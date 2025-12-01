Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 12/12: Bảo Bình thuận lợi, Cự Giải kiên nhẫn

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 12/12 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên: Bảo Bình tiết kiệm thực hiện dự định, Cự Giải kiên nhẫn vượt khó, tránh nóng nảy.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 12/12/2025 cho thấy Bạch Dương gặp một ngày tương đối khó khăn, vận trình tổng thể có dấu hiệu giảm sút. Cung hoàng đạo này cần thận trọng trong lời ăn tiếng nói, tránh phát ngôn vội vàng khiến mâu thuẫn hoặc hiểu lầm phát sinh. Kẻ tiểu nhân có thể lợi dụng sơ hở để gây rắc rối, ảnh hưởng đến uy tín và các mối quan hệ xung quanh.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 12/12/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương hãy kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ kỹ trước khi nói hay hành động. Dù gặp khó khăn, kiên nhẫn và cẩn trọng sẽ giúp bạn vượt qua thử thách, đồng thời học hỏi được cách ứng xử tinh tế hơn.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra khá trôi chảy nhưng vẫn tiềm ẩn trở ngại từ thị phi và sự cạnh tranh. Cần tập trung, khéo léo xử lý tình huống để duy trì tiến độ và uy tín.

Tài lộc: Thu nhập ổn định nhưng không nên mạo hiểm trong các quyết định đầu tư hay cho vay mượn. Hãy giữ vững nguyên tắc và cân nhắc kỹ càng.

Tình duyên: Vận trình tình cảm có dấu hiệu trục trặc, dù Bạch Dương cố gắng quan tâm và hy sinh cho nửa kia nhưng đôi khi chưa được đáp lại. Lời nói ân cần và sự kiên nhẫn là cách tốt nhất để hóa giải hiểu lầm.

Sức khỏe: Cần chú ý tới sức khỏe tinh thần, tránh căng thẳng quá mức. Thư giãn, nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp tinh thần và thể chất cân bằng.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 12/12/2025 cho thấy Kim Ngưu đón nhận nhiều tin vui về tiền tài nhưng chuyện tình cảm lại không được như ý.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 12/12/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên trân trọng thành quả tài chính của mình, tránh tiêu xài phung phí và lập kế hoạch quản lý tiền bạc cụ thể. Đây là thời điểm tốt để tiết kiệm hoặc đầu tư. Trong tình yêu, bạn cần nỗ lực hàn gắn những rạn nứt để duy trì mối quan hệ.

Sự nghiệp: Sự nghiệp của Kim Ngưu trong ngày hôm nay khá ổn định và có những dấu hiệu tích cực, đặc biệt khi được thần tài trợ mệnh về phương diện tài chính. Hãy tiếp tục duy trì sự chăm chỉ và tập trung để gặt hái thêm thành công.

Tài lộc: Được thần tài trợ mệnh, Kim Ngưu sẽ đón nhận nhiều tin vui liên quan đến tiền tài. Những nỗ lực trong thời gian qua được đền đáp xứng đáng bằng các phần thưởng tài chính. Dù rủng rỉnh, bạn vẫn nên có kế hoạch quản lý tài chính cụ thể, tiết kiệm hoặc đầu tư đều là lựa chọn phù hợp.

Tình duyên: Hôm nay là một ngày khá xung khắc về mặt tình cảm. Bạn và nửa kia có thể gặp phải những căng thẳng không đáng có, mâu thuẫn gia tăng khiến cả hai cảm thấy mệt mỏi. Nếu không nỗ lực hàn gắn, mối quan hệ có thể khó giữ.

Sức khỏe: Sức khỏe của Kim Ngưu trong ngày hôm nay ở mức ổn định, không có vấn đề đáng lo ngại. Hãy tiếp tục duy trì lối sống cân bằng để bảo vệ sức khỏe của mình.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 12/12/2025 cho thấy Song Tử có cơ hội tốt để đạt được thành công trong kinh doanh, nhưng chuyện tình cảm lại gặp nhiều trở ngại.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 12/12/2025 dành lời khuyên Song Tử hãy chủ động nắm bắt và tận dụng tối đa các cơ hội kinh doanh để gia tăng lợi nhuận. Đồng thời, bạn nên tìm hiểu thêm các lĩnh vực mới để tiền bạc được sinh sôi. Trong tình yêu, hãy cố gắng thấu hiểu và thông cảm cho đối phương để tránh mâu thuẫn.

