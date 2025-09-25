Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/9: Thiên Bình vượng tài, Kim Ngưu chững lại

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 26/9 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên về 12 chòm sao Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 26/9/2025 cho thấy Bạch Dương không cảm thấy thực sự thoải mái trong công việc. Bạn có thể đang gặp tình trạng bị lợi dụng công sức khi nhiều nhiệm vụ khó khăn đều do bạn đảm nhận, nhưng đến lúc được ghi nhận thì lại không được nêu tên. Điều này khiến bạn cảm thấy không công bằng và đôi khi mất đi động lực.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 26/9/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương hãy cẩn trọng với cảm xúc trong tình yêu. Đừng để cảm xúc lấn át lý trí, vì điều đó có thể khiến bạn dễ sa vào những mâu thuẫn và nỗi buồn không đáng có. Thay vào đó, hãy giữ sự tỉnh táo để cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, nhằm duy trì hạnh phúc bền lâu.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển ổn định nhờ sự quyết đoán và lý trí của bạn. Bạn đặt ra yêu cầu cao cho bản thân, luôn hoàn thành đúng hạn và làm việc với tinh thần trách nhiệm, dù đôi khi cảm thấy không được ghi nhận xứng đáng.

Tài lộc: Tài chính hiện tại không có nhiều biến động tích cực. Bạn cần thận trọng hơn trong các quyết định chi tiêu và đầu tư, tránh rủi ro không cần thiết.

Tình duyên: Tình cảm có lúc ngập tràn cảm xúc, nhưng cũng dễ dẫn đến những mâu thuẫn do thiếu sự tỉnh táo. Hãy dành thời gian lắng nghe và thấu hiểu đối phương để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Sức khỏe: Tình trạng sức khỏe của bạn khá tốt, có thể tập trung vào các hoạt động rèn luyện và nghỉ ngơi hợp lý để duy trì thể trạng ổn định.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 26/9/2025 cho thấy Kim Ngưu có dấu hiệu chững lại trong công việc và cuộc sống. Bạn đang hài lòng với những gì đang có, nên thiếu đi động lực để phát triển thêm. Tình hình công việc và tài chính vẫn ổn định nhưng nếu không tiếp tục cố gắng, bạn có thể bị tụt lại phía sau.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 26/9/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên tìm kiếm nguồn cảm hứng mới và niềm vui trong cuộc sống. Hãy học hỏi thêm kiến thức mới, trải nghiệm những điều thú vị để nạp lại năng lượng và giữ tinh thần hứng khởi. Điều này giúp bạn duy trì đà phát triển và không bị tụt hậu.

Sự nghiệp: Công việc ổn định nhưng có xu hướng chững lại do bạn đang cảm thấy hài lòng và có phần lười nhác. Cần có kế hoạch và mục tiêu mới để tiếp tục tiến lên, tránh bị bỏ lại phía sau.

Tài lộc: Tài chính duy trì ở mức tốt, ổn định và ít biến động. Đây là cơ hội để bạn xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai, tuy nhiên không nên quá chủ quan.

Tình duyên: Tình cảm hài hòa, nồng thắm và thấu hiểu lẫn nhau. Mối quan hệ ngày càng khăng khít nhờ sự chia sẻ và cảm thông. Với người độc thân, cần kiên nhẫn hơn để tìm được người phù hợp.

Sức khỏe: Sức khỏe tương đối tốt, bạn nên duy trì thói quen sinh hoạt và tập luyện đều đặn để giữ gìn thể trạng ổn định.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 26/9/2025 cho thấy Song Tử có sự nghiệp khá thuận lợi với nhiều vấn đề khó được giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, bên cạnh thành công cũng xuất hiện những kẻ tiểu nhân đố kỵ và cố tình gây trở ngại. Do đó, Song Tử cần thận trọng và không nên quá tin tưởng người khác để tránh bị tổn thương.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 26/9/2025 dành lời khuyên cho Song Tử nên chú ý hơn đến sức khỏe của mình. Tình trạng máu huyết kém lưu thông, chóng mặt, đau đầu và mệt mỏi có thể do làm việc quá sức và lười vận động. Hãy xây dựng thói quen ăn uống đầy đủ, bồi dưỡng cơ thể và chăm chỉ tập thể dục hàng ngày để cải thiện sức khỏe.

