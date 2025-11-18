Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/11: Bọ Cạp vượng phát, Cự Giải hạnh phúc

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 18/11 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên: Bọ Cạp củng cố quan hệ; Cự Giải biến sức mạnh dồi dào thành động lực hành động.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/11/2025 cho thấy Bạch Dương có một ngày năng lượng dồi dào, tinh thần lạc quan và khả năng kết nối với mọi người xung quanh rất tốt. Bạn sẽ cảm thấy hứng khởi trong công việc, các ý tưởng sáng tạo trôi chảy và dễ dàng thuyết phục người khác. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn chăm sóc bản thân và dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 18/11/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương hãy tận dụng năng lượng tích cực của ngày để giải quyết công việc còn tồn đọng, nhưng đừng quên tiết chế chi tiêu và chú ý sức khỏe. Đừng để tham công tiếc việc làm ảnh hưởng đến giấc ngủ hay chế độ ăn uống.

Sự nghiệp: Công việc thuận lợi, bạn dễ dàng nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và cấp trên. Các dự án mới sẽ tiến triển nhanh nếu bạn chủ động và tự tin. Đây cũng là lúc nên đưa ra quyết định quan trọng, nhưng nhớ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động.

Tài lộc: Tiền bạc có dấu hiệu chi tiêu nhiều hơn dự kiến, đặc biệt là các khoản mua sắm hoặc đầu tư ngắn hạn. Hãy lập kế hoạch tiết kiệm, tránh những khoản chi không cần thiết để giữ cân bằng tài chính.

Tình duyên: Bạch Dương sẽ có một ngày tràn đầy tình yêu và sự quan tâm từ nửa kia. Các cặp đôi dễ dàng thấu hiểu và gắn kết hơn, còn những người độc thân có cơ hội gặp gỡ những mối quan hệ mới đầy tiềm năng. Gia đình cũng mang đến nhiều niềm vui và sự ấm áp.

Sức khỏe: Sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn. Đây là thời điểm lý tưởng để tập thể dục, tham gia các hoạt động ngoài trời và chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, đừng quên duy trì chế độ ăn uống hợp lý để cơ thể luôn tràn đầy năng lượng.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/11/2025 cho thấy Kim Ngưu có một ngày thứ Ba thuận lợi, nhờ có quý nhân phù trợ. Công việc của bạn diễn ra suôn sẻ, không cần phải quá vất vả nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao. Tài chính ổn định và có dấu hiệu rủng rỉnh, mang đến cảm giác an tâm và tự tin trong các quyết định chi tiêu.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 18/11/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu hãy tận dụng cơ hội may mắn trong công việc, đồng thời duy trì cân bằng giữa các mối quan hệ xã hội, bạn bè và gia đình. Đừng quên quan tâm đến sức khỏe, nghỉ ngơi hợp lý để tránh mệt mỏi vào cuối ngày.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển thuận lợi, có người hỗ trợ giúp bạn vượt qua khó khăn. Đây là thời điểm tốt để hoàn thành các dự án quan trọng mà không gặp trở ngại lớn. Hãy tận dụng những cơ hội từ đồng nghiệp và cấp trên, vì có khả năng mang lại kết quả bất ngờ tích cực.

Tài lộc: Tài chính vững vàng, các khoản thu nhập đều đặn và có thêm cơ hội tăng thu nhập. Đây là thời điểm thích hợp để lập kế hoạch chi tiêu thông minh hoặc cân nhắc đầu tư nhỏ.

Tình duyên: Hôm nay tình cảm không phải là trọng tâm, các mối quan hệ tình cảm vẫn diễn ra bình ổn. Nếu còn độc thân, bạn có thể tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên bạn bè mà không phải quá lo lắng về chuyện yêu đương. Các cặp đôi cần dành thời gian cho nhau để củng cố mối quan hệ, tránh xao nhãng vì công việc.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định nhưng cần chú ý nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá khuya hoặc bỏ bữa. Tập luyện nhẹ nhàng hoặc đi dạo sẽ giúp cơ thể thư giãn và tăng năng lượng cho ngày dài.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/11/2025 cho thấy Song Tử có một ngày khá bình ổn, không có nhiều biến động trong công việc và tài chính. Các kế hoạch hiện tại tiến triển chậm, vì vậy bạn cần kiên nhẫn và không nên vội vàng thực hiện các quyết định lớn, đặc biệt liên quan đến đầu tư hoặc chi tiêu lớn.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 18/11/2025 dành lời khuyên cho Song Tử hãy giữ bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động. Kiểm soát cảm xúc để tránh những xung đột không đáng có với đồng nghiệp, bạn bè hoặc người thân. Đồng thời, đừng quên trân trọng tình cảm ngọt ngào từ nửa kia và dành thời gian chăm sóc bản thân.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra khá đều, không có bước tiến lớn nhưng cũng không gặp trở ngại nghiêm trọng. Đây là lúc Song Tử nên tập trung ổn định công việc hiện tại, tránh bốc đồng hoặc tham gia quá nhiều dự án cùng lúc.

