Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/11: Song Ngư bình ổn, Ma Kết soi mói

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 11/11 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên: Song Ngư cân nhắc kỹ kế hoạch tài chính, Ma Kết giữ bình tĩnh, thẳng thắn trước lời đồn.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/11/2025 cho thấy Bạch Dương có nhiều tín hiệu tích cực trong công việc, khả năng được cấp trên ghi nhận và đồng nghiệp đánh giá cao. Đây là thời điểm thuận lợi để bạn phát huy tối đa năng lực và hướng tới các mục tiêu lâu dài.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 11/11/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương hãy sắp xếp thời gian hợp lý, tránh để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc và duy trì sự cân bằng trong các mối quan hệ. Đồng thời, hãy dành thời gian chia sẻ, trò chuyện để cải thiện tình cảm với nửa kia.

Sự nghiệp: Bạn dễ dàng đạt được sự công nhận từ cấp trên nhờ năng lực và thái độ làm việc tích cực. Các dự án mới có thể mở ra những cơ hội phát triển đáng kể. Tuy nhiên, hãy sắp xếp công việc khoa học, tránh ôm đồm quá nhiều để không bị áp lực.

Tài lộc: Vận trình tài lộc khá ổn định, nhờ công việc thuận lợi và nguồn thu nhập vững vàng. Bạch Dương có thể cân nhắc các cơ hội đầu tư nhỏ, nhưng nên tỉnh táo và tính toán kỹ càng để tiền bạc sinh lời hiệu quả.

Tình duyên: Bạn và nửa kia dễ nảy sinh tranh cãi vì khác biệt quan điểm. Việc trò chuyện, lắng nghe và chia sẻ cảm xúc sẽ giúp hai bạn thấu hiểu nhau hơn. Những ai còn độc thân có cơ hội gặp gỡ người mới, nhưng nên mở lòng từ từ, tránh vội vàng.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, năng lượng dồi dào. Tuy nhiên, Bạch Dương nên chú ý duy trì thói quen sinh hoạt khoa học, tránh căng thẳng kéo dài, kết hợp vận động nhẹ nhàng để cơ thể luôn cân bằng.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/11/2025 cho thấy Kim Ngưu có một ngày thành công rực rỡ. Bạn dễ đạt được những thành quả đáng kể nhờ sự kiên nhẫn, thông minh và cách làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, chuyện tình cảm hôm nay có thể gặp một vài trắc trở nếu bạn không biết điều chỉnh cách ứng xử.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 11/11/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên duy trì sự nỗ lực trong công việc, cân bằng thời gian cho tình cảm và quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe. Nếu biết quản lý tốt các khía cạnh này, bạn sẽ có một ngày vô cùng thuận lợi.

Sự nghiệp: Kim Ngưu hôm nay được đánh giá cao nhờ khả năng xử lý công việc thông minh và cẩn thận. Những dự án quan trọng có cơ hội thành công cao, bạn sẽ nhận được sự ghi nhận từ cấp trên và đồng nghiệp. Đây là thời điểm thích hợp để bạn thể hiện năng lực và khẳng định vị thế của mình.

Tài lộc: Kim Ngưu có khả năng quản lý tài chính tốt và dễ dàng kiếm được nguồn thu nhập đều đặn. Tuy nhiên, nên cân nhắc kỹ trước khi đầu tư hoặc chi tiêu lớn, tránh quyết định nóng vội.

Tình duyên: Kim Ngưu nên hạn chế kiểm soát hoặc bảo thủ, thay vào đó hãy lắng nghe và chia sẻ cảm xúc cùng nửa kia. Những cặp đôi còn độc thân có thể gặp được người mới, nhưng đừng quá vội vàng trong việc tiến tới mối quan hệ.