Sự nghiệp: Công việc thuận lợi, các khó khăn đều được giải quyết hiệu quả. Tuy nhiên, nên cảnh giác với những người có ý đồ không tốt xung quanh để tránh rắc rối không đáng có.

Tài lộc: Tài chính ổn định và có nhiều dấu hiệu tích cực, giúp bạn tự tin hơn trong các kế hoạch chi tiêu và đầu tư.

Tình duyên: Tình cảm hài hòa và viên mãn khi bạn có một nửa thấu hiểu, thông cảm cho những khuyết điểm của bạn. Hai người cùng chia sẻ vui buồn, đồng hành vượt qua thử thách trong cuộc sống.

Sức khỏe: Sức khỏe cần được chăm sóc kỹ lưỡng hơn, tránh làm việc quá sức và tăng cường vận động để cải thiện tuần hoàn máu và giảm các triệu chứng đau đầu, mệt mỏi.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 26/9/2025 cho thấy Cự Giải cần đặc biệt cẩn thận với vận tiểu nhân đang rình rập xung quanh. Có những kẻ đang âm thầm bày mưu tính kế để hãm hại bạn, vì vậy Cự Giải phải giữ bình tĩnh và tỉnh táo, tránh để xảy ra những sơ suất không đáng có.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 26/9/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải không nên đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến tiền bạc trong thời điểm này. Việc hành động liều lĩnh có thể khiến bạn mất một khoản tiền lớn. Hãy suy xét kỹ lưỡng trước khi quyết định và cẩn trọng trong mọi chuyện.

Sự nghiệp: Bạn cần thận trọng trong công việc để tránh bị tiểu nhân lợi dụng hoặc gây khó dễ. Hãy giữ thái độ bình tĩnh, cân nhắc kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào.

Tài lộc: Tài chính không thuận lợi, dễ xảy ra mất mát do những quyết định nóng vội. Tốt nhất nên tạm hoãn các kế hoạch đầu tư hay chi tiêu lớn trong ngày hôm nay.

Tình duyên: Vận trình tình cảm khá tốt, bạn có người đồng hành luôn bên cạnh động viên và chia sẻ. Đây là nguồn sức mạnh tinh thần lớn giúp bạn vượt qua khó khăn, hãy trân trọng và dành nhiều tình cảm hơn cho người ấy.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, cơ thể dẻo dai, tinh thần phấn chấn giúp bạn vượt qua những áp lực từ công việc và cuộc sống.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 26/9/2025 cho thấy Sư Tử có một ngày làm ăn khấm khá, đặc biệt trong các công việc tay trái. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn đang bắt đầu cho thấy thành quả rõ rệt, giúp cải thiện đời sống và phát triển bản thân một cách rõ nét.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 26/9/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử nên tiếp tục duy trì sự quan tâm và chăm sóc đến mọi người xung quanh. Việc chủ động giúp đỡ và thấu hiểu cảm nhận của người khác không chỉ mang lại nhân duyên tốt mà còn giúp bạn xây dựng các mối quan hệ bền vững và ý nghĩa hơn.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra suôn sẻ, các dự án và kế hoạch được thực hiện hiệu quả. Nỗ lực và sự kiên trì của bạn đang được đền đáp xứng đáng.

Tài lộc: Tài chính dồi dào, có nhiều cơ hội để gia tăng thu nhập, đặc biệt là từ những công việc phụ bên ngoài.

Tình duyên: Vận trình tình cảm tốt đẹp, bạn và người thương luôn chia sẻ, quan tâm và đồng hành cùng nhau trong mọi hoàn cảnh. Nếu còn độc thân, đây là thời điểm thuận lợi để mở lòng đón nhận các mối quan hệ mới.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tinh thần phấn chấn giúp bạn duy trì năng lượng làm việc và sinh hoạt hiệu quả.

Xử Nữ (23/8 – 26/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 26/9/2025 cho thấy Xử Nữ có vận khí tốt đẹp, đặc biệt về mối quan hệ tình cảm và sự nghiệp. Các mối quan hệ quan trọng có cơ hội tiến triển thuận lợi, và nếu bạn còn độc thân, đây có thể là khởi đầu cho một mùa hoa tình duyên rực rỡ.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Sáu 26/9/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ nên thận trọng với các vấn đề tài chính. Hãy suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra các quyết định đầu tư hoặc chi tiêu, tránh những rủi ro không cần thiết. Tốt nhất là nên tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm để có lựa chọn chính xác hơn.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra suôn sẻ, năng lượng tràn đầy giúp bạn hoàn thành mục tiêu và nhận được lời khen ngợi từ đồng nghiệp và cấp trên.

