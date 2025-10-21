Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/10: Song Ngư thăng tiến, Cự Giải đào hoa

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 21/10 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên: Song Ngư thăng tiến sự nghiệp, Cự Giải cần lý trí khi ra quyết định.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 21/10/2025 cho thấy Bạch Dương có một ngày khá bình yên và ổn định trên nhiều phương diện. Công việc diễn ra thuận lợi, bạn đang cảm thấy hài lòng với những gì mình đang làm và có những bước tiến vững chắc. Mối quan hệ tình cảm có chút thăng trầm nhẹ nhưng không đáng lo ngại, tạo nên sự đa dạng cảm xúc trong ngày. Sức khỏe ở mức ổn định, tuy nhiên cần chú ý chăm sóc tinh thần để duy trì năng lượng tích cực.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 21/10/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, kết hợp vận động nhẹ nhàng ngoài trời để tinh thần sảng khoái hơn. Hãy tận dụng thời gian buổi tối để tạo những khoảnh khắc lãng mạn với người thân yêu, điều này sẽ giúp tình cảm thêm gắn kết và ngọt ngào.

Sự nghiệp: Hôm nay công việc của Bạch Dương rất thuận lợi, bạn đang cống hiến hết mình cho những dự án mình yêu thích. Sự tập trung và thái độ nghiêm túc giúp bạn được cấp trên ghi nhận và đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình. Đây là thời điểm tốt để bạn hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng, tiến gần hơn đến mục tiêu cá nhân.

Tài lộc: Tài chính có dấu hiệu ổn định, thu nhập đều đều và không gặp phải khó khăn bất ngờ. Bạch Dương nên cân nhắc các kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh tiêu xài hoang phí để duy trì nguồn tài chính bền vững.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có nhiều sắc thái cảm xúc, từ những khoảnh khắc vui vẻ đến một vài lúc ghen tuông nhẹ. Hãy chủ động tạo ra những điều lãng mạn, bất ngờ để làm mới tình cảm, giúp đối phương cảm thấy được quan tâm và yêu thương hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe của Bạch Dương ở mức ổn định nhưng bạn không nên chủ quan. Nên dành thời gian đi dạo hoặc tập thể dục nhẹ nhàng vào buổi tối để tăng cường thể lực và giải tỏa căng thẳng. Chú ý giữ thói quen sinh hoạt điều độ để duy trì tinh thần minh mẫn.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 21/10/2025 cho thấy Kim Ngưu sẽ phải đối mặt với một số thách thức trong công việc. Dù đã chuẩn bị kỹ càng, những sự cố bất ngờ có thể phát sinh khiến bạn cảm thấy bối rối và gặp khó khăn trong việc xử lý. Tuy nhiên, tài chính vẫn khá ổn định và tình cảm có chiều hướng phát triển tích cực, mang lại niềm vui lớn. Sức khỏe có phần giảm sút do áp lực công việc, cần chú ý nghỉ ngơi hợp lý.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 21/10/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên giữ bình tĩnh và kiên nhẫn khi giải quyết các vấn đề phát sinh. Đừng ngại nhờ đến sự hỗ trợ từ những người giàu kinh nghiệm xung quanh để tìm ra hướng đi hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hãy chú ý chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh chế độ ăn uống và nghỉ ngơi để tránh tình trạng quá tải.

Sự nghiệp: Ngày hôm nay, Kim Ngưu cần cẩn trọng hơn trong công việc vì có thể xuất hiện các tình huống bất ngờ làm gián đoạn kế hoạch. Đừng để căng thẳng khiến bạn mất bình tĩnh, hãy tìm cách xử lý vấn đề một cách từ tốn và hợp lý. Nếu cần, đừng ngần ngại xin ý kiến đồng nghiệp hoặc cấp trên để có thêm sự hỗ trợ và lời khuyên đúng đắn.

Tài lộc: Tình hình tài chính của bạn vẫn khá ổn định, thu nhập đều đặn và không gặp phải khó khăn lớn. Đây là thời điểm phù hợp để Kim Ngưu duy trì các kế hoạch chi tiêu hợp lý và tích lũy cho những dự định trong tương lai.