Sức khỏe: Sức khỏe tổng thể tốt, nhưng Kim Ngưu vẫn nên duy trì thói quen nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống cân đối và vận động nhẹ nhàng để giữ năng lượng suốt cả ngày.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/11/2025 cho thấy Song Tử có thể gặp phải một vài rắc rối không đáng có trong công việc hoặc cuộc sống xung quanh. Mặc dù bạn làm việc chăm chỉ và nhận được sự hỗ trợ từ nhiều phía, vẫn có những yếu tố tiêu cực gây ảnh hưởng tạm thời. Tuy nhiên, chuyện này không đáng lo, chỉ cần giữ bình tĩnh và tập trung vào mục tiêu chính.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 11/11/2025 dành lời khuyên cho Song Tử nên cẩn trọng trong giao tiếp, tránh để cảm xúc chi phối quyết định, đồng thời tận hưởng những niềm vui trong tình cảm và chăm sóc sức khỏe để duy trì năng lượng ổn định.

Sự nghiệp: Công việc hôm nay Song Tử làm rất siêng năng và nhận được nhiều sự hỗ trợ từ đồng nghiệp. Tuy nhiên, bạn có thể gặp một vài rắc rối không đáng có do thị phi hoặc sự ganh ghét từ người khác. Lời khuyên là hãy giữ bình tĩnh, tập trung vào nhiệm vụ của mình và đừng để những chuyện ngoài lề ảnh hưởng đến uy tín.

Tài lộc: Vận trình tài chính ổn định nhưng không quá dư dả. Song Tử nên thận trọng trong việc chi tiêu và tránh các quyết định đầu tư nóng vội. Một kế hoạch chi tiêu hợp lý sẽ giúp bạn cảm thấy an tâm hơn.

Tình duyên: Các mối quan hệ tình cảm đang rất tốt đẹp. Người còn độc thân có cơ hội bày tỏ tình cảm, còn các cặp đôi có thể trải qua những giây phút hạnh phúc, vun đắp tình yêu và cùng nhau vượt qua những thử thách.

Sức khỏe: Sức khỏe tổng thể ổn định, Song Tử nên duy trì thói quen sinh hoạt điều độ và tập thể dục nhẹ nhàng để giữ năng lượng. Cân nhắc nghỉ ngơi khi thấy mệt mỏi để không ảnh hưởng đến tinh thần và hiệu suất làm việc.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/11/2025 cho thấy Cự Giải cảm thấy bất an và áp lực từ công việc. Một số rắc rối tồn đọng khiến bạn khó chịu, thậm chí đôi khi nghi ngờ năng lực của bản thân. Tuy nhiên, nếu biết giữ bình tĩnh và xử lý trực tiếp các vấn đề, bạn hoàn toàn có thể lấy lại sự tự tin và tạo được ấn tượng tốt với đồng nghiệp và cấp trên.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 11/11/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải nên kiên nhẫn, tập trung vào công việc, đồng thời tận dụng thời gian để vun đắp tình cảm. Hãy đừng để áp lực công việc làm ảnh hưởng đến tâm trạng và các mối quan hệ xung quanh.

Sự nghiệp: Cự Giải hôm nay có thể cảm thấy bối rối trước những vấn đề phát sinh trong công việc. Bạn cần thẳng thắn và quyết đoán hơn, trực tiếp giải quyết các tồn đọng thay vì né tránh. Dù có những lúc kết quả không như mong đợi, nhưng sự cố gắng của bạn sẽ được ghi nhận và thành quả có thể đến bất ngờ.

Tài lộc: Tài vận trong ngày khá ổn định nhưng không quá dư dả. Cự Giải nên thận trọng trong các quyết định chi tiêu hoặc đầu tư, tránh vội vàng. Quản lý tài chính cẩn thận sẽ giúp bạn cảm thấy an tâm hơn.

Tình duyên: Mối quan hệ tình cảm đang tiến triển tốt, đôi bên có thời gian hiểu nhau hơn và hóa giải những hiểu lầm trước đó. Tình yêu trở nên sâu sắc, bền chặt, và nếu biết trân trọng, bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn bên nửa kia.

