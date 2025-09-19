TTTM SC VivoCity kỷ niệm một thập kỷ phát triển và gắn kết khách hàng

(VTC News) -

Ngày 19/9, SC VivoCity tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm hoạt động (09/2015 – 09/2025), tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm mua sắm và phong cách sống quốc tế tại TP.HCM.

Đánh dấu cột mốc tròn một thập kỷ, đêm nhạc đặc biệt ngày 21/9 với sự xuất hiện của ca sĩ S.T Sơn Thạch hứa hẹn mang đến những tiết mục biểu diễn sôi động cùng những khoảnh khắc đáng nhớ cho khách hàng và đối tác.

Cũng trong khuôn khổ của chiến dịch, SC VivoCity triển khai chuỗi hoạt động đặc biệt với chủ đề “SC VivoCity Tròn 10 tuổi – Trọn niềm vui”, nổi bật là chương trình rút thăm may mắn (từ nay đến 4/10) với nhiều giải thưởng giá trị; “10 ngày ưu đãi – X10 Hot Deals” (từ nay đến 28/9) cùng loạt khuyến mãi hấp dẫn từ các thương hiệu bán lẻ, ẩm thực, giải trí.

Toàn cảnh Sân chơi Sky Park với chủ đề Công viên Đại Dương mở cửa hoàn toàn miễn phí cho các bé.

Cũng trong dịp này, SC VivoCity còn ra mắt các khu vui chơi - giải trí mới, bổ sung thêm nhiều lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng như vườn thú mini B-Zone, khu vui chơi giải trí Funzone Adventure, khu trải nghiệm thực tế ảo VR City đến từ Singapore lần đầu có mặt tại TP.HCM.

Ông Andre Lim – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển khu phức hợp Thương mại Vietsin (VCCD) – Chủ đầu tư TTTM SC VivoCity chia sẻ: “Suốt 10 năm qua, SC VivoCity luôn kiên định với mục tiêu trở thành điểm đến tất cả trong một. Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao dịch vụ, đa dạng hóa ngành hàng, mang đến không gian mua sắm năng động, nhiều trải nghiệm và cảm hứng để tiếp tục là điểm đến được yêu thích của mọi gia đình.”

Ngay từ những ngày đầu, SC VivoCity đã tiên phong xây dựng sân chơi ngoài trời Sky Park miễn phí tại tầng thượng với khu vực vận động thể chất và sân chơi nước hiện đại dành cho các bé – trở thành điểm nhấn khác biệt trong hệ thống TTTM tại TP.HCM. Năm 2025, sân chơi Sky Park được đầu tư mới hoàn toàn với chủ đề Công viên Đại Dương, tiếp tục là điểm đến yêu thích của các gia đình.

Hình ảnh hệ thống năng lượng mặt trời được lắp đặt tại SC VivoCity nhìn từ trên cao.

Trong suốt 10 năm qua, SC VivoCity không ngừng đổi mới để mang đến trải nghiệm toàn diện từ mua sắm, ẩm thực đến vui chơi, giải trí, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của mọi đối tượng khách hàng. Bên cạnh đó, các sự kiện, hoạt động trải nghiệm, công chiếu phim điện ảnh, khai trương thương hiệu và chương trình quảng bá được tổ chức thường xuyên tại SC VivoCity, mang lại sự mới mẻ và những khoảnh khắc đáng nhớ cho khách hàng nói chung và giới trẻ nói riêng.

Cuối năm 2022, chương trình khách hàng thân thiết SC VivoCity Rewards+ được ra mắt và nhanh chóng trở thành cầu nối gắn kết khách hàng với nhiều ưu đãi độc quyền, từ tích điểm đổi quà, quà tặng sinh nhật, ưu đãi lễ hội và cơ hội tham gia các sự kiện đặc biệt.

Không chỉ mang đến trải nghiệm giải trí – mua sắm, SC VivoCity còn tiên phong trong đầu tư bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng. Năm 2022, TTTM đã lắp hệ thống năng lượng mặt trời, giúp tiết kiệm hơn 2,3 triệu kWh điện và giảm phát thải hơn 1.500 tấn CO2 chỉ trong 3 năm từ 2022 - 2024. Đặc biệt, cuối 2024, SC VivoCity trở thành TTTM đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận công trình xanh LEED Gold hạng mục Tòa nhà hiện hữu: Vận hành và bảo trì (v4.1) do Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ (USGBC) trao tặng.

Khu vui chơi Funzone Adventure chính thức mở cửa từ cuối tháng 8 nhận được sự yêu thích của nhiều gia đình, đặc biệt là các bạn nhỏ.

Song song với hoạt động kinh doanh, SC VivoCity còn chú trọng đến trách nhiệm xã hội và định hướng phát triển bền vững. Hàng năm TTTM đều tổ chức “Green Month – Tháng sống xanh” nhằm khuyến khích cộng đồng sống xanh, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường với chuỗi hoạt động như workshop vẽ tranh, làm vật dụng tái chế, đóng góp cây xanh cho các khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia thông qua dự án Vườn Rừng.

Ngoài ra, để gắn kết cộng đồng và lan tỏa tình yêu thương, giá trị nhân văn đến cộng đồng, SC VivoCity còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động thăm hỏi hỗ trợ gia đình khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán, phối hợp cùng với báo Khăn Quàng Đỏ và nhóm thiện nguyện tổ chức các hoạt động mang đến niềm vui các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM điển hình như chương trình “Tết Cho Em”, “Trung Thu Mơ Ước”, v.v..

SC VivoCity là một phần của dự án Saigon South Place – khu phức hợp đa chức năng rộng 4,4 ha. Được phát triển với định hướng mang đến một môi trường "làm việc – sinh sống – giải trí" toàn diện, Saigon South Place sẽ phục vụ cộng đồng địa phương và du khách quốc tế tại TP.HCM.

B-Zone – Vườn thú mini cùng nhiều góc chơi sáng tạo.