Tình duyên: Chuyện tình cảm của Kim Ngưu rất thuận lợi và ngọt ngào trong ngày hôm nay. Bạn nhận được sự quan tâm và yêu thương từ người ấy, cảm xúc thăng hoa giúp hai bạn gắn bó hơn. Hãy dành thời gian trò chuyện và chia sẻ nhiều hơn để mối quan hệ thêm bền chặt.

Sức khỏe: Sức khỏe của Kim Ngưu có phần suy giảm do áp lực và căng thẳng trong công việc. Bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, đừng để cơ thể rơi vào trạng thái kiệt sức vì làm việc quá nhiều. Điều chỉnh chế độ ăn uống thanh đạm, hạn chế đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 21/10/2025 cho thấy Song Tử trải qua một ngày khá ổn định về công việc và tài chính. Tuy nhiên, dấu hiệu chững lại rõ rệt khi bạn tạm hài lòng với những gì đang có, dẫn đến thiếu động lực để tiến xa hơn. Nếu không cố gắng duy trì sự phát triển, bạn có thể bị tụt lại phía sau. Mặt tích cực là chuyện tình cảm đang rất hài hòa, giúp Song Tử có thêm nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 21/10/2025 dành lời khuyên cho Song Tử nên tìm cách khơi dậy niềm đam mê và động lực bằng việc học hỏi thêm kiến thức mới hoặc trải nghiệm những điều thú vị. Đừng để bản thân rơi vào trạng thái lười biếng và mất đi sự hứng khởi. Ngoài ra, hãy kiên nhẫn hơn trong chuyện tình duyên, đặc biệt là với những ai còn đang độc thân.

Sự nghiệp: Công việc của Song Tử trong ngày hôm nay duy trì ở mức ổn định nhưng có dấu hiệu chững lại. Bạn tạm hài lòng với vị trí hiện tại và thiếu đi sự phấn đấu, khiến năng suất giảm sút. Hãy chủ động tìm kiếm những cơ hội học hỏi và phát triển bản thân để không bị tụt hậu so với đồng nghiệp.

Tài lộc: Tài chính khá ổn định và không gặp trở ngại đáng kể. Tuy nhiên, Song Tử nên cẩn thận hơn trong các khoản chi tiêu, tránh lãng phí vào những thứ không cần thiết. Đây cũng là thời điểm thích hợp để lên kế hoạch tích lũy hoặc đầu tư dài hạn.

Tình duyên: Mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng trở nên sâu sắc và thấu hiểu hơn. Cả hai luôn biết cách chia sẻ và lắng nghe nhau, giúp tình cảm thêm khăng khít. Với những ai còn độc thân, cần duy trì sự kiên nhẫn và mở lòng để đón nhận cơ hội mới.

Sức khỏe: Bạn nên duy trì thói quen sinh hoạt khoa học, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để tránh cảm giác mệt mỏi kéo dài. Vận động nhẹ nhàng và ăn uống đầy đủ sẽ giúp bạn luôn tràn đầy năng lượng.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 21/10/2025 cho thấy Cự Giải trải qua một ngày khá trắc trở trong sự nghiệp khi những quyết định dựa nhiều vào cảm xúc cá nhân dễ gây ra những rắc rối và sự phản đối từ đồng nghiệp hay cấp trên. Trong khi đó, chuyện tình cảm lại rất viên mãn và hài hòa, giúp bạn cảm thấy được an ủi và tiếp thêm động lực. Tài chính ở mức trung bình, cần thận trọng trong các kế hoạch chi tiêu và đầu tư. Sức khỏe được đánh giá tích cực, bạn có năng lượng tốt để vượt qua khó khăn.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 21/10/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải nên cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong các quyết định công việc, hạn chế để cảm xúc chi phối. Hãy tìm cách nâng cao năng lực, kỹ năng chuyên môn để đối mặt và vượt qua thử thách. Đồng thời, đừng quên dành thời gian chăm sóc cho bản thân và duy trì mối quan hệ tình cảm tốt đẹp, đây chính là nguồn động viên quý giá giúp bạn vượt qua khó khăn.