Sức khỏe: Sức khỏe tổng thể ổn định, nhưng Cự Giải nên chú ý nghỉ ngơi hợp lý để giảm căng thẳng từ công việc. Một chế độ ăn uống và vận động nhẹ nhàng sẽ giúp bạn duy trì năng lượng tốt trong cả ngày.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 11/11/2025 cho thấy Sư Tử có cơ hội thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Những nỗ lực, kinh nghiệm tích lũy từ trước giúp bạn vượt qua các thử thách một cách vững vàng và tự tin hơn. Đây là thời điểm để Sư Tử khẳng định năng lực và vị thế của bản thân trong công việc.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 11/11/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử nên tận dụng cơ hội thăng tiến này, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa công việc, tài chính và tình cảm. Hãy chú ý chăm sóc sức khỏe để giữ năng lượng dồi dào cho những kế hoạch quan trọng.

Sự nghiệp: Sư Tử có thể đạt được những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp nhờ sự quyết tâm và kinh nghiệm tích lũy. Bạn tự tin đối mặt với thử thách và học hỏi từ những khó khăn trước đó. Đây là cơ hội tốt để Sư Tử thể hiện khả năng lãnh đạo và phát triển nghề nghiệp.

Tài lộc: Vận trình tài chính ổn định, không quá dư dả nhưng đủ để chi tiêu thoải mái. Cả công việc chính và phụ đều mang lại thu nhập ổn định, đồng thời mở ra những hướng phát triển mới giúp Sư Tử tăng thêm nguồn thu.

Tình duyên: Đường tình cảm trong ngày khá thuận lợi và ngọt ngào. Các dự định gắn kết tình cảm với nửa kia dễ thành công, hiểu lầm được hóa giải. Sư Tử nên tận dụng thời gian này để hâm nóng tình cảm, chia sẻ và vun đắp mối quan hệ.

Sức khỏe: Sức khỏe tổng thể tốt, nhưng Sư Tử vẫn cần duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh và nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo năng lượng và tinh thần sảng khoái trong ngày.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/11/2025 cho thấy Xử Nữ cần biết tự lượng sức mình trước khi thực hiện những kế hoạch quan trọng. Một số dự định sẽ gặp khó khăn nếu bạn cố gắng một mình, do đó việc hợp tác, nhờ cậy người có kinh nghiệm hoặc quý nhân hỗ trợ sẽ giúp mọi việc thuận lợi và thành công hơn.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Ba 11/11/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ nên tận dụng sức mạnh tập thể và duy trì mối quan hệ tốt với bạn bè, đồng nghiệp. Trong tài chính, cần chú ý các khoản lợi nhỏ nhưng nhiều lần gộp lại sẽ mang lại kết quả đáng kể. Đồng thời, hãy giữ sự cân bằng giữa công việc, tiền bạc và đời sống gia đình để tránh phiền toái không đáng có.

Sự nghiệp: Công việc hôm nay của Xử Nữ có thể gặp khó khăn nếu chỉ dựa vào sức riêng. Bạn nên hợp tác với đồng nghiệp, nhờ quý nhân hỗ trợ để mọi kế hoạch diễn ra thuận lợi. Hợp sức tập thể sẽ mang lại thành công lớn hơn là làm việc độc lập.

Tài lộc: Các khoản thu nhỏ, nhiều lần gộp lại sẽ tạo ra nguồn lợi đáng kể. Để đạt được thành công, Xử Nữ nên cân nhắc hợp tác, nhận sự giúp đỡ từ người có kinh nghiệm và uy tín.