Tài lộc: Tài chính giữ ở mức ổn định nhưng không có nhiều nguồn thu mới. Tránh các khoản chi tiêu lớn hoặc đầu tư mạo hiểm trong ngày hôm nay để không gặp rủi ro không đáng có.

Tình duyên: Nửa kia luôn ở bên động viên và chia sẻ, giúp Song Tử cảm thấy an tâm và được thấu hiểu. Đây là thời điểm tốt để củng cố mối quan hệ, thể hiện sự quan tâm và lắng nghe nhau nhiều hơn.

Sức khỏe: Song Tử nên duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn và dành thời gian thư giãn, tránh căng thẳng kéo dài. Tập thể dục nhẹ nhàng hoặc đi dạo ngoài trời sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/11/2025 cho thấy Cự Giải có một ngày tràn đầy năng lượng và tham vọng trong công việc. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn tập trung vào các dự án quan trọng, thể hiện khả năng lãnh đạo và nâng cao vị thế cá nhân. Sự chăm chỉ kết hợp với kiến thức sẽ mang lại kết quả tích cực, giúp Cự Giải tiến gần hơn đến mục tiêu sự nghiệp của mình.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 18/11/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải hãy biến năng lượng dồi dào thành động lực thực tế. Lên kế hoạch rõ ràng, đầu tư vào học hỏi và phát triển bản thân sẽ mang lại lợi ích lâu dài. Đồng thời, đừng quên tận hưởng những niềm vui nhỏ trong tình cảm và chăm sóc sức khỏe để duy trì phong độ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Sự nghiệp: Công việc thuận lợi, bạn tự tin triển khai các dự án quan trọng. Năng lượng và tham vọng sẽ giúp Cự Giải nổi bật, được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận. Đây là thời điểm tốt để học hỏi thêm kỹ năng mới và chuẩn bị cho các cơ hội thăng tiến.

Tài lộc: Tài chính ổn định, các khoản thu chi cân bằng. Đây không phải thời điểm đầu tư mạo hiểm, nhưng bạn có thể quản lý chi tiêu thông minh để tích lũy lâu dài.

Tình duyên: Tình cảm ngọt ngào, Cự Giải nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ nửa kia. Những cử chỉ nhỏ và bất ngờ nho nhỏ trong ngày sẽ làm tâm trạng bạn thêm hứng khởi và hạnh phúc.

Sức khỏe: Bạn nên duy trì thói quen ăn uống hợp lý và vận động nhẹ nhàng. Lưu ý khi chế biến thực phẩm: không phải loại nào cũng cần rửa trước khi nấu, ví dụ thịt có thể nướng hoặc luộc sơ để diệt vi khuẩn hoàn toàn.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 18/11/2025 cho thấy Sư Tử có một ngày đầy triển vọng trong sự nghiệp, với khả năng thăng tiến và ghi nhận công sức rõ rệt. Bạn trở nên tự tin hơn sau những trải nghiệm và thử thách đã vượt qua, nhờ đó dễ dàng đưa ra quyết định chính xác và tạo ấn tượng tốt với cấp trên lẫn đồng nghiệp.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 18/11/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử hãy tiếp tục giữ vững tinh thần tự tin, tận dụng cơ hội để mở rộng các dự án, nhưng đồng thời cân nhắc chi tiêu hợp lý. Dành thời gian chăm sóc bản thân và hâm nóng tình cảm với nửa kia để cả sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân đều cân bằng.