Sự nghiệp: Sự nghiệp của Cự Giải trong ngày hôm nay có nhiều khó khăn do những quyết định cảm tính và thiếu sáng suốt. Bạn dễ gặp sự phản đối và cản trở từ đồng nghiệp hoặc cấp trên, khiến tiến trình công việc bị gián đoạn. Đây là lúc bạn cần bình tĩnh, học hỏi thêm và cải thiện năng lực bản thân để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả hơn.

Tài lộc: Tài chính của Cự Giải ở mức trung bình, không có biến động lớn nhưng cũng không có nhiều cơ hội phát triển trong ngày hôm nay. Hãy thận trọng trong các khoản chi tiêu và tránh các quyết định đầu tư mạo hiểm để giữ vững nguồn tài chính ổn định.

Tình duyên: Mối quan hệ giữa bạn và người ấy rất hòa hợp, hiểu nhau và có sự tôn trọng lẫn nhau sâu sắc. Những cặp đôi sẽ có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào và gắn kết hơn. Với người độc thân, nên tích cực tham gia các hoạt động xã hội để mở rộng cơ hội gặp gỡ, có thể tìm thấy một nửa phù hợp.

Sức khỏe: Sức khỏe của Cự Giải được đánh giá khá tốt, bạn có đủ năng lượng và tinh thần để đối mặt với những thử thách trong ngày. Hãy duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, ăn uống hợp lý và vận động nhẹ nhàng để giữ được trạng thái khỏe mạnh và tinh thần thoải mái.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 21/10/2025 cho thấy Sư Tử có một ngày sự nghiệp khá thuận lợi với nhiều vấn đề khó được giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, bên cạnh thành công cũng tiềm ẩn nguy cơ bị người khác ganh ghét, chơi xấu. Tài chính ổn định, tình cảm ngọt ngào và thấu hiểu nhưng sức khỏe lại không được tốt, dễ bị mệt mỏi và đau đầu do làm việc quá sức và thiếu vận động.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 21/10/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử nên thận trọng trong việc tin tưởng người khác, tránh để kẻ tiểu nhân lợi dụng. Đồng thời, hãy chú ý chăm sóc sức khỏe, duy trì chế độ ăn uống đầy đủ và xây dựng thói quen vận động hàng ngày để tăng cường sức đề kháng và cải thiện tinh thần.

Sự nghiệp: Sư Tử có một ngày làm việc hiệu quả khi các khó khăn đều được giải quyết nhanh chóng và suôn sẻ. Tuy nhiên, bạn cần đề phòng những người xung quanh có ý đồ không tốt, đừng quá tin tưởng để tránh bị phản bội hoặc chơi xấu.

Tài lộc: Tình hình tài chính của Sư Tử ổn định, thu nhập đều và có những khoản thưởng xứng đáng với nỗ lực của bản thân. Hãy tận dụng thời gian này để củng cố nền tảng tài chính và lên kế hoạch chi tiêu hợp lý.

Tình duyên: Chuyện tình cảm của Sư Tử rất đáng mơ ước khi bạn nhận được sự thấu hiểu và yêu thương từ nửa kia. Cả hai cùng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, giúp mối quan hệ ngày càng bền chặt và gắn bó hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe của Sư Tử trong ngày không được tốt, bạn có dấu hiệu mệt mỏi, đau đầu và máu huyết lưu thông kém. Nguyên nhân chủ yếu là do lười vận động và làm việc quá sức. Hãy chú ý nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống đầy đủ và tích cực tập thể dục để cải thiện tình trạng sức khỏe.

