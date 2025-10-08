Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Phó Pháp chủ GHPGVN viên tịch

Sau thời gian khiếm an vì tuổi cao, được các y bác sĩ chăm sóc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã viên tịch vào khuya nay 8/10 (tức ngày 17/8 năm Ất Tỵ) tại chùa Vĩnh Nghiêm (339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM), nơi ngài tịnh dưỡng những năm gần đây.

Được biết, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh xuất gia năm 15 tuổi, được Tổ Thích Thanh Khánh ở tổ đình Trung Hậu (Vĩnh Phúc, nay thuộc Hà Nội) thế độ.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN. (Ảnh: Báo Giác Ngộ)

Ngài là bậc Trưởng lão đồng thời với Đức Đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021).

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của GHPGVN (2017) đã suy tôn ngài vào ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh và tại vị cho đến nay.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh khai sơn Linh Phong Thiền Uyển tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Những năm gần đây, do tuổi cao, ngài đã được sơn môn tổ đình Vĩnh Nghiêm cung thỉnh về chùa Vĩnh Nghiêm tịnh dưỡng, tiện chăm sóc y tế cho đến lúc viên tịch.