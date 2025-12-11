Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/12: Bạch Dương hanh thông, Song Ngư thị phi

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 11/12 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên: Bạch Dương cẩn trọng quyết định; Song Ngư giao tiếp khéo léo, vẫn trung thực.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/12/2025 cho thấy Bạch Dương trải qua một ngày khá thuận lợi về công việc và tài chính. Những nỗ lực trước đó của bạn bắt đầu được ghi nhận, đem lại cơ hội thăng tiến và những nguồn lợi nhuận đáng kể. Vận trình sự nghiệp dần ổn định, nhưng vẫn cần sự tập trung để duy trì kết quả tốt.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 11/12/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương nên giữ tinh thần tỉnh táo, cẩn trọng trong các quyết định quan trọng, đồng thời dành thời gian quan tâm đến mối quan hệ cá nhân. Lắng nghe và chia sẻ sẽ giúp bạn cải thiện chuyện tình cảm và gắn kết hơn với người thân.

Sự nghiệp: Hôm nay, Bạch Dương nhận được cơ hội để chứng tỏ năng lực và hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng. Những người đang tham gia thi cử, dự tuyển hay dự án mới sẽ gặp cát thần trợ lực, thuận lợi hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, hãy tránh chủ quan và giữ thái độ cẩn trọng.

Tài lộc: Các khoản thu từ công việc kinh doanh hoặc hợp tác đầu tư bắt đầu đổ về, mang lại niềm vui và sự an tâm. Đây là thời điểm thích hợp để cân nhắc kế hoạch tích lũy hoặc đầu tư lâu dài.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có dấu hiệu tiến triển nhưng vẫn còn những hiểu lầm hoặc khoảng cách nhỏ giữa bạn và người ấy. Hãy kiên nhẫn, lắng nghe và trao đổi thẳng thắn để hiểu nhau hơn, từ đó thắt chặt mối quan hệ.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tuy nhiên Bạch Dương cần duy trì thói quen nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý để tránh căng thẳng kéo dài. Một chút vận động nhẹ nhàng hoặc thiền sẽ giúp tinh thần thư giãn hơn.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/12/2025 cho thấy Kim Ngưu trải qua một ngày có nhiều suy tư và hồi tưởng về quá khứ, nhưng đồng thời cũng đón nhận những cơ hội bất ngờ về tài chính. Việc giữ tinh thần lạc quan và tập trung vào hiện tại sẽ giúp bạn giải tỏa những muộn phiền và tận hưởng thành quả do vận may mang lại.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 11/12/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên ưu tiên thanh toán những khoản nợ hoặc sắp xếp tài chính cá nhân trước khi nghĩ đến chi tiêu, đồng thời giữ cân bằng giữa công việc và sức khỏe. Hãy để quá khứ ngủ yên và tập trung vào các điều tích cực sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm và hiệu quả hơn trong mọi việc.

Sự nghiệp: Công việc hôm nay diễn ra ổn định, nhưng có thể Kim Ngưu sẽ cảm thấy áp lực vì nhiều việc cùng lúc. Hãy ưu tiên giải quyết từng nhiệm vụ một, tránh dồn tất cả vào một lúc để tránh căng thẳng không cần thiết. Sự kiên nhẫn và tập trung sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách.

Tài lộc: Kim Ngưu có cơ hội nhận được những khoản lợi bất ngờ, nhưng nên dùng khoản này để thanh toán nợ hoặc dự phòng cho những tình huống cần thiết thay vì chi tiêu quá nhiều. Việc quản lý khôn ngoan sẽ giúp bạn cảm thấy an tâm và thoải mái hơn.

Tình duyên: Mối quan hệ với người thân hoặc nửa kia có thể mang lại niềm vui nhỏ, nhưng đừng để những áp lực từ công việc ảnh hưởng đến tình cảm. Hãy dành thời gian chia sẻ và quan tâm nhau nhiều hơn.

Sức khỏe: Cảm giác mệt mỏi có thể xuất hiện do bạn đang xử lý nhiều vấn đề cùng lúc. Hãy nghỉ ngơi hợp lý, duy trì chế độ ăn uống và tập luyện nhẹ nhàng để giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng lan sang các mối quan hệ xung quanh.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/12/2025 cho thấy Song Tử trải qua một ngày tràn đầy năng lượng và thuận lợi về các mối quan hệ cá nhân. Vận trình tình duyên sáng sủa, mở ra cơ hội gặp gỡ những người mới hoặc tăng cường sự gắn kết với người thân và bạn bè. Tuy nhiên, Song Tử cần thận trọng trong các vấn đề tài chính để tránh hao tổn không đáng có.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 11/12/2025 dành lời khuyên cho Song Tử nên duy trì sự tỉnh táo và cẩn trọng với các khoản chi tiêu hoặc đầu tư. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định, đồng thời tận hưởng vận may trong tình cảm và công việc.