Tình duyên: Gia đạo và các mối quan hệ xã hội diễn ra vui vẻ, hòa thuận. Nếu đã lập gia đình, Xử Nữ cần chú ý tin tưởng lẫn nhau và không để những mối quan hệ bên ngoài ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Với người độc thân, duy trì mối quan hệ thân thiện và khéo léo sẽ giúp tránh hiểu lầm và phiền phức không cần thiết.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tuy nhiên Xử Nữ nên giữ thói quen sinh hoạt điều độ, nghỉ ngơi hợp lý và tránh quá lao lực để duy trì năng lượng làm việc.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/11/2025 cho thấy Thiên Bình sẽ có một ngày thuận lợi trong công việc, đặc biệt là các kế hoạch kinh doanh và giao dịch quan trọng. Khả năng ngoại giao và thuyết phục của bạn được phát huy tối đa, giúp tạo ra những mối quan hệ giá trị và cơ hội hợp tác lâu dài.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Ba 11/11/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình nên tập trung toàn lực vào sự nghiệp, đồng thời chú ý cân bằng giữa công việc và sức khỏe. Đây cũng là lúc Thiên Bình cần kiên nhẫn với các mối quan hệ tình cảm, vì khi sự nghiệp ổn định, tình duyên cũng sẽ trở nên thuận lợi hơn.

Sự nghiệp: Thiên Bình sẽ gặp nhiều cơ hội thuận lợi trong công việc, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh và giao tiếp với đối tác. Khả năng ngoại giao và duy trì mối quan hệ tốt giúp bạn thuyết phục được người khác, tạo nền tảng cho những bước tiến xa hơn trong tương lai.

Tài lộc: Vận trình tài chính khả quan nhờ sự nghiệp tiến triển thuận lợi. Các hợp đồng, dự án hoặc cơ hội đầu tư có thể mang lại lợi nhuận ổn định. Thiên Bình nên tận dụng các mối quan hệ xã hội để tăng cường nguồn thu và mở rộng cơ hội làm ăn.

Tình duyên: Tình cảm có phần lắng dịu, không quá rực rỡ nhưng ổn định. Nếu đang độc thân, bạn nên tập trung vào công việc và các mối quan hệ xã hội, cơ hội gặp gỡ người phù hợp sẽ đến tự nhiên. Với người đã có đôi, hãy dành thời gian cho nửa kia và duy trì sự tin tưởng, tránh để công việc làm ảnh hưởng đến tình cảm.

Sức khỏe: Sức khỏe cần chú ý duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều rau củ và trái cây, kết hợp tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc. Tránh lao lực quá mức để giữ năng lượng ổn định cho ngày làm việc bận rộn.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/11/2025 cho thấy Bọ Cạp trải qua một ngày bị chi phối mạnh mẽ bởi cảm xúc. Những căng thẳng nhỏ nhặt tích tụ từ các vấn đề trong công việc và cuộc sống có thể khiến bạn dễ nóng giận hoặc cáu gắt, đôi khi chỉ vì những chuyện tưởng chừng không đáng bận tâm.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Ba 11/11/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp nên học cách kiểm soát cảm xúc, duy trì bình tĩnh trong mọi tình huống và dành thời gian thư giãn. Việc giữ cân bằng tinh thần sẽ giúp bạn vượt qua áp lực và duy trì sức khỏe, đồng thời vẫn tận hưởng niềm vui từ các mối quan hệ bạn bè, gia đình và tình cảm.

Sự nghiệp: Bọ Cạp có thể gặp vài trục trặc nhỏ trong công việc do cảm xúc chi phối. Bạn nên tập trung vào nhiệm vụ của mình và tránh đưa ra quyết định quan trọng khi đang bực bội hoặc nóng nảy. Bình tĩnh sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề hiệu quả hơn.

Tài lộc: Bọ Cạp có thể nhận được một số khoản thu từ công việc hoặc đầu tư trước đó. Tuy nhiên, nên cân nhắc kỹ trước khi chi tiêu hoặc quyết định các kế hoạch tài chính mới để tránh sai sót.

Tình duyên: Các mối quan hệ gia đình, bạn bè và người yêu giúp Bọ Cạp lấy lại bình tĩnh và niềm vui. Hãy dành thời gian bên những người thân thiết, chia sẻ và cảm nhận tình yêu thương để xua tan những căng thẳng trong lòng.