Sự nghiệp: Những kinh nghiệm và kỹ năng tích lũy từ trước giúp bạn xử lý khó khăn nhanh nhạy và đạt được thành quả xứng đáng. Đây là thời điểm tốt để đề xuất ý tưởng mới hoặc nhận thêm trách nhiệm để chứng minh năng lực.

Tài lộc: Thu nhập ổn định, đủ để chi tiêu thoải mái và thậm chí tận hưởng các kế hoạch vui chơi, giải trí cùng bạn bè. Không quá dư dả nhưng cũng không thiếu thốn, cần quản lý chi tiêu khéo léo để duy trì cân bằng tài chính.

Tình duyên: Tình cảm ngọt ngào, các mối quan hệ được hâm nóng và gắn kết hơn. Đây là thời điểm lý tưởng để giải tỏa hiểu lầm, chia sẻ cảm xúc và lên kế hoạch cho các dự định chung với nửa kia.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tinh thần phấn chấn. Hãy duy trì chế độ sinh hoạt đều đặn, tập luyện nhẹ nhàng để giữ năng lượng cho cả ngày dài.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/11/2025 cho thấy Xử Nữ đón nhận nhiều vận may về tài lộc. Đây là thời điểm thuận lợi để cân nhắc các cơ hội đầu tư hoặc mở rộng nguồn thu nhập. Tuy nhiên, bạn cần nhìn nhận tổng thể lợi ích và rủi ro trước khi quyết định, tránh chỉ chú trọng vào vật chất mà quên đi các yếu tố quan trọng khác.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Ba 18/11/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ hãy quản lý chi tiêu một cách khoa học, thiết lập khuôn khổ tài chính rõ ràng. Đồng thời, dành thời gian làm mới các mối quan hệ tình cảm, tạo những trải nghiệm lãng mạn hoặc không gian thú vị để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra suôn sẻ, Xử Nữ tận dụng tốt các cơ hội và ý tưởng sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ. Đây là thời điểm thích hợp để đề xuất dự án mới hoặc cải thiện hiệu quả công việc hiện tại, giúp bạn ghi điểm với cấp trên và đồng nghiệp.

Tài lộc: Vận may tài chính tăng, có cơ hội đầu tư hoặc gia tăng thu nhập. Tuy nhiên, cần suy nghĩ kỹ trước khi chi tiêu lớn hoặc đầu tư mạo hiểm, đồng thời giữ thái độ lạc quan và kiên định trong quản lý tài chính cá nhân.

Tình duyên: Ngũ hành xung khắc cảnh báo mối quan hệ tình cảm có dấu hiệu nhàm chán. Nửa kia và Xử Nữ nên tạo các hoạt động mới, hẹn hò hoặc trải nghiệm lãng mạn để làm mới tình cảm và duy trì sự gắn kết.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tuy nhiên Xử Nữ cần chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Dành thời gian thư giãn, tập luyện nhẹ nhàng giúp tinh thần minh mẫn và cơ thể dẻo dai hơn.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/11/2025 cho thấy Thiên Bình có một ngày may mắn trong công việc, đạt được nhiều thành tựu nhờ khả năng tận dụng thế mạnh và phát huy tiềm năng bản thân. Bạn dễ dàng vượt qua những thử thách, thậm chí có cơ hội mở rộng các dự án quan trọng, tạo dấu ấn tốt với cấp trên và đồng nghiệp.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Ba 18/11/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình hãy kiên nhẫn và thận trọng trong chuyện tình cảm. Đường tình duyên gặp nhiều trắc trở, dễ xảy ra mâu thuẫn, vì vậy cần bình tĩnh, biết lắng nghe và nhún nhường để giữ hòa khí trong các mối quan hệ gia đình và đôi lứa.

Sự nghiệp: Thiên Bình phát huy tốt khả năng của mình và nhận được sự công nhận xứng đáng. Đây là thời điểm để tập trung vào các dự án quan trọng, nỗ lực để ghi điểm trong mắt cấp trên và mở rộng cơ hội thăng tiến.

Tài lộc: Tài chính ổn định, thu nhập đều đặn nhưng không quá dư dả. Cung hoàng đạo này nên tiếp tục duy trì kế hoạch chi tiêu hợp lý và cân nhắc kỹ trước khi đầu tư hoặc chi tiêu lớn.