Sự nghiệp: Công việc hôm nay diễn ra thuận lợi, bạn dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn và gây ấn tượng với đồng nghiệp cũng như cấp trên. Sự chủ động và tinh thần lạc quan giúp Song Tử nhận được lời khen và cảm giác tự tin trong công việc.

Tài lộc: Đường tài chính cần được quan tâm cẩn thận. Hạn chế các khoản đầu tư mạo hiểm và chi tiêu không cần thiết, tìm kiếm lời khuyên từ người có kinh nghiệm sẽ giúp Song Tử đưa ra quyết định chính xác và tránh rủi ro.

Tình duyên: Song Tử độc thân có cơ hội gặp gỡ người phù hợp, trong khi các cặp đôi có thể tăng sự gắn kết và hiểu nhau hơn. Đây là thời điểm thích hợp để tạo những kỷ niệm đáng nhớ với nửa kia.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, năng lượng dồi dào giúp Song Tử hoàn thành các công việc trong ngày. Tuy nhiên, nên duy trì chế độ nghỉ ngơi hợp lý để giữ tinh thần luôn sảng khoái.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/12/2025 cho thấy Cự Giải bắt đầu ngày mới với tâm thế hào hứng và đầy tự tin. Những vấn đề khó khăn trước đây dần được giải quyết nhờ sự hỗ trợ từ quý nhân và khả năng nhạy bén, linh hoạt của bạn. Đây là thời điểm thuận lợi để Cự Giải đạt được nhiều tiến bộ trong công việc và mở rộng các mối quan hệ xã hội.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 11/12/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải nên cân bằng giữa công việc và thời gian nghỉ ngơi. Dành chút thời gian thư giãn, gặp gỡ bạn bè hoặc tham gia các hoạt động giải trí sẽ giúp tinh thần thêm phấn chấn, đồng thời tăng hiệu quả trong công việc và giao tiếp.

Sự nghiệp: Cự Giải sẽ cảm thấy hứng khởi và chủ động hơn trong công việc. Với khả năng nắm bắt nhanh các vấn đề quan trọng và sự hỗ trợ từ bên ngoài, bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ và ghi điểm với đồng nghiệp, cấp trên.

Tài lộc: Tài chính ổn định, có sự tiến triển nhờ các cơ hội hợp tác hoặc kết quả công việc. Tuy nhiên, Cự Giải nên tiếp tục duy trì sự cẩn trọng trong chi tiêu và đầu tư, tận dụng nguồn lực hiệu quả để đạt kết quả tốt nhất.

Tình duyên: Người độc thân có cơ hội gặp gỡ và tiến gần hơn đến người mình yêu thích, còn các cặp đôi có thể tăng cường sự hiểu nhau thông qua những hành động quan tâm và chia sẻ.

Sức khỏe: Sức khỏe tương đối ổn, nhưng do dành nhiều thời gian cho công việc, Cự Giải nên chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Một chút vận động nhẹ hoặc thư giãn sẽ giúp bạn giảm căng thẳng và duy trì năng lượng tích cực.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 11/12/2025 cho thấy Sư Tử có những tín hiệu khả quan trong công việc. Năng lực và sự nhiệt huyết của bạn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, mở ra cơ hội thăng tiến và triển khai các dự án quan trọng. Đây là thời điểm lý tưởng để Sư Tử phát huy tối đa năng lực và khẳng định vị thế của bản thân.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 11/12/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử nên sắp xếp công việc và thời gian một cách hợp lý, tránh để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng. Trong chuyện tình cảm, hãy dành thời gian trò chuyện, chia sẻ với nửa kia để giải quyết những hiểu lầm hoặc mâu thuẫn, từ đó tăng cường sự thấu hiểu và gắn kết.

Sự nghiệp: Công việc thuận lợi, nhiều cơ hội thăng tiến và ghi điểm với cấp trên. Sư Tử nên tận dụng khả năng lãnh đạo và tư duy sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời xây dựng các mối quan hệ tốt với đồng nghiệp.

