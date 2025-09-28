Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/9: Cự Giải tài lộc, Bọ Cạp cần thận trọng

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 28/9 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên về 12 chòm sao Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 28/9/2025 cho thấy Bạch Dương cần phải rất cẩn thận trong công việc cũng như trong các quyết định quan trọng. Bạn có thể gặp phải một số tình huống bất ngờ hoặc rủi ro nếu không thận trọng, vì thế đừng nóng vội mà hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 28/9/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương nên giữ thái độ hòa đồng, thân thiện với đồng nghiệp và mọi người xung quanh. Sự vui vẻ, nhiệt tình sẽ giúp không khí làm việc trở nên dễ chịu hơn, từ đó nâng cao hiệu quả công việc. Ngoài ra, khi thời tiết nắng nóng, bạn cũng đừng quên bảo vệ làn da bằng kem chống nắng phù hợp nhé.

Sự nghiệp: Ngày hôm nay công việc của Bạch Dương có thể gặp phải một vài khó khăn nếu bạn không đủ kiên nhẫn và thận trọng. Hãy tập trung, cẩn trọng từng bước để tránh những sai sót không đáng có.

Tài lộc: Tài chính trong ngày khá ổn định nhưng không nên mạo hiểm đầu tư hay chi tiêu lớn vào thời điểm này. Tiết kiệm và cân nhắc kỹ sẽ giúp bạn giữ được nguồn tiền vững chắc.

Tình duyên: Vận trình tình cảm rất sáng, Bạch Dương nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thương từ nửa kia hoặc có thể có những khoảnh khắc ngọt ngào bên người thân yêu. Hãy tận hưởng và trân trọng những giây phút này.

Sức khỏe: Sức khỏe bình thường nhưng cần chú ý bảo vệ da khi ra ngoài trời nắng, tránh để da bị tổn thương bởi tia UV.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 28/9/2025 cho thấy Kim Ngưu cần phải biết tiết chế cảm xúc để tránh làm hỏng những việc quan trọng. Với khối lượng công việc khá lớn, bạn có thể phải làm thêm giờ vào buổi tối, vì vậy sự tập trung cao độ là điều cần thiết để xử lý mọi chuyện nhanh chóng và hiệu quả.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 28/9/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên chú ý đến cách chi tiêu, nên tiết kiệm một khoản tiền để phòng những trường hợp bất ngờ trong tương lai. Nếu tiếp tục duy trì thói quen tiêu xài không kiểm soát thì dù có làm nhiều cũng khó mà tích lũy được. Bên cạnh đó, đừng để công việc chi phối quá nhiều khiến bạn lơ là việc quan tâm đến gia đình, hãy dành thời gian để chăm sóc những người thân yêu.

Sự nghiệp: Kim Ngưu có một ngày làm việc khá bận rộn, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tập trung cao. Hãy giữ bình tĩnh, không để cảm xúc chi phối để tránh sai sót.

Tài lộc: Tài chính khá ổn định với thu nhập dư dả. Tuy nhiên, bạn nên lập kế hoạch tiết kiệm và chi tiêu hợp lý để đảm bảo nguồn tiền luôn vững vàng.

Tình duyên: Có thể gặp chút căng thẳng liên quan đến chuyện gia đình hoặc tình cảm. Hãy bình tĩnh và dành nhiều thời gian hơn cho người thân để gắn kết và hiểu nhau hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe khá tốt, tuy nhiên do công việc bận rộn, bạn nên chú ý nghỉ ngơi hợp lý để tránh căng thẳng, mệt mỏi kéo dài.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 28/9/2025 cho thấy Song Tử có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người thường nghĩ rằng bạn thành công nhờ may mắn, nhưng thực tế đằng sau đó là những nỗ lực và giai đoạn khó khăn mà ít ai biết được. Thành quả hiện tại chính là kết quả xứng đáng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của bạn.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 28/9/2025 dành lời khuyên cho Song Tử cần thận trọng, tỉ mỉ trong công việc bởi sự thuận lợi kéo theo việc bạn sẽ đảm nhận nhiều nhiệm vụ và trọng trách hơn. Đừng vội vàng trong việc đưa ra quyết định để tránh sai sót không đáng có.