Sự nghiệp: Song Tử có cơ hội tốt để giành được thành công, đặc biệt trên con đường kinh doanh. Bạn chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội một cách hiệu quả. Đây là thời điểm thuận lợi để bạn phát huy khả năng của mình.

Tài lộc: Lợi nhuận thu được đủ khiến Song Tử hài lòng về thành quả. Hãy tiếp tục tìm hiểu và mở rộng sang những lĩnh vực kinh doanh khác để tiền bạc trong túi được sinh sôi nảy nở nhiều hơn.

Tình duyên: Chuyện tình cảm của Song Tử và nửa kia phải đối mặt với nhiều trở ngại, thử thách. Hai bạn có thể thiếu sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau, dẫn đến mâu thuẫn và tranh cãi. Cần có sự chia sẻ và lắng nghe từ cả hai phía.

Sức khỏe: Sức khỏe của Song Tử trong ngày hôm nay ở mức ổn định, không có điều gì đáng lo ngại. Hãy duy trì thói quen tốt để có một cơ thể khỏe mạnh.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 12/12/2025 cho thấy thời vận của Cự Giải chưa được hanh thông, mọi việc toan tính đều gặp trở ngại.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 12/12/2025 dành lời khuyên Cự Giải cần kiên nhẫn và bền chí khi đối mặt với khó khăn, không nên bỏ cuộc hay nóng nảy. Hãy cẩn trọng lời nói, tránh tranh cãi và đề phòng tiểu nhân. Trong công việc, không nên tham vọng lớn mà nên làm những việc vừa sức. Đặc biệt, hãy xem gia đình là chính, vun đắp tình cảm vợ chồng và học cách tha thứ.

Sự nghiệp: Thời vận chưa hanh thông khiến các kế hoạch của bạn gặp trở ngại, bạn có thể rơi vào tâm trạng tiến thoái lưỡng nan. Hãy ra sức cố gắng hết mình, kiên nhẫn và bền chí, không nên bỏ cuộc. Tránh tham vọng làm ăn lớn lao, chỉ nên thực hiện các việc bình thường, vừa sức. Nếu công việc trì trệ, hãy linh hoạt thay đổi kế hoạch cho phù hợp.

Tài lộc: Phương diện tài lộc không mấy thuận lợi, có thể gặp vất vả mà không thu được lợi lộc tương xứng, thậm chí có thể hao tài chút ít. Nếu gặp trắc trở, hãy nhẫn nhịn vì sẽ có sự thuận lợi về sau. Tránh ham hố làm ăn lớn để không bị hao sức mà không có thu hoạch.

Tình duyên: Mặc dù có thể có những bất hòa, nhưng vận trình tình duyên của Cự Giải có tiềm năng tốt đẹp nếu bạn biết cách vun đắp. Hãy xem gia đình là chính, kiềm chế nóng giận, tránh tranh cãi và xúc phạm lẫn nhau. Tự cố gắng làm tốt bổn phận và tha thứ lỗi lầm của người khác sẽ giúp cảm hóa được người bạn đời của mình.

Sức khỏe: Sức khỏe của Cự Giải khá tốt trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bạn có thể gặp phải những tin tức rắc rối hoặc lo lắng về bệnh tật, tai nạn của người thân, điều này có thể ảnh hưởng đến tinh thần. Hãy giữ bình tĩnh và chăm sóc tốt cho bản thân.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 12/12/2025 cho thấy Sư Tử đón nhận nhiều tin vui, sự nghiệp và tài lộc đều hanh thông.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 12/12/2025 dành lời khuyên Sư Tử hãy tận dụng vận may để đạt được thành công trong sự nghiệp, nhưng đừng quá chủ quan và luôn cẩn thận để có kết quả tốt nhất. Trong tình cảm, hãy học cách lắng nghe và chia sẻ để xóa bỏ những ngăn cách với người ấy.

Sự nghiệp: Vận may trợ mệnh giúp sự nghiệp của Sư Tử có những bước tiến triển vọng. Những người đang tham gia thi cử hay tuyển chọn sẽ vững tin hoàn thành tốt. Tuy nhiên, đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để đạt được kết quả tối ưu.