Tài lộc: Thu nhập ổn định nhờ công việc tiến triển thuận lợi. Đây là thời điểm thích hợp để quản lý tài chính hợp lý và cân nhắc các khoản đầu tư sinh lời, giúp tiền bạc sinh sôi và vững vàng hơn.

Tình duyên: Chuyện tình cảm cần sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Những bất đồng quan điểm có thể khiến mối quan hệ căng thẳng, nhưng thông qua trò chuyện và chia sẻ, Sư Tử và nửa kia có thể hàn gắn và tăng sự gần gũi.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, năng lượng dồi dào giúp bạn hoàn thành công việc hiệu quả. Tuy nhiên, nên chú ý cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, dành thời gian thư giãn để tránh căng thẳng kéo dài.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/12/2025 cho thấy Xử Nữ có một ngày bình yên, ổn định và hài lòng với những gì đang diễn ra. Công việc thuận lợi, lương thưởng ổn định và bạn cảm thấy tự tin với năng lực của mình. Bầu không khí yên ả trong ngày cũng giúp Xử Nữ duy trì tâm trạng tích cực và cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Năm 11/12/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ nên dành chút thời gian chăm sóc bản thân, thư giãn và tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn trong tình cảm. Hoạt động ngoài trời hoặc tập thể dục nhẹ nhàng sẽ giúp bạn giảm căng thẳng, làm mới tinh thần và chuẩn bị năng lượng tích cực cho những ngày tiếp theo.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra ổn định và suôn sẻ. Xử Nữ hoàn toàn hài lòng với kết quả và cảm thấy yên tâm với vị trí hiện tại. Sự tận tâm và cống hiến giúp bạn ghi điểm với cấp trên và đồng nghiệp.

Tài lộc: Tài chính ổn định, các khoản thu nhập đều đặn và đủ để chi tiêu hợp lý. Đây là thời điểm thích hợp để cân nhắc tiết kiệm hoặc lập kế hoạch chi tiêu dài hạn.

Tình duyên: Chuyện tình cảm mang nhiều cảm xúc tích cực. Một chút lãng mạn vào buổi tối sẽ giúp Xử Nữ và nửa kia gắn kết hơn, đồng thời tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định nhưng nên dành thời gian vận động nhẹ hoặc ra ngoài hít thở không khí trong lành để tinh thần được thư thái hơn. Chú ý duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý để cơ thể luôn tràn đầy năng lượng.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/12/2025 cho thấy Thiên Bình có một ngày vô cùng may mắn, đặc biệt trên phương diện tài chính và tình cảm. Nguồn thu dồi dào, cơ hội kiếm tiền và đầu tư thuận lợi giúp bạn cảm thấy tự tin và an tâm về tài chính. Bên cạnh đó, những mối quan hệ cá nhân cũng mang lại nhiều niềm vui và sự gắn kết.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Năm 11/12/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình nên tận dụng cơ hội may mắn trong ngày để hoạch định kế hoạch tài chính lâu dài, đồng thời dành thời gian chia sẻ và gần gũi với người thân, bạn bè và nửa kia. Duy trì thói quen vận động sẽ giúp tinh thần và cơ thể luôn khỏe mạnh.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển ổn định, Thiên Bình dễ dàng hoàn thành các nhiệm vụ và nhận được sự ghi nhận từ đồng nghiệp và cấp trên. Hãy duy trì sự tập trung và tận dụng cơ hội để phát triển kỹ năng, mở rộng mạng lưới quan hệ.

Tài lộc: Các cơ hội kinh doanh, buôn bán hoặc đầu tư mang về khoản lợi nhuận đáng kể. Đây là thời điểm thích hợp để Thiên Bình cân nhắc việc tích lũy hoặc lên kế hoạch đầu tư dài hạn.

Tình duyên: Thiên Bình có thể lên kế hoạch những buổi gặp gỡ, dã ngoại hay những phút giây lãng mạn bên người ấy để tăng cường sự gắn kết và tạo thêm kỷ niệm đáng nhớ.

Sức khỏe: Tiếp tục duy trì thói quen tập luyện nhẹ nhàng và ăn uống hợp lý sẽ giúp Thiên Bình giữ vững năng lượng tích cực trong ngày.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/12/2025 cho thấy Bọ Cạp có một ngày khá thuận lợi, đặc biệt về tài lộc và sự nghiệp. Tiền bạc rủng rỉnh, vận trình công việc tiến triển suôn sẻ giúp Bọ Cạp cảm thấy an tâm và không phải quá lo lắng về các vấn đề trước mắt. Đây là thời điểm để bạn tận hưởng những thành quả do nỗ lực của bản thân mang lại.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Năm 11/12/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp nên duy trì sự tỉnh táo trong chi tiêu, tránh tiêu xài quá mức dù tài lộc vượng. Dành nhiều thời gian cho gia đình và người thân cũng như tạo những khoảnh khắc lãng mạn, ấm áp với nửa kia sẽ giúp tinh thần thoải mái và mối quan hệ cá nhân bền chặt hơn.