Sự nghiệp: Sự nghiệp của Song Tử tiến triển thuận lợi, có nhiều cơ hội mới nhưng cũng đòi hỏi sự tập trung và tinh thần trách nhiệm cao hơn.

Tài lộc: Tài lộc khởi sắc rõ rệt, thu nhập tăng đáng kể nhờ sự chăm chỉ và tận dụng tốt các cơ hội.

Tình duyên: Vận trình tình cảm có phần không ổn định. Người độc thân dễ rơi vào trạng thái “ngày nhiều mối, tối nằm không”, trong khi các cặp đôi có thể gặp những hiểu lầm, cần dành thời gian chia sẻ để giữ gìn tình cảm.

Sức khỏe: Sức khỏe tương đối ổn định, tuy nhiên cần chú ý cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi để tránh căng thẳng kéo dài.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 28/9/2025 cho thấy Cự Giải đón nhận nhiều tin vui về sự nghiệp và tài lộc. Sau một thời gian khó khăn và trì trệ, những nỗ lực của bạn bắt đầu được đền đáp xứng đáng. Mối quan hệ hợp tác làm ăn thuận lợi chính là nền tảng vững chắc giúp Cự Giải đạt được thành công như hiện tại.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 28/9/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải nên giữ vững sự tập trung và cẩn trọng trong công việc, dù vận trình có thuận lợi đến đâu, tránh sự chủ quan để có thể tận dụng tốt cơ hội và đạt kết quả cao nhất.

Sự nghiệp: Sự nghiệp có bước tiến triển khả quan, đặc biệt với những ai chuẩn bị thi cử hoặc tham gia tuyển chọn, bạn sẽ hoàn thành tốt nhờ sự trợ giúp của cát tinh.

Tài lộc: Tài lộc hanh thông, lợi nhuận kinh doanh được cải thiện rõ rệt, giúp bạn cảm thấy an tâm hơn về tài chính.

Tình duyên: Chuyện tình cảm còn tồn tại một số rào cản, cần học cách lắng nghe và chia sẻ để hiểu nhau hơn, tạo sự gắn kết bền chặt.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định nhưng nên chú ý nghỉ ngơi đầy đủ để duy trì năng lượng cho tuần mới.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 28/9/2025 cho thấy Sư Tử có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Những trải nghiệm và bài học từ quá khứ giúp bạn mạnh mẽ, tự tin hơn để vượt qua mọi thử thách phía trước.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 28/9/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử nên giữ vững tinh thần lạc quan và tiếp tục phát huy sự kiên trì, không nên quá lo lắng về tài chính vì thu nhập trong ngày khá ổn định.

Sự nghiệp: Sự nghiệp thăng tiến rõ rệt, các kế hoạch được triển khai thuận lợi, giúp Sư Tử mở rộng cơ hội phát triển.

Tài lộc: Tài lộc ổn định, chi tiêu thoải mái nhưng cần cân nhắc để duy trì nguồn thu lâu dài.

Tình duyên: Tình cảm ngọt ngào, các mâu thuẫn dễ được hóa giải, là thời điểm tốt để hâm nóng tình cảm với nửa kia.

Sức khỏe: Sức khỏe khá tốt, nên duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh để có năng lượng cho tuần làm việc mới.

Xử Nữ (23/8 – 28/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 28/9/2025 cho thấy Xử Nữ được quý nhân phù trợ, giúp công việc tiến triển thuận lợi mà không cần phải tốn quá nhiều công sức. Điều này mang lại hiệu quả cao, tạo đà cho sự phát triển lâu dài.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Chủ Nhật 28/9/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ nên biết cân bằng giữa công việc và các mối quan hệ xã hội, đồng thời chú ý chăm sóc sức khỏe để duy trì phong độ tốt trong thời gian tới.

Sự nghiệp: Công việc có quý nhân giúp đỡ, tiến triển thuận lợi, hiệu quả làm việc cao dù không phải quá vất vả.

Tài lộc: Tài chính dư dả, nguồn thu ổn định giúp Xử Nữ cảm thấy thoải mái, yên tâm hơn về kinh tế.