Tình duyên: Đường tình duyên gập ghềnh, dễ xảy ra mâu thuẫn và căng thẳng. Những cặp đôi nên cố gắng bình tĩnh, lắng nghe đối phương và tránh tranh cãi không cần thiết. Người độc thân cần kiên nhẫn, không nên nóng vội trong chuyện tình cảm.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định nhưng dễ mệt mỏi do áp lực tinh thần từ tình cảm. Thiên Bình nên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và tập luyện nhẹ nhàng để duy trì năng lượng.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/11/2025 cho thấy Bọ Cạp có một ngày vượng phát trên mọi phương diện. Công việc thuận lợi nhờ có quý nhân phù trợ, mọi kế hoạch đều tiến triển suôn sẻ. Bạn dễ dàng giải quyết các vấn đề phát sinh và nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên cũng như đồng nghiệp.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Ba 18/11/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp hãy tận dụng nguồn năng lượng tích cực này để củng cố các mối quan hệ và tiếp tục duy trì sự khéo léo trong cách ứng xử. Đồng thời, đừng quên dành thời gian cho bản thân và nửa kia để cảm nhận trọn vẹn những niềm vui trong tình cảm.

Sự nghiệp: Bọ Cạp gặp ngày tam hợp, công việc thuận lợi, các dự án và kế hoạch được triển khai suôn sẻ. Đây là thời điểm tuyệt vời để ghi điểm với cấp trên, phát triển năng lực cá nhân và tạo dựng các mối quan hệ tốt trong công việc.

Tài lộc: Nguồn thu nhập cải thiện rõ rệt nhờ sự chăm chỉ và tinh thần tận dụng cơ hội. Bọ Cạp có thể thoải mái chi tiêu, tuy nhiên vẫn nên giữ một khoản dự phòng hợp lý để đảm bảo an toàn tài chính.

Tình duyên: Tình cảm ngọt ngào và êm đẹp, Bọ Cạp tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên người thương. Đây là ngày thích hợp để bày tỏ tình cảm hoặc tạo những kỷ niệm đáng nhớ với nửa kia.

Sức khỏe: Bọ Cạp nên duy trì thói quen tập luyện nhẹ nhàng và ăn uống khoa học để giữ năng lượng tích cực cho cả ngày dài.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/11/2025 cho thấy Nhân Mã có một ngày vận đỏ vây quanh. Mọi kế hoạch dự tính đều có cơ hội thành công ngoài mong đợi, đặc biệt là trong công việc và học tập. Nếu đang thi cử, Nhân Mã sẽ đạt kết quả cao; nếu đang tìm việc hoặc xin thăng chức, quý nhân sẽ giúp bạn gặp được cơ hội tốt.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Ba 18/11/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã hãy tận dụng tối đa vận may trong ngày để thực hiện các dự định quan trọng, đồng thời giữ tinh thần tỉnh táo trong các quyết định tài chính. Đây cũng là ngày tốt để mở rộng các mối quan hệ, giao lưu với bạn bè và người thân, mang lại may mắn và cơ hội mới trong cả công việc lẫn tình cảm.

Sự nghiệp: Công việc thuận lợi, dễ đạt thành quả ngoài mong đợi. Những cơ hội thăng tiến hoặc hợp tác quan trọng sẽ xuất hiện, Nhân Mã nên nắm bắt ngay để tạo bước tiến mới cho sự nghiệp.

Tài lộc: Tài chính vượng phát, có thể nhận được tiền thưởng, quà tặng hoặc lợi nhuận ngoài dự kiến. Các dự định liên quan đến tiền bạc và đầu tư đều khả thi, mang đến nguồn thu ổn định.

Tình duyên: Tình cảm ngọt ngào, gia đạo hạnh phúc, vui vẻ. Nếu còn độc thân, vận đỏ trong tình duyên giúp Nhân Mã có cơ hội gặp gỡ đối tượng tiềm năng; nếu đã có nửa kia, các mối quan hệ trở nên ấm áp và gắn kết hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tinh thần phấn chấn. Nhân Mã nên duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn và nghỉ ngơi hợp lý để giữ năng lượng cho một ngày đầy may mắn.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/11/2025 cho thấy Ma Kết có một ngày sự nghiệp thuận lợi, tuy nhiên cần giữ vững sự tỉnh táo. Các công việc khó khăn đều tìm được hướng giải quyết, nhưng xung quanh vẫn có kẻ tiểu nhân đố kị, có thể gây trở ngại hoặc chơi xấu. Vì vậy, Ma Kết không nên quá tin tưởng người khác, cần quan sát kỹ lưỡng trước khi giao phó công việc quan trọng.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 18/11/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết Hãy giữ cho mình sự thận trọng, đồng thời chú ý tới sức khỏe. Dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, vận động cơ thể và ăn uống đầy đủ để duy trì năng lượng. Trong tình cảm, hãy trân trọng những mối quan hệ hiện tại và chia sẻ nhiều hơn với nửa kia để gắn kết tình cảm bền vững.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội hoàn thành các dự án quan trọng. Tuy nhiên cần thận trọng với những người xung quanh, tránh bị lợi dụng hoặc chơi xấu.