Sự nghiệp: Công việc thuận lợi, các dự án và hợp tác tiến triển tốt nhờ sự hỗ trợ từ cát tinh. Bọ Cạp nên tiếp tục tập trung và duy trì cách quản lý hiệu quả để duy trì đà phát triển hiện tại.

Tài lộc: Tài chính vượng phát, thu nhập ổn định. Đây là thời điểm thích hợp để lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, cân nhắc tiết kiệm và đầu tư lâu dài nhằm duy trì sự ổn định về lâu dài.

Tình duyên: Người độc thân có thể tạo những khoảnh khắc lãng mạn, ấm cúng với nửa kia ngay tại nhà, trong khi các cặp đôi nên dành thời gian chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn để gắn kết tình cảm.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, nhưng vẫn nên duy trì thói quen vận động nhẹ nhàng và chế độ sinh hoạt hợp lý để tinh thần và thể chất luôn cân bằng.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/12/2025 cho thấy Nhân Mã trải qua một ngày khá khó khăn, khi vận trình không thuận lợi ảnh hưởng đến cả công việc, tài chính lẫn sức khỏe. Những trở ngại trong công việc cùng các bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hoặc cấp trên khiến tâm trạng Nhân Mã dễ bị căng thẳng. Tài vận cũng không mấy khả quan, cần thận trọng trong chi tiêu, đặc biệt là các khoản lớn.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Năm 11/12/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã nên giữ bình tĩnh, tránh tham gia vào thị phi, tranh chấp tại công sở. Hãy dành thời gian quan tâm đến sức khỏe, đặc biệt là tim mạch, đường ruột hay các vấn đề liên quan đến thiếu máu. Nếu có dấu hiệu bất thường, nên đi khám kịp thời để phòng ngừa. Đồng thời, cân nhắc chi tiêu hợp lý và tránh những quyết định tài chính vội vàng.

Sự nghiệp: Công việc gặp trở ngại, dễ bị ảnh hưởng bởi tranh cãi hoặc bất đồng quan điểm. Nhân Mã nên giữ bình tĩnh và tập trung vào nhiệm vụ của mình, tránh dính vào những tình huống phức tạp.

Tài lộc: Tài chính khó ổn định, tiền bạc dễ hao tán. Không nên thực hiện các khoản đầu tư lớn hay chi tiêu tùy hứng. Thời điểm này nên ưu tiên tiết kiệm và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chi tiêu.

Tình duyên: Vận tình cảm khá ổn định, tuy nhiên nên dành thời gian chia sẻ với nửa kia để giải tỏa căng thẳng do áp lực công việc hoặc tài chính mang lại. Những cử chỉ quan tâm nhỏ sẽ giúp mối quan hệ bền chặt hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe cần lưu ý, đặc biệt những vấn đề về tim mạch, đường ruột hay thiếu máu. Hãy chú ý nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý và theo dõi cơ thể để phát hiện kịp thời những dấu hiệu bất thường.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/12/2025 cho thấy Ma Kết cần thận trọng trong các mối quan hệ xã giao. Một vài thị phi hoặc hiểu lầm nhỏ có thể phát sinh nếu không kiểm soát lời nói và hành động của bản thân. May mắn là tài chính của Ma Kết vẫn ổn định, giúp bạn duy trì sự an tâm và tận hưởng những niềm vui nhỏ trong cuộc sống.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 11/12/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết nên cân nhắc kỹ trước khi phát ngôn hay đưa ra quyết định liên quan đến người khác. Trong tình cảm, hãy quan sát và chú ý đến những thay đổi dù nhỏ trong mối quan hệ, đồng thời tạo cơ hội chia sẻ, thấu hiểu với nửa kia. Dành thời gian thư giãn và thưởng thức những điều mình yêu thích sẽ giúp tinh thần Ma Kết ổn định hơn.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển đều nhưng cần thận trọng với các mối quan hệ đồng nghiệp và xã giao. Tránh những cuộc cãi vã hoặc tranh luận không cần thiết để duy trì bầu không khí hòa nhã và ổn định nơi làm việc.