Tài lộc: Tài chính có dấu hiệu hao tổn nhẹ, cần cẩn trọng với các khoản đầu tư rủi ro và chi tiêu không hợp lý.

Tình duyên: Tình cảm thăng hoa, các mối quan hệ tiến triển tốt đẹp. Người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp trong ngày hôm nay.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, bạn duy trì được năng lượng tốt để đối mặt với công việc và cuộc sống.

Thiên Bình (26/9 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/9/2025 cho thấy Thiên Bình có nhiều tin vui về tiền bạc và tài lộc. Những thành quả mà bạn đạt được không chỉ đến từ may mắn mà còn nhờ sự nỗ lực và vượt qua nhiều thử thách gian khó trước đó.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Sáu 26/9/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình nên cẩn trọng và tỉ mỉ hơn trong công việc. Mặc dù sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng bạn sẽ phải đảm nhận nhiều trọng trách hơn, do đó không nên vội vàng đưa ra quyết định để tránh sai sót.

Sự nghiệp: Công việc phát triển tốt, tuy nhiên áp lực cũng tăng lên do bạn phải gánh vác thêm nhiều nhiệm vụ quan trọng. Hãy giữ sự tập trung và thận trọng trong từng chi tiết.

Tài lộc: Tài chính khởi sắc rõ rệt, bạn có nhiều cơ hội thu nhập và thậm chí đạt được các khoản lợi nhuận bất ngờ.

Tình duyên: Vận trình tình cảm không được thuận lợi cho lắm. Người độc thân dễ rơi vào tình trạng nhiều mối quan hệ nhưng chưa có người thực sự phù hợp. Với những người đang yêu, có thể xảy ra hiểu lầm, cần thẳng thắn trao đổi để giữ hòa khí.

Sức khỏe: Sức khỏe tương đối ổn định, tuy nhiên bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý để giữ năng lượng làm việc tốt.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/9/2025 cho thấy Bọ Cạp có một ngày không được như ý, với nhiều rắc rối và sự cố phát sinh trong công việc và cuộc sống. Có dấu hiệu xuất hiện tiểu nhân quấy phá khiến những nỗ lực của bạn không được đền đáp xứng đáng.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Sáu 26/9/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp nên giữ bình tĩnh và thận trọng hơn trong mọi quyết định, đặc biệt là về tài chính. Dù thu nhập có ổn định, bạn không nên chi tiêu quá đà để tránh tình trạng thiếu hụt tiền bạc. Hãy ưu tiên những khoản chi tiêu thực sự cần thiết và tiết kiệm hợp lý.

Sự nghiệp: Công việc gặp nhiều khó khăn, có sự can thiệp không tốt từ người khác khiến tiến độ bị ảnh hưởng. Cần cẩn trọng và tránh nóng vội trong xử lý công việc.

Tài lộc: Tài chính ở mức trung bình, không nên tiêu pha hoang phí dù có thu nhập tốt, cần lên kế hoạch chi tiêu hợp lý.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có phần trắc trở, tuy nhiên mối quan hệ với người thân trong gia đình lại rất ấm áp và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bạn.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tuy nhiên cần giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng quá mức trong ngày.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 26/9/2025 cho thấy Nhân Mã không được thuận lợi cho lắm trong công việc, khi bạn có xu hướng đánh giá thấp năng lực bản thân và không dám nhận trọng trách lớn. Tuy nhiên, nếu quyết tâm và tin vào chính mình, bạn hoàn toàn có thể vượt qua thử thách.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Sáu 26/9/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã nên tránh so sánh bản thân với người khác, bởi bề ngoài hào nhoáng không thể hiện hết những khó khăn mà họ đã trải qua. Hãy tập trung phát huy thế mạnh và giữ tinh thần lạc quan, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để duy trì năng lượng tốt.

Sự nghiệp: Công việc còn nhiều khó khăn do tâm lý thiếu tự tin, cần mạnh dạn nhận việc và chứng tỏ khả năng của mình.

Tài lộc: Tài chính ở mức ổn định, có nguồn thu nhập khá, tuy nhiên nên quản lý chi tiêu hợp lý để duy trì sự bền vững.

Tình duyên: Chuyện tình cảm ở mức trung bình, cần giữ sự bình tĩnh và tránh áp lực lên mối quan hệ.