Xử Nữ (23/8 – 21/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 21/10/2025 cho thấy Xử Nữ có một ngày tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về không ít đặc biệt nếu bạn đang kinh doanh hoặc buôn bán. Công việc suôn sẻ với nhiều cơ hội mở rộng, phát triển. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, có thể xảy ra vài mâu thuẫn nhỏ do bạn dễ nóng giận và thiếu kiềm chế lời nói. Sức khỏe ổn định, bạn có đủ năng lượng để vượt qua những thử thách trong ngày.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Ba 21/10/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ nên giữ bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc để tránh những tranh cãi không đáng có ảnh hưởng đến mối quan hệ thân thiết. Đồng thời, hãy tận dụng nguồn năng lượng tích cực và vận khí tốt để tiến hành các kế hoạch kinh doanh hoặc mở rộng dự án, đảm bảo mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bắt đầu.

Sự nghiệp: Sự nghiệp của Xử Nữ trong ngày khá thuận lợi, đặc biệt với những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh. Đây là thời điểm tốt để bạn mở rộng quy mô hoặc khởi công các dự án mới, cơ hội thành công cao nếu chuẩn bị kỹ càng. Tuy nhiên, hãy lưu ý kiểm soát cảm xúc để tránh gây ảnh hưởng xấu đến công việc.

Tài lộc: Những người kinh doanh sẽ có ngày bội thu với doanh thu tăng cao, hàng hóa bán chạy. Đây cũng là cơ hội để bạn xem xét các kế hoạch tài chính, đầu tư để phát triển hơn nữa.

Tình duyên: Chuyện tình cảm trong ngày có thể xảy ra một số mâu thuẫn nhỏ do bạn không kiềm chế được lời nói trong lúc nóng giận. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh, tránh để những chuyện không đáng có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với người thân và người ấy.

Sức khỏe: ạn có thể duy trì nhịp sống năng động và làm việc hiệu quả. Lưu ý nên nghỉ ngơi hợp lý để không bị quá tải, giữ tinh thần luôn thoải mái và tỉnh táo.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/10: Song Ngư thăng tiến, Cự Giải đào hoa

Thiên Bình (21/10 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/10/2025 cho thấy Thiên Bình có một ngày công việc làm ăn rất thuận lợi, mọi thứ diễn ra trôi chảy và suôn sẻ. Tuy nhiên, bạn cần linh hoạt điều chỉnh phương hướng và kế hoạch sao cho phù hợp với tình hình mới. Sự sáng tạo và nhanh nhẹn sẽ giúp Thiên Bình nắm bắt được nhiều cơ hội tốt, tránh bị lỡ mất những thành công đáng giá.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Ba 21/10/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình nên chủ động trong công việc và các mối quan hệ, đừng chần chừ khi có cơ hội hợp tác hay phát triển. Cần giải quyết các vấn đề tài chính một cách thẳng thắn nhưng cũng nên mềm mỏng để đạt kết quả tốt. Trong tình cảm, hãy mạnh dạn bày tỏ, đừng để cơ hội vuột mất chỉ vì ngại ngùng hay do dự.

Sự nghiệp: Công việc của Thiên Bình đang rất thuận buồm xuôi gió với nhiều kế hoạch được triển khai hiệu quả. Tuy nhiên, đừng quên thay đổi và sáng tạo liên tục để thích nghi với hoàn cảnh mới. Đi trước một bước sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro và tận dụng tốt các cơ hội đang đến.

Tài lộc: Tài chính trong ngày có dấu hiệu khả quan, có thể nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân hoặc tin tức tích cực liên quan đến tiền bạc. Bạn nên xử lý các công việc liên quan đến tài chính nhanh chóng, dứt khoát nhưng cũng cần có sự mềm mỏng để mọi chuyện được êm đẹp.

Tình duyên: Về chuyện tình cảm, người chưa có đôi nên chủ động bày tỏ tình cảm thay vì thầm lặng. Việc chần chừ có thể khiến bạn mất đi cơ hội quý giá. Hãy để tâm đến cảm xúc của bản thân mà không quá lo lắng về vấn đề vật chất hay điều kiện kinh tế.

