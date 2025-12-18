Từ bão giá đến chi tiêu thông minh: Lựa chọn mới của các gia đình trẻ

(VTC News) -

Giá tăng đều, nhưng không phải nhu cầu nào cũng có thể cắt giảm

Chi phí sinh hoạt tại các đô thị lớn đang tăng đều qua từng năm, tạo áp lực rõ rệt lên ngân sách của các gia đình trẻ. Theo Khảo sát mức sống dân cư 2024 của Tổng cục Thống kê, chi tiêu bình quân tiếp tục tăng, phản ánh thực tế rằng nhiều khoản trong đời sống hằng ngày gần như không thể cắt giảm.

Tại TP.HCM, một gia đình bốn người cần khoảng 18 - 22 triệu đồng mỗi tháng để duy trì mức sống cơ bản, chưa bao gồm các chi phí giáo dục, y tế hay giải trí – những khoản thường có xu hướng tăng theo thời gian. Trong bối cảnh thu nhập không tăng tương ứng, bài toán đặt ra với các gia đình trẻ không còn là “cắt giảm” mà là tối ưu chi tiêu mà vẫn giữ chất lượng sống.

Gia đình trẻ và xu hướng “đi chợ online” để kiểm soát ngân sách

Nhóm người trẻ đã lập gia đình đang trở thành lực lượng tiêu dùng nổi bật trong kỷ nguyên số. Họ ưu tiên mua sắm trực tuyến và thanh toán không tiền mặt để tiết kiệm thời gian, dễ so sánh giá và tiếp cận các ưu đãi thiết thực.

Khi nhịp sống ngày càng bận rộn, việc “đi chợ online” không chỉ là lựa chọn tiện lợi mà còn là công cụ giúp kiểm soát chi tiêu tốt hơn. Đặc biệt, các hình thức thanh toán mang lại lợi ích trực tiếp như hoàn tiền đang được quan tâm mạnh mẽ, bởi mỗi khoản hoàn nhỏ tích lũy theo thời gian có thể tạo ra khác biệt rõ rệt trong ngân sách gia đình.

Săn sale không còn là trào lưu, mà là thói quen tài chính

Chị Minh Trang (TP.HCM) chia sẻ: “Giá tăng mà lương không tăng. Những khoản như sữa, tã cho con thì không thể mua rẻ hay kém chất lượng. Vì vậy, mình phải chủ động săn sale và ưu tiên các hình thức mua sắm có hoàn tiền để giảm bớt chi phí.”

Không chỉ trong các dịp sale lớn, nhiều gia đình trẻ hiện nay coi việc lựa chọn phương thức thanh toán có hoàn tiền là một phần trong kế hoạch chi tiêu hằng ngày. Thay vì cắt giảm nhu cầu, họ tối ưu bằng cách chuyển toàn bộ chi tiêu quen thuộc sang các nền tảng mang lại lợi ích trực tiếp.

MBBank – “bộ lọc chi tiêu” trong bối cảnh vật giá leo thang

Trong bối cảnh nhiều khoản chi không thể cắt giảm, việc quản lý dòng tiền trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Theo báo cáo Mibrand 2024, MBBank là một trong những ứng dụng Mobile Banking được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam, nổi bật với hệ sinh thái thanh toán số gắn chặt với nhu cầu chi tiêu hằng ngày.

MBBank đứng đầu bảng xếp hạng ứng dụng Mobile Banking được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam năm 2024 (theo Mibrand).

Tính năng Mua sắm hoàn tiền trên app MBBank đang được nhiều gia đình trẻ xem như một “bộ lọc chi tiêu” – giúp giảm chi phí sinh hoạt mà không cần thay đổi thói quen mua sắm. Người dùng chỉ cần chọn thương hiệu, mua sắm và thanh toán như bình thường, tiền hoàn sẽ tự động ghi nhận về ví.

Chị Trang (TP.HCM) cho biết: “Thanh toán bằng MBBank, trung bình mỗi tháng mình được hoàn khoảng 800.000 đồng, tháng cao điểm có thể lên hơn 1 triệu.”

Gia đình anh Tuấn – chị Hồng (Hà Nội) cũng ghi nhận mức tiết kiệm 1–1,5 triệu đồng mỗi tháng khi chuyển toàn bộ thanh toán online sang MBBank. Những khoản hoàn tiền nhỏ, tích lũy qua từng giao dịch, dần trở thành một khoản dự phòng tài chính thực tế trong bối cảnh giá cả leo thang.

Hoàn tiền – cách tiết kiệm bền vững cho gia đình trẻ

Đại diện MBBank cho biết ngân hàng đang hợp tác cùng ACCESSTRADE để phát triển hệ sinh thái hoàn tiền, với mục tiêu mang lại lợi ích trực tiếp, minh bạch và dễ duy trì lâu dài cho người dùng.

Hướng dẫn sử dụng mua sắm hoàn tiền trên App MBBank.

Trải nghiệm được thiết kế đơn giản: Mở tiện ích Mua sắm hoàn tiền trên app MBBank → chọn thương hiệu → mua sắm và thanh toán như thường ngày → tiền hoàn tự động ghi nhận về ví.

Trong giai đoạn “bão giá”, việc giữ nguyên thói quen tiêu dùng nhưng thay đổi phương thức thanh toán đang trở thành lựa chọn thông minh của nhiều gia đình trẻ. Với mức tiết kiệm 800.000 – 1,5 triệu đồng mỗi tháng, hoàn tiền không còn là ưu đãi nhỏ lẻ, mà là một giải pháp tài chính thực tế giúp giảm áp lực chi tiêu mà không hạ thấp chất lượng sống.