Sức khỏe: Sức khỏe cần chú ý đến việc kiểm soát stress và tránh căng thẳng quá mức. Thư giãn, đi dạo, tập thể dục nhẹ nhàng và ngủ đủ giấc sẽ giúp Bọ Cạp cân bằng năng lượng, tăng khả năng tập trung và cải thiện tâm trạng.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/11/2025 cho thấy Nhân Mã đón nhận nhiều may mắn trong cả công việc, tài chính lẫn tình cảm. Mọi nỗ lực trước đây của bạn dường như được đền đáp xứng đáng, mang lại cảm giác tự tin và hứng khởi cho ngày mới.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Ba 11/11/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã nên tận dụng vận may này để củng cố các mối quan hệ, mở rộng cơ hội trong công việc và đầu tư. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên người thân, đồng thời duy trì tinh thần lạc quan để tiếp tục gặt hái thành công trong thời gian tới.

Sự nghiệp: Nhân Mã có thể hoàn thành tốt các công việc quan trọng trong ngày. Khả năng tổ chức, quyết đoán và tư duy sáng tạo giúp bạn dễ dàng xử lý các nhiệm vụ phức tạp. Đồng nghiệp và cấp trên sẽ ghi nhận sự nỗ lực, tạo cơ hội thăng tiến và ghi điểm uy tín.

Tài lộc: Nhân Mã dễ dàng tìm được nguồn thu mới hoặc nhận được khoản lợi nhuận từ các dự án, đầu tư trước đó. Hãy cân nhắc chi tiêu hợp lý, đồng thời tận dụng cơ hội làm ăn để gia tăng thu nhập.

Tình duyên: Nếu còn độc thân, Nhân Mã có cơ hội gặp gỡ và bày tỏ tình cảm với người bạn để ý. Các cặp đôi sẽ có những phút giây lãng mạn, thấu hiểu và gắn kết nhau hơn, hứa hẹn những bước tiến xa hơn trong mối quan hệ.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, năng lượng dồi dào. Nhân Mã nên duy trì chế độ ăn uống hợp lý, kết hợp tập thể dục nhẹ nhàng để duy trì thể trạng tốt và tinh thần phấn chấn, giúp tận hưởng trọn vẹn một ngày may mắn.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/11/2025 cho thấy Ma Kết dễ bị người khác soi mói, phán xét. Những lời nhận xét tiêu cực từ môi trường xung quanh có thể khiến bạn cảm thấy áp lực và thiếu tự tin, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để rèn luyện ý chí và bản lĩnh cá nhân.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 11/11/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết nên giữ bình tĩnh, thẳng thắn đối mặt với những lời đồn đoán, và tập trung vào mục tiêu của bản thân. Đừng để ý kiến của người khác làm xao nhãng hoặc ảnh hưởng tới quyết định quan trọng trong công việc và cuộc sống.

Sự nghiệp: Ma Kết sẽ gặp một vài trở ngại trong công việc do sự soi mói hay phán xét từ đồng nghiệp. Hãy tập trung vào nhiệm vụ chính, hoàn thành công việc một cách chỉn chu và minh bạch. Sự quyết đoán và thận trọng sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn này.

Tài lộc: Về tài chính, Ma Kết duy trì được nguồn thu ổn định. Tuy không có biến động lớn nhưng bạn nên cân nhắc chi tiêu hợp lý, tránh các quyết định đầu tư mạo hiểm trong ngày dễ bị ảnh hưởng bởi áp lực từ bên ngoài.

Tình duyên: Người độc thân có thể nhận được sự quan tâm bất ngờ từ người khác giới. Các cặp đôi cần dành thời gian trò chuyện, chia sẻ cảm xúc để tránh hiểu lầm, giữ gìn sự hòa hợp trong mối quan hệ.