Sức khỏe: Sức khỏe của Thiên Bình ở mức ổn định, tuy nhiên nên chú ý giữ gìn để tránh mệt mỏi do phải xử lý nhiều việc cùng lúc. Dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý giúp bạn duy trì tinh thần minh mẫn và năng lượng làm việc.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/10/2025 cho thấy Bọ Cạp trải qua một ngày có nhiều biến động nội tâm do những kỷ niệm hoặc sự kiện trong quá khứ bất ngờ bị khơi lại. Điều này khiến tâm trạng của bạn trở nên khá nặng nề và ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần cũng như hiệu quả làm việc. Dù bạn có nhiều ý tưởng sáng tạo, cơ hội thể hiện trong công việc lại không mấy thuận lợi. Tài chính có dấu hiệu sụt giảm, thậm chí có thể phải tính đến chuyện vay mượn để giải quyết những vấn đề cấp bách.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Ba 21/10/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp hãy thật sự cẩn trọng, tránh đưa ra các quyết định hay hành động vội vàng, thiếu suy nghĩ kỹ càng. Việc giữ được bình tĩnh, cân nhắc kỹ lưỡng trước các tình huống sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro và vượt qua khó khăn dễ dàng hơn. Mặc dù vậy, bạn vẫn có thể tìm thấy niềm an ủi và sức mạnh từ các mối quan hệ thân thiết, gia đình và bạn bè luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp bạn vững vàng hơn trong những lúc sóng gió.

Sự nghiệp: Ngày hôm nay, công việc của Bọ Cạp không có nhiều dấu hiệu bứt phá. Bạn gặp phải sự cản trở trong việc thể hiện ý tưởng và khả năng sáng tạo. Thay vì nóng vội, hãy tập trung vào hoàn thành tốt những nhiệm vụ hiện tại, tránh những hành động thiếu suy xét sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp.

Tài lộc: Tài chính có phần suy giảm rõ rệt, dễ phát sinh các khoản chi không mong muốn hoặc phải vay mượn để giải quyết các tình huống khẩn cấp. Hãy thận trọng trong việc chi tiêu, tránh các quyết định tài chính rủi ro trong ngày hôm nay.

Tình duyên: Các mối quan hệ tình cảm, gia đình và bạn bè đều rất hòa thuận, mang đến sự an ủi tinh thần lớn lao. Bạn có thể tìm thấy sự đồng cảm và hỗ trợ quý giá từ những người thân yêu, giúp bạn cảm thấy yên tâm và vững vàng hơn.

Sức khỏe: Tinh thần mặc dù có lúc căng thẳng, nhưng thể trạng vẫn ổn định, không có dấu hiệu đáng lo ngại. Hãy duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh và nghỉ ngơi hợp lý để giữ trạng thái tốt nhất.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 21/10/2025 cho thấy Nhân Mã cần biết tự lượng sức mình khi thực hiện các kế hoạch quan trọng. Ngày hôm nay không phải là thời điểm thuận lợi để làm mọi việc một mình, sự thành công đòi hỏi bạn phải dựa vào sức mạnh tập thể, nhờ cậy quý nhân hay sự giúp đỡ từ bạn bè, đồng nghiệp. Việc hợp tác, chung sức sẽ giúp bạn vượt qua thử thách và đạt được mục tiêu đề ra.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Ba 21/10/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã nên khiêm tốn, không nên tự mình gánh vác mọi việc mà nên biết tìm sự hỗ trợ từ người khác. Trong tài chính, bạn nên trân trọng những khoản nhỏ vì nhiều khoản nhỏ cộng lại sẽ tạo thành lợi nhuận đáng kể. Về mặt tình cảm, cần giữ vững lòng tin và tránh những hiểu lầm không đáng có, đặc biệt nếu bạn đã có gia đình.

Sự nghiệp: Nhân Mã cần phát huy tinh thần hợp tác và không nên ôm đồm công việc một mình. Sự hỗ trợ từ quý nhân và đồng nghiệp là yếu tố quyết định giúp bạn vượt qua khó khăn. Hãy xây dựng và duy trì các mối quan hệ xã giao để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc.

