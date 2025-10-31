Từ giữ tiền đến giữ giá trị – dấu ấn đầu tư bền vững tại Vinhomes Royal Island

(VTC News) -

Khi thị trường bất động sản đang trải qua giai đoạn thử thách, an toàn vốn là kim chỉ nam với các nhà đầu tư. Sở hữu pháp lý minh bạch, dòng tiền ổn định và giá trị khai thác thực, nhà phố vườn Swing Villas tại Vinhomes Royal Island (Hải Phòng) đang trở thành lựa chọn lý tưởng với công thức “3 không lo” - tấm khiến giúp bảo toàn và gia tăng giá trị vốn.

Bất động sản bước vào chu kỳ sàng lọc

Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong tâm lý nhà đầu tư: Thay vì xuống tiền ồ ạt, họ ưu tiên “giữ tiền” và tìm đến các sản phẩm có khả năng bảo toàn vốn, giá trị tương trưởng ổn định và bền vững. Giai đoạn này không còn là cuộc chơi của số đông, mà là phép thử thực sự cho những dự án có nền tảng pháp lý minh bạch, quy hoạch bài bản và năng lực vận hành hiệu quả.

Hiện nay doanh nghiệp bất động sản không chỉ bị “chặn dòng” bởi vướng mắc pháp lý mà còn gặp trở ngại trong tiếp cận vốn tín dụng. Ở cấp địa phương, nhiều nơi chưa bám sát kế hoạch phát triển nhà ở, gây mất cân đối cung cầu, giá nhà tăng nhanh.

Thị trường vẫn còn nhiều biến động khiến nhà đầu tư cân nhắc khi quyết định xuống tiền.

Trong bối cảnh đó, Hải Phòng với vai trò điểm sáng kinh tế và đầu tàu FDI của miền Bắc đang nổi lên như tâm điểm đầu tư mới.

Tại đây, các đại đô thị được quy hoạch bài bản như Vinhomes Royal Island không chỉ đáp ứng nhu cầu ở thực mà còn mở ra cơ hội tích sản bền vững. Nổi bật là dòng sản phẩm nhà phố vườn Swing Villas, biểu tượng cho xu hướng đầu tư an toàn, linh hoạt và bền giá giữa thời kỳ thị trường nhiều biến động.

“3 không lo” - bí quyết an toàn vốn của Swing Villas

Khi “an toàn vốn” trở thành kim chỉ nam của giới đầu tư, Swing Villas với công thức “3 không lo” không chỉ bảo vệ dòng tiền hiệu quả mà còn tạo biên lợi nhuận thực, giúp nhà đầu tư vững tâm giữa những con sóng lên xuống của chu kỳ thị trường.

Trước hết là yếu tố “không lo dòng tiền”. Vinhomes đã áp dụng cho dòng nhà phố vườn chính sách tài chính linh hoạt hiếm có, hỗ trợ lãi suất lên tới 36 tháng, giúp người mua dễ dàng tiếp cận và duy trì nguồn vốn khỏe mạnh. Khách hàng thanh toán sớm còn được hưởng ưu đãi kép, gồm 10,5% trừ thẳng vào giá bán và cộng thêm 11%/năm theo dòng tiền. Nhờ đó, hiệu suất vốn luôn được tối ưu trong khi rủi ro tài chính giảm đáng kể.

Chính sách cho Swing Villas được thiết kế để giúp nhà đầu tư “không lo dòng tiền”.

Song song với đó, chương trình “Nhận nhà sang - về ở sớm” mang tới ưu đãi đến 17% trừ thẳng vào giá, tặng gói thi công sân vườn trị giá lên tới 1,1 tỷ đồng, giúp người mua vừa tiết kiệm chi phí, vừa sớm đưa tài sản vào vận hành.

Chủ sở hữu Swing Villas còn nhận nhiều ưu đãi lên tới 19% cho căn bàn giao theo tiêu chuẩn hoàn thiện, đặc quyền thành viên Vinclub tới 1,7% cùng quà tặng hấp dẫn từ hệ sinh thái Vingroup.

Yếu tố thứ hai là “không lo rủi ro”. Trong bối cảnh nhiều dự án trên thị trường bị đình trệ hoặc chậm tiến độ do vướng pháp lý, Swing Villas là một phần của Vinhomes Royal Island - đô thị đảo nghỉ dưỡng đã hoàn thiện và được vận hành đồng bộ bởi hệ sinh thái Vingroup. Đây là yếu tố đảm bảo tính pháp lý vững vàng, đồng thời tạo niềm tin tuyệt đối cho nhà đầu tư.

Cuối cùng, đầu tư vào Swing Villas, khách hàng sẽ “không lo giảm giá trị” bởi tính độc bản và số lượng giới hạn của dòng sản phẩm này. Mỗi căn nhà phố vườn được ví như một “tác phẩm sưu tầm” khi sở hữu cùng lúc ba tầm view đắt giá. Phía trước hướng ra sân golf 36 hố quy mô 160ha; phía sau mở ra cảnh quan sông hồ và mảng xanh trải rộng; bao quanh là 31 công viên tiện ích với tổng diện tích gần 18ha.

Trong khi đó, mặt tiền còn lại hướng thẳng ra đại lộ thương mại sôi động, tâm điểm kết nối và kinh doanh của đảo. Đây là thế đất “phong thủy tụ tài, sinh khí vượng”, vừa mang lại giá trị kiến trúc, cảnh quan, phong thủy, vừa đảm bảo biên độ tăng giá bền vững trong tương lai.

Hạ tầng, tiện ích và sự sôi động sẵn có của Vinhomes Royal Island là bảo chứng vàng cho giá trị của Swing Villas.

Giá trị của nhà phố vườn Swing Villas còn được củng cố nhờ hạ tầng hiện đại và giao thông ngày càng hoàn thiện quanh đảo Vũ Yên. Nhiều hạ tầng, tiện ích đã hiện hữu, như cầu Hoàng Gia nối thẳng trung tâm Hải Phòng, cầu Vũ Yên I, Vincom Mega Mall, VinWonders, Phố đi bộ Công viên Vũ Yên… tạo nên diện mạo phồn hoa cho thành phố đảo. Trong tương lai, giá trị ấy sẽ tiếp tục được nhân lên cùng Vành đai 3, cầu Ngô Quyền, phòng khám quốc tế Vinmec và trường liên cấp Vinschool.

Nằm tại trung tâm đảo Vũ Yên, liền kề trục Hạnh Phúc - Tương Lai, Swing Villas không chỉ là nơi an cư đáng mơ ước, mà còn là tài sản với khả năng bảo toàn và gia tăng giá trị theo thời gian.