Sức khỏe: Sức khỏe của Ma Kết hôm nay không được tốt lắm. Bạn dễ mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí có nguy cơ trầm cảm nhẹ nếu để áp lực tích tụ quá lâu. Nên nghỉ ngơi đầy đủ, hạn chế cà phê và đồ uống kích thích, đồng thời duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và vận động nhẹ nhàng để cải thiện tinh thần.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/11/2025 cho thấy Bảo Bình sẽ đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công việc. Khả năng tập trung, sáng tạo và nỗ lực hết mình giúp bạn ghi điểm với cấp trên và đồng nghiệp, nhận được nhiều lời khen ngợi và đánh giá tích cực.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 11/11/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình nên cân nhắc cách làm việc của mình, tránh quá bảo thủ hay chỉ làm theo ý riêng. Đồng thời, hãy dành thời gian quan tâm tới người thân và nửa kia, cân bằng giữa công việc và tình cảm để mọi thứ đều thuận lợi.

Sự nghiệp: Bảo Bình có cơ hội phát huy năng lực, đạt nhiều thành tích nổi bật trong công việc. Sự nỗ lực và quyết tâm của bạn được nhìn nhận rõ ràng, giúp mở ra cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Tài lộc: Tài chính ổn định, thu nhập đảm bảo giúp bạn thoải mái chi tiêu. Đây là thời điểm tốt để lên kế hoạch mua sắm hoặc đầu tư nhỏ mà không lo bị thiếu hụt.

Tình duyên: Do bận rộn với công việc, Bảo Bình có thể khiến nửa kia cảm thấy thiếu quan tâm. Nên tranh thủ buổi tối để hâm nóng tình cảm, trò chuyện và chăm sóc mối quan hệ để tránh những hiểu lầm nhỏ.

Sức khỏe: Sức khỏe khá ổn định, nhưng cần chú ý nghỉ ngơi hợp lý, tránh quá tải vì công việc. Một chế độ ăn uống lành mạnh, kết hợp vận động nhẹ sẽ giúp duy trì năng lượng cả ngày.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/11/2025 cho thấy Song Ngư trải qua một ngày với vận trình ổn định, thuận lợi nhưng ở mức độ trung bình. Trong công việc, bạn chỉ nên tiến hành những kế hoạch đang làm dở, không nên tính chuyện lớn lao hay mạo hiểm quá sức, vì điều này có thể gây bất lợi.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Ba 11/11/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư nên biết tự lượng sức mình trong các kế hoạch tài chính và công việc. Việc thổ lộ tình cảm hay thực hiện những dự định cá nhân đều có thể thuận lợi nếu bạn mạnh dạn nhưng cần tránh nóng vội hoặc đua tranh với người khác.

Sự nghiệp: Công việc trong ngày tiến triển bình thường, không gặp trở ngại lớn nhưng cũng chưa có bước đột phá. Đây là thời điểm tốt để hoàn thiện các kế hoạch cũ, tính toán chi tiết, và chuẩn bị cho những dự định dài hạn.

Tài lộc: Tiền bạc ở mức trung bình, thu nhập ổn định nhưng không dư dả. Song Ngư không nên mạo hiểm đầu tư lớn hay tham gia vào những cơ hội “lợi trước mắt” dễ gây tổn thất. Giải quyết tài chính một cách thẳng thắn, nhanh chóng nhưng cần duy trì sự điềm tĩnh.

Tình duyên: Vận tình cảm thuận lợi, đặc biệt với người chưa lập gia đình, đây là ngày thích hợp để bày tỏ tâm tư, tiến hành hẹn hò hay thổ lộ tình cảm. Nếu đã có nửa kia, Song Ngư nên dành thời gian quan tâm, lắng nghe để mối quan hệ thêm gắn kết và êm ấm.

Sức khỏe: Sức khỏe khá tốt, cơ thể ổn định nhưng cần chú ý nghỉ ngơi hợp lý và tránh lao lực quá mức. Thời gian thư giãn hoặc đi lại ngoài trời sẽ giúp tinh thần thoải mái hơn.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/11/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.