Tài lộc: Tài chính vững vàng, có thể chi tiêu hợp lý cho những sở thích cá nhân như mua sắm, ăn uống hoặc những trải nghiệm thú vị. Nguồn thu nhập ổn định giúp Ma Kết cảm thấy an tâm.

Tình duyên: Cần chú ý đến những thay đổi nhỏ trong mối quan hệ với nửa kia, đặc biệt là các tín hiệu “đối thủ” hoặc mâu thuẫn tiềm ẩn. Thận trọng và chia sẻ kịp thời sẽ giúp tình cảm bền chặt.

Sức khỏe: Ma Kết nên duy trì thói quen sinh hoạt hợp lý và dành thời gian thư giãn để tinh thần thoải mái, giảm căng thẳng từ công việc và các mối quan hệ.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/12/2025 cho thấy Bảo Bình trải qua một ngày chịu nhiều áp lực về tiền bạc và cảm xúc. Những lo lắng về tài chính khiến tâm trạng bạn dễ bị dao động, nhưng nhờ sự sẻ chia, hỗ trợ từ gia đình và bạn bè, Bảo Bình sẽ tìm thấy sự an ủi và hướng giải quyết phù hợp.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 11/12/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình nên học cách buông bỏ những trách nhiệm hoặc muộn phiền không cần thiết, tập trung vào những giá trị tích cực để giảm căng thẳng. Trong vấn đề tiền bạc, đừng ngần ngại xin lời khuyên hoặc nhờ hỗ trợ từ những người xung quanh, điều này sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp hiệu quả và nhẹ nhõm hơn.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển ở mức trung bình. Bảo Bình cần kiên nhẫn và kiểm soát cảm xúc để tránh những quyết định bốc đồng hoặc mâu thuẫn không đáng có với đồng nghiệp.

Tài lộc: Tài chính gặp một số trở ngại, áp lực tiền bạc có thể gây căng thẳng. Nên cân nhắc chi tiêu hợp lý, tránh các khoản đầu tư mạo hiểm hoặc mua sắm tùy hứng.

Tình duyên: Chuyện tình cảm ổn định, nhờ sự sẻ chia và quan tâm từ người thân và nửa kia, Bảo Bình sẽ cảm thấy an tâm và vững tâm vượt qua áp lực trong ngày.

Sức khỏe: Cần chú ý đến sức khỏe tinh thần, đặc biệt là những dấu hiệu căng thẳng và mệt mỏi do áp lực tài chính và cảm xúc. Thư giãn, nghỉ ngơi và duy trì chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp cân bằng cơ thể và tinh thần.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/12/2025 cho thấy Song Ngư dễ vướng vào những chuyện thị phi do tính cách thẳng thắn, bộc trực của mình. Dù bạn bè thân thiết hiểu và thông cảm, nhưng với người mới, cách hành xử này có thể gây hiểu lầm hoặc khiến Song Ngư bị đánh giá là thiếu chín chắn. May mắn là vận trình tài lộc vẫn khá ổn, cơ hội kiếm tiền và nâng cao thu nhập vẫn rộng mở.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Năm 11/12/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư nên học cách giao tiếp khéo léo, tinh tế hơn mà vẫn giữ được bản chất trung thực của mình. Trước khi phát ngôn điều gì, hãy cân nhắc kỹ lưỡng để tránh những rắc rối không đáng có. Về tài chính, hãy tận dụng cơ hội, nhưng cũng đừng quên lập kế hoạch chi tiêu hợp lý để duy trì sự ổn định lâu dài.

Sự nghiệp: Song Ngư cần giữ thái độ kiềm chế, tránh các xung đột hoặc hiểu lầm nơi công sở, đồng thời tận dụng tốt các cơ hội để phát triển năng lực cá nhân.

Tài lộc: Tiền bạc thuận lợi, nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng lên. Đây là thời điểm thích hợp để Song Ngư tập trung vào các dự án hoặc công việc mang lại lợi nhuận ổn định.

Tình duyên: Việc bộc trực có thể khiến nửa kia hiểu lầm, vì vậy hãy dành thời gian chia sẻ và lắng nghe để duy trì sự hòa hợp.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, thể trạng tốt, tuy nhiên Song Ngư vẫn nên chú ý nghỉ ngơi hợp lý, duy trì thói quen sinh hoạt khoa học để tinh thần luôn thoải mái.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/12/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.