngoài khiến bạn vô tình cư xử khó chịu với người yêu. Một vài lời nói thiếu kiểm soát có thể khiến đối phương tổn thương. Hãy nhớ, đôi khi một lời xin lỗi đúng lúc còn quan trọng hơn cả trăm lời giải thích.

Sức khỏe: Sức khỏe không quá đáng lo, nhưng Bọ Cạp cần điều tiết lại chế độ sinh hoạt hợp lý hơn. Tình trạng mất ngủ, đau đầu hoặc rối loạn tiêu hóa có thể xuất hiện nếu bạn tiếp tục để áp lực chi phối cả thể chất lẫn tinh thần. Đừng quên bổ sung nước, ăn uống đủ chất và nghỉ ngơi đúng giờ.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 29/9/2025 cho thấy Nhân Mã sẽ đạt được nhiều thành tích nổi bật trong công việc. Bạn phát huy tốt năng lực và sở trường cá nhân, đồng thời được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá rất cao. Đây là thời điểm để Nhân Mã thể hiện sự quyết đoán, sáng tạo và nắm bắt các cơ hội thăng tiến đang mở ra trước mắt.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Hai 29/9/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã dù công việc thuận lợi, bạn cũng nên chú ý hạn chế tính bảo thủ và tự làm theo ý mình. Hãy lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh để hoàn thiện hơn và tránh những sai sót không đáng có. Ngoài ra, đừng quên cân bằng giữa công việc và tình cảm, dành thời gian quan tâm đến người thân yêu để giữ gìn hòa khí trong mối quan hệ.

Sự nghiệp: Nhân Mã thể hiện được sự xuất sắc trong công việc, đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Sự nỗ lực và thái độ nghiêm túc giúp bạn được cấp trên đánh giá cao, đồng thời mở rộng thêm mối quan hệ xã giao và cơ hội nghề nghiệp.

Tài lộc: Vận trình tài chính của Nhân Mã khá thuận lợi, thu nhập ổn định và có thể thoải mái chi tiêu mà không cần quá dè dặt. Đây cũng là thời điểm tốt để bạn cân nhắc đầu tư hoặc lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh tiêu pha hoang phí.

Tình duyên: Tuy thành công trong sự nghiệp nhưng Nhân Mã lại cần chú ý hơn đến mối quan hệ tình cảm. Sự bận rộn khiến người ấy cảm thấy bị lơ là, mệt mỏi và dễ phát sinh hiểu lầm. Hãy dành thời gian trò chuyện, hâm nóng tình cảm và tạo không gian lắng nghe để mối quan hệ được bền vững hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe của Nhân Mã ở mức ổn định, tuy nhiên bạn nên chú ý cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Đừng để áp lực kéo dài làm ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất. Thư giãn nhẹ nhàng, ăn uống đầy đủ sẽ giúp bạn duy trì năng lượng tốt hơn.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/9/2025 cho thấy Ma Kết trải qua một ngày khá nhạy cảm, bị chi phối mạnh mẽ bởi cảm xúc. Những áp lực nhỏ nhặt tích tụ trong công việc và cuộc sống khiến Ma Kết dễ bị căng thẳng, tâm trạng thay đổi thất thường, từ đó có thể mất bình tĩnh và phản ứng hơi quá mức với những chuyện không đáng.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 29/9/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc, tránh để nóng giận làm ảnh hưởng đến công việc cũng như các mối quan hệ xung quanh. Việc dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và trò chuyện với người thân, bạn bè sẽ giúp Ma Kết giải tỏa áp lực tinh thần và lấy lại sự bình tĩnh cần thiết để xử lý mọi việc một cách tốt hơn.

Sự nghiệp: Ma Kết hôm nay có thể gặp chút khó khăn do áp lực công việc cùng cảm xúc không ổn định gây ảnh hưởng đến hiệu suất. Hãy kiên nhẫn, giữ vững thái độ tích cực và đừng ngại nhờ sự giúp đỡ khi cần thiết.

Tài lộc: Tình hình tài chính của Ma Kết khá ổn định, nguồn thu nhập vẫn duy trì đều đặn. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc chi tiêu hợp lý để tránh những khoản phí phát sinh không mong muốn do tâm trạng không tốt.