Tài lộc: Tài chính trong ngày khá ổn định với nhiều khoản lợi nhỏ nhưng đều đặn. Bạn nên chăm chút và không nên xem thường những cơ hội nhỏ vì chúng sẽ mang lại kết quả tích cực khi cộng dồn lại. Có quý nhân hỗ trợ cũng sẽ giúp tiền bạc về tay dễ dàng hơn.

Tình duyên: Nhân Mã nên cẩn thận trong các mối quan hệ xã hội để tránh gây hiểu lầm không đáng có. Nếu đã lập gia đình, sự tin tưởng và đồng lòng giữa hai người sẽ giúp vượt qua mọi khó khăn. Với người độc thân, giữ vững sự kiên nhẫn và đừng vội vàng.

Sức khỏe: Sức khỏe của Nhân Mã trong ngày khá tốt, tinh thần và thể lực đều ổn định. Tuy nhiên, bạn nên chú ý giữ thăng bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để duy trì năng lượng và tránh căng thẳng không cần thiết.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/10/2025 cho thấy Ma Kết có một ngày đầy hứa hẹn với nhiều tín hiệu tích cực trong cả công việc lẫn tài chính. Các vấn đề tồn đọng trước đó dần được tháo gỡ nhờ sự kiên nhẫn và quyết đoán của bạn. Đồng thời, những mối quan hệ xã giao mới cũng mở ra nhiều cơ hội đáng giá cho sự phát triển dài hạn.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 21/10/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết hãy biết tận dụng thời cơ tốt để bứt phá trong công việc và mở rộng các mối quan hệ. Tuy nhiên, dù đang có tài chính ổn định, bạn vẫn nên giữ thói quen tiết kiệm phòng trường hợp cần thiết. Trong tình cảm, đừng e ngại những mâu thuẫn nhỏ, đó là chất xúc tác giúp hai bạn hiểu nhau hơn và gắn kết bền chặt hơn.

Sự nghiệp: Ma Kết có một ngày làm việc hiệu quả với nhiều bước tiến rõ rệt. Bạn không chỉ xử lý tốt các nhiệm vụ được giao mà còn khéo léo kết nối được với những người có thể hỗ trợ cho sự nghiệp về sau. Đừng ngần ngại thể hiện bản lĩnh cá nhân và chủ động trong các kế hoạch dài hạn.

Tài lộc: Nhờ vào công việc thuận lợi và sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc bạn bè, Ma Kết có thể thoải mái chi tiêu trong hôm nay. Tuy nhiên, đừng quên lên kế hoạch tài chính cụ thể, dành ra một khoản tiết kiệm để đề phòng rủi ro.

Tình duyên: Ma Kết và nửa kia hòa hợp cả về cảm xúc lẫn suy nghĩ, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ. Tuy nhiên, mâu thuẫn nhỏ có thể xuất hiện bất ngờ, thay vì tránh né, hãy xem đó là cơ hội để cả hai học cách nhường nhịn và hiểu nhau sâu sắc hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe nhìn chung ổn định nhưng bạn nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và nghỉ ngơi điều độ. Đừng để guồng quay công việc cuốn đi quá xa mà quên chăm sóc thể chất, đặc biệt là giấc ngủ và tinh thần.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/10/2025 cho thấy Bảo Bình nên dành sự quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và cách cư xử trong giao tiếp hàng ngày. Những lời nói tưởng như vô hại của bạn đôi khi lại có thể khiến người khác bị tổn thương. Dù không cố ý, nhưng sự vô tâm có thể tạo ra khoảng cách trong các mối quan hệ xung quanh bạn.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 21/10/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình hãy điều chỉnh thái độ và hành vi, đặc biệt là trong môi trường công sở hay các cuộc trò chuyện cá nhân. Bạn cần tiết chế cảm xúc và học cách lắng nghe nhiều hơn. Ngoài ra, đừng bỏ bê sức khỏe vì bận rộn, hãy nhớ rằng thành công chỉ thực sự bền vững khi có thể lực và tinh thần ổn định đồng hành.

