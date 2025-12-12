Trường Đại học Trà Vinh bổ nhiệm 5 Phó giáo sư năm 2025

(VTC News) -

Chiều 11/12, Trường Đại học Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2025 cho 5 cá nhân được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn.

Các Phó Giáo sư được bổ nhiệm gồm: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Ngôn ngữ – Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn, đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư ngành Ngôn ngữ học; PGS.TS Huỳnh Ngọc Tài, Trưởng Khoa Ngoại ngữ (thuộc Trường Ngôn ngữ – Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn), đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư ngành Khoa học Giáo dục.

Ba Phó Giáo sư ngành Y học được bổ nhiệm là các bác sĩ đang tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Trà Vinh, gồm: PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Nam (Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh); PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch (Bệnh viện Nhi đồng 2, TP Hồ Chí Minh) và PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Vân (Bệnh viện Thẩm mỹ Thanh Vân).

Việc bổ sung thêm 5 Phó Giáo sư trong năm 2025 tiếp tục khẳng định định hướng phát triển đội ngũ giảng viên trình độ cao của Trường Đại học Trà Vinh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và uy tín học thuật của nhà trường.

Trường Đại học Trà Vinh là cơ sở giáo dục đại học công lập, được thành lập năm 2006. Những năm qua, nhà trường không ngừng chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xem đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh cho biết, với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhà trường xác định chất lượng là yếu tố tiên quyết, xuyên suốt trong mọi hoạt động. Trường cam kết đẩy mạnh nâng cao chất lượng giảng dạy theo hướng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Đến nay, Trường Đại học Trà Vinh có 27 chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng quốc tế theo các bộ tiêu chuẩn uy tín như FIBAA (châu Âu), AUN-QA (Đông Nam Á) và ABET (Hoa Kỳ). Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp sinh viên của trường có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi, thực tập quốc tế, đồng thời nâng cao lợi thế cạnh tranh khi gia nhập thị trường lao động trong nước và quốc tế.