Tình duyên: Chuyện tình cảm chưa phải là ưu tiên, Xử Nữ tận hưởng cuộc sống với nhiều mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Sức khỏe: Cần lưu ý nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá khuya để bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

Thiên Bình (28/9 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/9/2025 cho thấy Thiên Bình nên đề phòng một vài mối quan hệ xã giao, vì hôm nay bạn có thể gặp phải những thị phi không đáng có nếu không cẩn trọng trong lời nói và hành động.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Chủ Nhật 28/9/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình nên suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn, tránh gây hiểu lầm hay làm mất lòng người khác. Đồng thời, hãy chú ý hơn đến các mối quan hệ tình cảm, đề phòng những tác động bên ngoài có thể ảnh hưởng đến tình cảm của bạn.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra tương đối ổn định nhưng cần giữ thái độ cẩn trọng trong giao tiếp để tránh những tranh cãi không cần thiết.

Tài lộc: Tài chính khá vững vàng, Thiên Bình có thể tận hưởng cuộc sống với việc mua sắm hoặc hẹn hò, thưởng thức các buổi tiệc vui vẻ bên bạn bè.

Tình duyên: Cần đề phòng những người có thể gây xáo trộn trong mối quan hệ, hãy dành nhiều sự quan tâm và chăm sóc hơn cho nửa kia của mình.

Sức khỏe: Sức khỏe ở mức khá tốt, chỉ cần duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh và giữ tinh thần thoải mái.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/9/2025 cho thấy Bọ Cạp có vận trình không khả quan, dễ gặp phải những sai sót do hành động vội vàng, thiếu suy xét kỹ càng trong công việc và cuộc sống.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Chủ Nhật 28/9/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp nên bình tĩnh, tránh để cảm xúc chi phối dẫn đến quyết định sai lầm. Hãy dành thời gian để suy nghĩ thấu đáo và chuẩn bị kỹ càng trước khi hành động nhằm giảm thiểu rủi ro.

Sự nghiệp: Công việc gặp nhiều khó khăn, bạn dễ mắc lỗi do thiếu tập trung và nóng vội. Cần kiểm soát cảm xúc và làm việc một cách cẩn trọng hơn để không hối hận về sau.

Tài lộc: Tài chính có phần ổn định nhưng không có nhiều biến động tích cực. Cần thận trọng trong các khoản chi tiêu và đầu tư.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có thể mang lại nỗi buồn, bạn nhận ra thực tế không như mong đợi khi bước vào một mối quan hệ mới. Cần dành thời gian để suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe không được tốt, đặc biệt là các vấn đề về xương khớp cần được quan tâm. Bổ sung vitamin D và có chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp cải thiện tình trạng.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 28/9/2025 cho thấy Nhân Mã đang có vận khí rất tốt, đặc biệt là trên phương diện tình cảm với nhiều cơ hội mới hứa hẹn mối lương duyên đẹp. Tuy nhiên, bạn cần thận trọng trong chuyện tiền bạc để tránh hao tài.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Chủ Nhật 28/9/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã nên duy trì tinh thần tích cực, tận dụng cơ hội tốt trong các mối quan hệ nhưng cũng cần suy xét kỹ càng khi liên quan đến tài chính, tránh những quyết định bốc đồng.

Sự nghiệp: Ngày Chủ Nhật này, Nhân Mã thể hiện sự năng động và hiệu quả trong công việc. Bạn được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao nhờ khả năng giải quyết tốt các nhiệm vụ.

Tài lộc: Tài chính có dấu hiệu không ổn định, Nhân Mã nên thận trọng trong các khoản chi tiêu và đầu tư, tránh các rủi ro không cần thiết.

Tình duyên: Đây là thời điểm may mắn cho chuyện tình cảm, những người độc thân có thể gặp được người ưng ý, các mối quan hệ hiện tại cũng tiến triển tích cực.