Sức khỏe: Sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn, bạn nên duy trì thói quen nghỉ ngơi khoa học để giữ trạng thái cân bằng.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/9/2025 cho thấy Ma Kết có một ngày làm việc hiệu quả, công việc tiến triển ổn định nhờ sự chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm cao. Bạn không đặt nặng tham vọng hay danh lợi, mà chỉ muốn hoàn thành công việc tốt nhất có thể để không làm ai thất vọng về mình.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 26/9/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết nên cẩn trọng hơn trong chuyện tình cảm. Sự khác biệt giữa cảm xúc và lý trí có thể khiến mối quan hệ dễ nảy sinh xung đột. Hãy học cách lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn để tạo sự thấu hiểu lẫn nhau.

Sự nghiệp: Công việc thuận lợi, bạn giữ được sự bình tĩnh và tập trung cao độ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tài lộc: Tài chính duy trì ở mức ổn định, có thể nhận được một khoản nhỏ ngoài dự kiến nhờ công việc phụ hoặc hỗ trợ từ người thân.

Tình duyên: Chuyện tình cảm chưa thực sự êm đẹp. Bạn và người ấy có thể bất đồng quan điểm do khác biệt về cách thể hiện cảm xúc và suy nghĩ.

Sức khỏe: Thể trạng ổn định, tinh thần nhẹ nhàng, đặc biệt thời tiết mát mẻ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với những ngày trước.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/9/2025 cho thấy Bảo Bình đón một ngày Thứ Sáu đầy may mắn và thuận lợi nhờ có quý nhân phù trợ. Mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi, bạn không cần phải quá vất vả mà kết quả vẫn rất khả quan. Đây là thời điểm tốt để Bảo Bình tự tin theo đuổi các kế hoạch đang dang dở.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 26/9/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình nên tranh thủ thời gian để chăm sóc sức khỏe và cân bằng các mối quan hệ cá nhân. Đừng mải mê với công việc hay các kế hoạch cá nhân mà quên đi sự hiện diện và cần thiết của bạn trong gia đình và vòng tròn bạn bè thân thiết.

Sự nghiệp: Bạn được hỗ trợ đúng lúc, giải quyết trơn tru các vướng mắc trong công việc. Dù bận rộn, nhưng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Tài lộc: Tài chính dồi dào, có thể nhận được các khoản thu bất ngờ hoặc hoàn thành một dự án đem lại lợi nhuận cao.

Tình duyên: Chuyện tình cảm chưa có nhiều tiến triển, nhưng không khiến bạn phiền lòng. Sự độc lập và tinh thần lạc quan giúp bạn cảm thấy vui vẻ ngay cả khi đang độc thân.

Sức khỏe: Bạn nên chú ý hơn đến việc nghỉ ngơi. Tránh để cơ thể kiệt sức vì lịch trình dày đặc hoặc thức khuya quá thường xuyên.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/9/2025 cho thấy Song Ngư có một ngày làm việc đầy thành công và khẳng định được vị thế cá nhân. Nhờ sự thông minh, nhạy bén và thái độ làm việc nghiêm túc, bạn dễ dàng hoàn thành các nhiệm vụ được giao và thậm chí còn gặt hái được kết quả vượt mong đợi.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 26/9/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư nên học cách điều tiết cảm xúc trong chuyện tình cảm. Việc kiểm soát hoặc áp đặt nửa kia có thể gây ra mâu thuẫn không đáng có. Song Ngư cần dành thêm thời gian lắng nghe và thấu hiểu đối phương để giữ gìn mối quan hệ bền vững.

Sự nghiệp: Một ngày thành công trong công việc. Bạn được công nhận vì những nỗ lực bền bỉ trước đó và có cơ hội tiến thêm bước mới trong sự nghiệp.

Tài lộc: Tài chính ổn định, đủ để bạn chi tiêu thoải mái. Song Ngư cũng có thể nhận được một khoản thưởng nhỏ hoặc lợi nhuận từ việc đầu tư.

Tình duyên: Tình cảm có phần trục trặc. Sự bảo thủ và kiểm soát thái quá có thể khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt. Hãy học cách yêu thương một cách mềm mại hơn.

Sức khỏe: Thể lực và tinh thần đều duy trì ở mức khá tốt. Tuy nhiên, đừng quên vận động nhẹ nhàng để giải tỏa căng thẳng sau giờ làm.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 26/9/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.