Tài lộc: Sư Tử đón nhận tin vui về mặt tài lộc. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, lợi nhuận bắt đầu đổ về. Các mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng vững chắc cho thành quả hiện tại của bạn.

Tình duyên: Dù sự nghiệp và tài lộc hanh thông, chuyện tình cảm của Sư Tử vẫn chưa thực sự viên mãn. Giữa bạn và người ấy vẫn còn những ngăn cách khó xóa bỏ. Hãy chủ động học cách lắng nghe và chia sẻ để thấu hiểu nhau hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe của Sư Tử trong ngày hôm nay ở mức ổn định. Hãy tiếp tục duy trì lối sống tích cực để giữ gìn thể trạng tốt.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 12/12/2025 cho thấy đường sự nghiệp của Xử Nữ rất hanh thông, nhưng vận trình tình cảm lại đối mặt với nhiều thử thách.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 12/12/2025 dành lời khuyên Xử Nữ đừng quá bận tâm đến những lời ghen tị về thành công của mình, hãy tập trung vào nỗ lực bản thân. Về tài chính, cần kiểm soát chi tiêu tốt để đảm bảo thành công bền vững. Trong tình cảm, hãy gạt bỏ cái tôi để vượt qua thử thách và vun đắp mối quan hệ vững chắc.

Sự nghiệp: Đường sự nghiệp của Xử Nữ rất hanh thông, bạn đạt được thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đừng quá bận tâm đến những lời đồn đoán, chỉ bản thân bạn mới hiểu rõ những nỗ lực đã bỏ ra để có được vị trí hiện tại.

Tài lộc: Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng nhờ nhiều cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên, đây cũng là lý do khiến Xử Nữ dễ chi tiêu hoang phí. Người làm kinh doanh có thể thu lợi nhuận lớn nhưng cũng chi tiêu không ít. Kiểm soát tài chính tốt là chìa khóa cho thành công bền vững.

Tình duyên: Vận trình tình duyên kém sắc, Xử Nữ sẽ phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tình cảm vợ chồng hoặc các cặp đôi đang yêu có thể gặp mâu thuẫn, tranh cãi. Đây là thử thách để bạn gạt bỏ cái tôi, vun đắp cho tình cảm ngày càng vững chắc hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe của Xử Nữ trong ngày hôm nay ở mức khá tốt. Dù có thể phải đối mặt với áp lực từ các phương diện khác, hãy giữ tinh thần lạc quan để duy trì thể trạng.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 12/12: Bảo Bình thuận lợi, Cự Giải kiên nhẫn

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 12/12/2025 cho thấy Thiên Bình cần xem xét lại cách làm việc của mình để tránh những hệ lụy không mong muốn.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 12/12/2025 dành lời khuyên Thiên Bình không nên duy trì thái độ lười biếng, thiếu tập trung trong công việc để không đánh mất vị trí hiện tại. Trong tình cảm, hãy tăng cường giao tiếp và thành thật với đối phương để xây dựng lại niềm tin và tránh xung đột. Tiếp tục chăm sóc cơ thể để duy trì sức khỏe tốt.

Sự nghiệp: Thiên Bình cần nghiêm túc xem xét lại thái độ và cách làm việc của mình. Sự lười biếng và thiếu tập trung có thể khiến bạn mất đi vị trí hiện tại, chứ chưa nói đến việc được cấp trên khen thưởng. Đã đến lúc chấn chỉnh lại tác phong làm việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc của Thiên Bình trong ngày hôm nay ở mức ổn định. Mặc dù không có những đột phá lớn, bạn vẫn có thể duy trì tình hình tài chính nếu biết cách quản lý chi tiêu hợp lý.

Tình duyên: Trong tình cảm, Thiên Bình có vẻ không được may mắn cho lắm. Sự thiếu tin tưởng lẫn nhau giữa bạn và người ấy có thể dẫn đến xung đột và mệt mỏi. Hãy chủ động nói chuyện và thành thật hơn để hóa giải những hiểu lầm.

