Truy nã một phụ nữ ở Hưng Yên tuyên truyền chống Nhà nước

Ngày 6/11, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố Đặng Thị Huệ (SN 1981, ở xã Thư Vũ, Hưng Yên) về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Lệnh truy nã đối với Đặng Thị Huệ.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian qua, Đặng Thị Huệ (SN 1981, hộ khẩu thường trú Thư Vũ, Hưng Yên) bỏ đi khỏi nơi cư trú và thường xuyên sử dụng mạng xã hội đăng tải các video, bài viết… có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền Nhân dân.

Nguy hiểm hơn, Huệ còn đưa thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, gieo rắc sự nghi ngờ, gây bất mãn với chính quyền Nhân dân; kích động người dân chống lại Nhà nước.

Ngày 24/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với chính quyền xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh khám xét chỗ ở của Đặng Thị Huệ tại thôn Đông Vinh, xã Thư Vũ (Hưng Yên).

Hiện cơ quan điều tra đã ra Lệnh truy nã đối với Đặng Thị Huệ và thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định.

Trước đó, vào 3/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên cũng cảnh cáo một nam thanh niên trên địa bàn chia sẻ thông tin giả mạo trên không gian mạng

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện 1 tài khoản mạng xã hội chia sẻ bài viết có nội dung sai sự thật về Nghị định 176/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội. Tiến hành xác minh, cơ quan Công an đã làm rõ chủ tài khoản là V.Q.T (SN 1993, trú tại Vũ Phúc, Hưng Yên).

Tại cơ quan Công an, V.Q.T đã tích cực hợp tác, bản thân nhận thức còn hạn chế, suy nghĩ nông cạn nên đã dùng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ lại bài viết thông tin giả mạo, sai sự thật; đồng thời tự giác gỡ bỏ nội dung chia sẻ trên mạng và cam kết sẽ không tái phạm.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định V.Q.T không có động cơ, mục đích chính trị, vi phạm lần đầu, hành vi chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên đã tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh cáo công dân.