Tài lộc: Tài chính ổn định, thu nhập tương đối tốt. Các kế hoạch chi tiêu và đầu tư nên được cân nhắc kỹ để tránh rủi ro ngoài ý muốn.

Tình duyên: Tình cảm ổn định, nửa kia thấu hiểu và hỗ trợ Ma Kết trong cuộc sống. Cặp đôi có thể chia sẻ niềm vui và khó khăn, giúp gắn kết mối quan hệ bền chặt hơn.

Sức khỏe: Cần chú ý sức khỏe, máu huyết kém lưu thông, dễ choáng váng và mệt mỏi do làm việc quá sức. Nên nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/11/2025 cho thấy Bảo Bình đón nhận nhiều cát khí, vận trình trôi chảy. Công việc tiến triển suôn sẻ, tinh thần làm việc nghiêm túc giúp Bảo Bình vượt qua thử thách dễ dàng. Trong chuyện tình cảm, những ai còn độc thân có thể gặp được đối tượng ấn tượng trong những tình huống bất ngờ, tạo nên kết nối sâu sắc ngay từ lần gặp đầu tiên.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 18/11/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình Hãy tận dụng vận may trong công việc và tài lộc, nhưng cũng nên duy trì sự tập trung và kế hoạch rõ ràng để đạt được kết quả tốt nhất.

Sự nghiệp: Công việc thuận lợi, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Bảo Bình có thể đối mặt một vài thử thách nhỏ nhưng với tinh thần lạc quan và quyết đoán, mọi việc đều trong tầm kiểm soát.

Tài lộc: Tài chính ổn định, đạt được những mục tiêu nhất định. Nếu kinh doanh hoặc đầu tư, hôm nay không phải ngày bùng nổ về tiền bạc nhưng vẫn có thu nhập tương đối tốt và bền vững.

Tình duyên: Vận trình tình cảm tích cực, đặc biệt với người độc thân. Bảo Bình có thể gặp được đối tượng khiến trái tim rung động. Người đã có đôi có cặp thì quan hệ thêm gắn kết nhờ sự quan tâm và chia sẻ.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, năng lượng dồi dào, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời hoặc tập luyện nhẹ nhàng để duy trì tinh thần minh mẫn.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/11/2025 cho thấy Song Ngư không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Đường tài lộc vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, giúp bản mệnh thoải mái trong chi tiêu mà không lo lắng quá mức. Công việc tiến triển thuận lợi, những kế hoạch và quyết định trước đây đều đang đi đúng hướng, mang lại sự ổn định và tự tin.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 18/11/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư Hãy tiếp tục duy trì sự cân bằng giữa công việc và gia đình, đừng quá chủ quan trong chi tiêu, đồng thời tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn, ấm áp bên người thân và nửa kia.

Sự nghiệp: Sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn tiến triển suôn sẻ. Song Ngư có thể yên tâm thực hiện các dự định, mọi kế hoạch đang đi đúng hướng và nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và đối tác.

Tài lộc: Tài lộc vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh. Bản mệnh có thu nhập ổn định và có cơ hội tăng thêm từ các nguồn hợp tác hoặc đầu tư. Tuy nhiên, cần tránh tiêu xài quá tay.

Tình duyên: Gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Người độc thân có thể trải qua những khoảnh khắc lãng mạn và ngọt ngào cùng nửa kia trong không gian ấm cúng, riêng tư.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, năng lượng dồi dào. Song Ngư nên duy trì chế độ ăn uống hợp lý và nghỉ ngơi đầy đủ để giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng không cần thiết.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/11/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.