Sức khỏe: Sức khỏe của Thiên Bình ổn định và đáng mơ ước. Hãy tiếp tục duy trì thói quen chăm sóc cơ thể, luyện tập thể dục thể thao để giữ vững thể trạng tốt này.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 12/12/2025 cho thấy Bọ Cạp đón nhận mối nhân duyên tốt đẹp và công việc thuận lợi, nhưng cần cẩn thận về vấn đề hao tài.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 12/12/2025 dành lời khuyên Bọ Cạp hãy tận dụng năng lượng tích cực để hoàn thành tốt công việc và phát triển các mối quan hệ. Nếu độc thân, đây là khởi đầu cho một mối lương duyên tốt đẹp. Về tài chính, bạn cần suy nghĩ thật cẩn thận, tránh các khoản đầu tư rủi ro cao và tìm kiếm lời khuyên từ người có kinh nghiệm.

Sự nghiệp: Bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng để thực hiện những việc đã đề ra. Nhờ đó, mọi việc diễn ra ổn thỏa, đâu vào đó, thậm chí bạn còn nhận được lời khen từ đồng nghiệp hoặc cấp trên.

Tài lộc: Hôm nay là một ngày không tốt đối với Bọ Cạp về các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Bạn cần suy nghĩ thật cẩn thận, tránh các khoản đầu tư có độ rủi ro cao. Hãy tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm để đưa ra quyết định chính xác và tránh hối tiếc.

Tình duyên: Vận khí mang tới mối nhân duyên tốt đẹp, là cơ hội để các mối quan hệ trọng yếu tiến triển. Nếu độc thân, đây chính là khởi đầu cho mùa hoa tình duyên nở rộ, hứa hẹn một mối lương duyên tốt đẹp sắp đến với bạn.

Sức khỏe: Sức khỏe của Bọ Cạp khá tốt trong ngày hôm nay. Tinh thần tràn đầy năng lượng cũng góp phần duy trì thể trạng khỏe mạnh của bạn.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 12/12/2025 cho thấy công việc của Nhân Mã không được thuận lợi cho lắm do bạn tự đánh giá thấp khả năng của mình.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 12/12/2025 dành lời khuyên Nhân Mã hãy tự tin vào khả năng của bản thân và mạnh dạn nhận trọng trách, bởi bạn hoàn toàn có thể làm được nếu có đủ quyết tâm. Đừng so sánh mình với người khác, hãy tập trung vào giá trị và cuộc sống của riêng bạn.

Sự nghiệp: Công việc của Nhân Mã trong ngày hôm nay không được thuận lợi cho lắm. Một phần nguyên nhân là do bạn đánh giá thấp khả năng của mình, không dám đứng ra nhận trọng trách. Hãy tự tin hơn, bởi bạn hoàn toàn có thể làm được nếu có đủ quyết tâm.

Tài lộc: Vận trình tài lộc của Nhân Mã trong ngày hôm nay ở mức ổn định. Mặc dù không có nhiều biến động lớn, bạn vẫn có thể duy trì tình hình tài chính hiện tại.

Tình duyên: Tình cảm của Nhân Mã trong ngày hôm nay ở mức khá tốt. Mối quan hệ có thể duy trì sự hòa hợp và ổn định.

Sức khỏe: Sức khỏe của Nhân Mã khá tốt trong ngày hôm nay. Hãy tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh và giữ tinh thần tích cực để đảm bảo thể trạng tốt.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 12/12/2025 cho thấy Ma Kết làm việc chăm chỉ nhưng có thể gặp phải một vài rắc rối không đáng có, bù lại vận trình tình duyên rất tốt đẹp.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 12/12/2025 dành lời khuyên Ma Kết nên tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình, không bận tâm đến những kẻ ganh ghét. Khi đối mặt với thị phi, hãy giữ bình tĩnh để tránh những hành động bộc phát làm ảnh hưởng uy tín. Trong tình yêu, nếu độc thân, hãy nắm bắt cơ hội bày tỏ; nếu đang yêu, hãy tận hưởng hạnh phúc và cùng vun đắp mối quan hệ.

Sự nghiệp: Ma Kết làm việc siêng năng và nhận được sự hỗ trợ. Tuy nhiên, có thể gặp phải những kẻ xấu ganh ghét hoặc vướng vào rắc rối thị phi không đáng có. Điều quan trọng là giữ bình tĩnh, tránh nóng giận mất khôn để bảo vệ uy tín. Những hiểu lầm sẽ sớm được làm sáng tỏ.