Sức khỏe: Sức khỏe khá tốt, tinh thần phấn chấn và tràn đầy năng lượng giúp bạn hoàn thành tốt mọi kế hoạch trong ngày.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/9/2025 cho thấy Ma Kết có một ngày tràn đầy cảm xúc yêu thương và sự gắn kết trong các mối quan hệ cá nhân. Dù vậy, bạn cần chú ý hơn đến việc quản lý tài chính để tránh tình trạng tiêu xài quá đà.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 28/9/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết nên biết tiết chế chi tiêu, đồng thời duy trì lối sống lành mạnh và dành thời gian chăm sóc sức khỏe để duy trì năng lượng tích cực.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra suôn sẻ, Ma Kết thể hiện sự tập trung và trách nhiệm cao, nhờ đó các dự án được tiến triển thuận lợi.

Tài lộc: Tài chính có phần eo hẹp do chi tiêu quá tay, Ma Kết cần có kế hoạch tiết kiệm hợp lý để chuẩn bị cho những khoản cần thiết trong tương lai.

Tình duyên: Chuyện tình cảm ngọt ngào và ấm áp, Ma Kết nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thương từ nửa kia cũng như gia đình, mang lại cảm giác bình yên và hạnh phúc.

Sức khỏe: Sức khỏe rất tốt, bạn nên duy trì thói quen tập luyện đều đặn để giữ gìn vóc dáng và tinh thần minh mẫn.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/9/2025 cho thấy Bảo Bình có thể bị chi phối khá nhiều bởi cảm xúc, dẫn đến những căng thẳng và áp lực không đáng có trong cuộc sống và công việc.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 28/9/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình nên học cách kiểm soát cảm xúc, giữ bình tĩnh để tránh những mâu thuẫn không cần thiết, đồng thời dành thời gian thư giãn để bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần.

Sự nghiệp: Công việc có thể gặp một số khó khăn do ảnh hưởng của cảm xúc, Bảo Bình nên bình tĩnh xử lý mọi việc và tránh nóng vội để giữ mối quan hệ tốt với đồng nghiệp.

Tài lộc: Tài chính ổn định, tuy không có biến động lớn nhưng đủ để Bảo Bình an tâm chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu và tận hưởng cuộc sống bên người thân, bạn bè.

Tình duyên: Chuyện tình cảm rất thuận lợi, Bảo Bình tìm được sự an ủi và niềm vui bên người thân và bạn bè, giúp cân bằng lại cảm xúc và xua tan những nỗi lo trong lòng.

Sức khỏe: Sức khỏe cần được chú ý hơn, tránh để căng thẳng kéo dài gây ảnh hưởng tiêu cực. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/9/2025 cho thấy Song Ngư có một ngày sự nghiệp khá thuận lợi với nhiều vấn đề khó đều được giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, bạn cần cảnh giác vì có thể gặp phải sự đố kị, chơi xấu từ những kẻ tiểu nhân. Do đó, Song Ngư không nên quá tin tưởng người khác trong công việc để tránh rắc rối không đáng có.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 28/9/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư nên thận trọng trong các mối quan hệ xã giao, giữ vững sự tỉnh táo và tập trung vào bản thân để vượt qua thử thách. Bên cạnh đó, hãy quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe để tránh tình trạng mệt mỏi kéo dài.

Sự nghiệp: Sự nghiệp của Song Ngư tiến triển tốt đẹp, bạn tìm được phương án giải quyết mọi khó khăn hiệu quả. Tuy nhiên, cần đề phòng những người có ý định hãm hại hoặc gây khó dễ.

Tài lộc: Tài chính ổn định, các khoản thu nhập khá đều đặn giúp bạn duy trì cuộc sống thoải mái. Nhưng nên giữ sự thận trọng, tránh chi tiêu quá tay.

Tình duyên: Chuyện tình cảm mang lại nhiều niềm vui, đặc biệt là với những ai đã có nửa kia. Hai bạn thấu hiểu, thông cảm và hỗ trợ nhau vượt qua những thử thách trong cuộc sống.

Sức khỏe: Sức khỏe không tốt, máu huyết kém lưu thông, dễ bị choáng váng, đau đầu do làm việc quá sức và thiếu vận động. Song Ngư cần chú ý ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi hợp lý và duy trì thói quen tập thể dục mỗi ngày.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 28/9/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.