Tình duyên: Mặc dù gặp nhiều áp lực, Ma Kết vẫn tìm được niềm vui, sự an ủi lớn từ gia đình và người thân. Đây chính là nguồn động lực quý giá giúp bạn vượt qua những giây phút muộn phiền và cảm thấy được yêu thương, che chở.

Sức khỏe: Sức khỏe Ma Kết cần được chú ý hơn, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến stress và căng thẳng thần kinh. Dành thời gian nghỉ ngơi, ăn uống điều độ và tập luyện nhẹ nhàng sẽ giúp bạn cân bằng lại thể trạng.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/9/2025 cho thấy Bảo Bình đối mặt với nhiều thử thách trong giao tiếp và các mối quan hệ xung quanh. Những tác động xấu từ hung tinh khiến cung hoàng đạo này dễ gặp phải hiểu lầm, tranh cãi, đặc biệt là với những người thân thiết. Việc xử lý các tình huống đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo hơn bao giờ hết.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 29/9/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình nên giữ thái độ điềm tĩnh, tránh nóng vội hay cố chứng minh bản thân đúng khi chưa chắc chắn. Lời nói và hành động cần được cân nhắc kỹ lưỡng để không gây thêm mâu thuẫn, đồng thời bạn nên dành thời gian để giải tỏa áp lực, tránh căng thẳng kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe.

Sự nghiệp: Công việc gặp phải nhiều khó khăn do sự hiểu lầm và mâu thuẫn trong giao tiếp với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Bảo Bình cần kiên nhẫn và thận trọng, không nên để cảm xúc chi phối quá nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc.

Tài lộc: Tình hình tài chính ổn định nhưng không có nhiều đột phá. Bảo Bình nên tránh những quyết định đầu tư hoặc chi tiêu lớn trong ngày hôm nay để tránh rủi ro không đáng có.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có thể xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi vì những hiểu lầm nhỏ. Bảo Bình nên kiềm chế cảm xúc, lắng nghe đối phương nhiều hơn và tìm cách tháo gỡ các khúc mắc một cách nhẹ nhàng, tránh làm tình hình căng thẳng hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe của Bảo Bình cần chú ý hơn, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến stress và thể trạng yếu do tâm trạng không tốt. Nếu có kế hoạch giảm cân hay thay đổi chế độ ăn uống, hãy xây dựng một lộ trình hợp lý và khoa học để tránh ảnh hưởng xấu đến cơ thể.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/9/2025 cho thấy Song Ngư gặp phải một vài rắc rối nhỏ trong công việc, tuy nhiên những khó khăn này không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ chung. Nếu biết tập trung cao độ và phát huy tối đa năng lực, Song Ngư hoàn toàn có thể vượt qua thử thách và gặt hái những thành quả xứng đáng. Sự tỉ mỉ và kiên nhẫn chính là chìa khóa giúp bạn thành công trong ngày hôm nay.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Hai 29/9/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư nên giữ vững tinh thần và không nên nóng vội trước những vấn đề phát sinh. Ngoài ra, bạn cũng nên lên kế hoạch tích lũy tài chính và cân nhắc mở rộng các kênh đầu tư để đảm bảo nguồn thu nhập ổn định và phát triển bền vững hơn trong tương lai.

Sự nghiệp: Một vài trở ngại nhỏ trong công việc sẽ không làm khó được Song Ngư nếu bạn biết tập trung và làm việc cẩn thận. Hãy tận dụng khả năng của mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao với chất lượng tốt nhất.

Tài lộc: Tiền bạc trong ngày khá dồi dào nhờ công việc làm thêm hoặc các nguồn thu nhập phụ. Đây là thời điểm thích hợp để Song Ngư lên kế hoạch tiết kiệm và đầu tư thông minh nhằm gia tăng tài chính.

Tình duyên: Vận đào hoa nở rộ, người độc thân có cơ hội gặp gỡ người trong mộng. Nếu đã có đôi, hãy chủ động hơn trong việc thể hiện tình cảm, sự chân thành và tự nhiên sẽ giúp bạn và nửa kia gắn kết hơn.

Sức khỏe: Tình trạng sức khỏe khá ổn định, tinh thần phấn chấn giúp Song Ngư duy trì năng lượng làm việc hiệu quả cả ngày. Tuy nhiên, bạn vẫn nên duy trì chế độ nghỉ ngơi hợp lý để tránh mệt mỏi.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 29/9/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.