Tài lộc: Vận trình tài lộc của Ma Kết trong ngày hôm nay cần sự cẩn trọng. Dù có thể có những khoản thu nhập ổn định, bạn vẫn cần quản lý chi tiêu chặt chẽ và đề phòng những rủi ro bất ngờ có thể gây hao tài.

Tình duyên: Vận trình tình duyên của Ma Kết rất tốt đẹp với nhiều dấu hiệu khả quan. Nếu còn độc thân, bạn sẽ có cơ hội bày tỏ tình cảm. Các cặp đôi đang yêu sẽ tận hưởng những giây phút hạnh phúc, vui vẻ bên nhau, cùng vun đắp và vượt qua thử thách.

Sức khỏe: Sức khỏe của Ma Kết ở mức khá tốt trong ngày hôm nay. Dù có thể có những căng thẳng từ công việc và thị phi, hãy cố gắng duy trì tinh thần lạc quan để bảo vệ sức khỏe.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 12/12/2025 cho thấy Bảo Bình gặp nhiều may mắn về tài chính và công việc thuận lợi, trôi chảy.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 12/12/2025 dành lời khuyên Bảo Bình hãy tiếp tục chi tiêu hợp lý và tiết kiệm, khoản tích lũy được có thể giúp bạn thực hiện các dự định ấp ủ. Trong công việc, hãy phát huy khả năng lập kế hoạch và phối hợp tốt với đồng nghiệp. Về tình cảm, hãy mạnh dạn vượt qua tổn thương quá khứ để thổ lộ cảm xúc của mình.

Sự nghiệp: Dù phải đảm nhận những trọng trách lớn, mọi chuyện trong công việc của Bảo Bình vẫn diễn ra thuận lợi và trôi chảy. Bạn luôn có kế hoạch rõ ràng, linh hoạt và biết cách kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kỹ càng các tình huống bất lợi.

Tài lộc: Bảo Bình gặp nhiều may mắn khi biết cách chi tiêu hợp lý và đề cao việc tiết kiệm. Bạn sẽ bất ngờ với số tiền tích lũy được, khoản tiền này có thể giúp bạn thực hiện những kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay.

Tình duyên: Phương diện tình cảm của Bảo Bình có chiều hướng bất ổn. Bạn vẫn chưa quên được tổn thương quá khứ và ngần ngại mở lòng. Dù có cảm xúc mãnh liệt với một người nào đó, bạn vẫn phân vân chưa dám thổ lộ. Hãy mạnh dạn hơn để tình yêu có cơ hội đơm hoa kết trái.

Sức khỏe: Sức khỏe của Bảo Bình ở mức khá tốt trong ngày hôm nay. Hãy duy trì lối sống khoa học và tinh thần thoải mái để bảo vệ thể trạng của mình.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 12/12/2025 cho thấy Song Ngư nên tận dụng sự tham vọng của mình để thăng tiến trong công việc.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Sáu 12/12/2025 dành lời khuyên Song Ngư hãy tận dụng nguồn năng lượng tham vọng để tiến thân trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, bạn cần tích lũy kiến thức, vạch ra kế hoạch nâng cao tri thức thay vì chỉ dựa vào sự siêng năng. Trong tình cảm, hãy yên tâm vì có hậu phương vững chắc ủng hộ.

Sự nghiệp: Song Ngư sẽ rất tham vọng trong ngày hôm nay. Hãy tận dụng nguồn năng lượng này vào công việc để có lợi cho con đường tiến thân lên vị trí, chức vụ cao hơn. Đồng thời, đừng quên tích lũy kiến thức, vạch ra kế hoạch nâng cao tri thức cho bản thân càng sớm càng tốt để đạt được thành công bền vững.

Tài lộc: Vận trình tài lộc của Song Ngư trong ngày hôm nay ở mức ổn định. Bạn có thể duy trì các khoản thu nhập hiện có và không gặp phải biến động lớn.

Tình duyên: Phương diện tình cảm khá tốt, Song Ngư có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc ủng hộ bạn. Ngoài ra, bạn có thể nhận được một bất ngờ nho nhỏ từ người ấy vào tối nay, mang lại niềm vui và sự gắn kết.

Sức khỏe: Sức khỏe của Song Ngư khá tốt trong ngày hôm nay. Hãy tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh và chú ý đến chế độ ăn uống để bảo vệ sức khỏe của mình.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 12/12/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.