Sự nghiệp: Công việc của Bảo Bình hôm nay tương đối ổn định, nhưng bạn chưa thực sự phát huy hết năng lực của mình. Lời khuyên là hãy tập trung vào chuyên môn và thế mạnh thay vì ôm đồm quá nhiều việc không cần thiết. Biết mình mạnh ở đâu và đầu tư đúng hướng sẽ giúp bạn ghi điểm với cấp trên và mở ra những cơ hội phát triển mới.

Tài lộc: Bảo Bình nên cân nhắc kỹ trước các quyết định đầu tư hay chi tiêu lớn. Nên ưu tiên tập trung vào một lĩnh vực bạn thật sự hiểu rõ, tránh đầu tư dàn trải. Lợi nhuận tuy chưa cao, nhưng nếu kiên trì và cẩn trọng, bạn vẫn có thể giữ được sự ổn định.

Tình duyên: Bảo Bình nhận được sự thấu hiểu và cảm thông từ đối phương, dù bạn đôi khi cư xử thiếu tinh tế. Người độc thân cũng có cơ hội làm quen với người mới, nhưng cần cư xử nhẹ nhàng, tế nhị để không bỏ lỡ nhân duyên tốt đẹp.

Sức khỏe: Sức khỏe của Bảo Bình đang có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi áp lực công việc và lối sống thiếu điều độ. Bạn nên nghỉ ngơi đúng giờ, giảm làm việc khuya và bổ sung dinh dưỡng hợp lý. Đừng đợi đến khi cơ thể "lên tiếng" mới bắt đầu chăm sóc bản thân.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/10/2025 cho thấy Song Ngư có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Những nỗ lực âm thầm của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Bạn trở thành tâm điểm của sự chú ý nhờ khả năng giải quyết vấn đề khéo léo và tư duy linh hoạt. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, Song Ngư lại đang phải đối diện với nhiều thử thách khiến tâm trạng không được như ý.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 21/10/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư hãy tiếp tục giữ vững sự điềm tĩnh và bản lĩnh vốn có. Khi đối mặt với thử thách trong chuyện yêu đương, đừng để cảm xúc tiêu cực chi phối toàn bộ cuộc sống của bạn. Hãy phân biệt rạch ròi giữa công việc và chuyện riêng tư để bảo vệ những gì bạn đang xây dựng.

Sự nghiệp: Hôm nay là một ngày cực kỳ khởi sắc với Song Ngư trên con đường công danh. Bạn gặt hái được những thành quả đáng kể sau thời gian dài miệt mài cố gắng. Đồng nghiệp và cấp trên đều nhìn nhận rõ năng lực của bạn. Dù có người tỏ ra ghen tị, bạn cũng đừng để tâm, sự công nhận thực sự sẽ đến từ những kết quả rõ ràng.

Tài lộc: Tài chính dồi dào, đặc biệt với những Song Ngư đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hoặc đầu tư. Tuy nhiên, bạn dễ rơi vào tâm lý chi tiêu quá tay cho những nhu cầu ngắn hạn. Hãy học cách phân bổ nguồn lực hợp lý và dành một khoản dự phòng cho tương lai.

Tình duyên: Chuyện tình cảm dễ xảy ra hiểu lầm, mâu thuẫn hoặc cảm giác xa cách giữa bạn và người ấy. Với các cặp đôi đang yêu, sự khác biệt về quan điểm sống có thể khiến hai người căng thẳng. Hãy chọn cách đối thoại chân thành và nhường nhịn để giữ mối quan hệ khỏi rạn nứt.

Sức khỏe: Song Ngư cần chú ý đến việc điều chỉnh thói quen sinh hoạt. Áp lực công việc lẫn chuyện tình cảm dễ khiến bạn mệt mỏi, thiếu ngủ và suy giảm sức đề kháng. Một chế độ nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống thanh đạm và vận động nhẹ nhàng sẽ giúp bạn phục hồi năng lượng.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 21/10/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.