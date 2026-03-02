Trường đại học ngành Y xét tuyển bằng 1 phương thức duy nhất

Cụ thể, điểm xét tuyển của phương thức này được xác định theo công thức:

Điểm xét tuyển = Điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) × a + Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) × b + Điểm học bạ trung học phổ thông (HB) × c + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).

Chỉ tiêu dự kiến các ngành

Trong đó: Các hệ số a, b, c dự kiến lần lượt là: tối thiểu 40%, tối đa 35%, tối đa 25%;

Điểm THPT và điểm học bạ được tính theo tổ hợp môn xét tuyển, cụ thể:

Ngành Y khoa, ngành Răng - Hàm - Mặt, ngành Y học cổ truyền, ngành Điều dưỡng xét tuyển theo tổ hợp môn B00 (Toán, Hóa, Sinh) và A02 (Toán, Lý, Sinh).

Ngành Dược học xét tuyển theo tổ hợp môn B00 (Toán, Hóa, Sinh) và A00 (Toán, Lý, Hóa).

Điểm của các tiêu chí thành phần được làm tròn 0,1 theo thang điểm 100;

Điểm cộng được áp dụng với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ [IELTS ≥ 6.0, TOEFL iBT ≥ 79, TOEFL ITP ≥ 550, TOEIC (Nghe, đọc ≥ 671, Nói, viết ≥ 271), VSTEP Bậc 4]; và/hoặc có kết quả kỳ thi SAT từ 1280 điểm trở lên; và/hoặc thí sinh giỏi từ 149 trường trung học phổ thông thuộc danh sách ưu tiên xét tuyển của ĐH Quốc gia TP.HCM thỏa mãn 2 tiêu chí sau: Thí sinh học tập tối thiểu 2 năm tại các trường trung học phổ thông chuyên, phổ thông năng khiếu; Trung bình học lực 3 năm trung học phổ thông từ Tốt trở lên.

Điểm cộng được tính theo công thức như sau:

Điểm cộng = 3 x Điểm chứng chỉ ngoại ngữ/điểm tối đa của chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng + 3 x Điểm SAT/1600 + 3 x Điểm trung bình cộng của điểm trung bình các môn trong 3 năm học THPT/10.

Để được cộng điểm, thí sinh phải nộp bản sao công chứng chứng chỉ ngoại ngữ và/hoặc kết quả kỳ thi SAT về Trường Đại học Khoa học Sức khỏe trước 17h ngày 10/6/2026 theo thông báo của Trường Đại học Khoa học Sức khỏe.

Chứng chỉ ngoại ngữ/kết quả kỳ thi SAT phải được cấp trước ngày xét tuyển không quá 2 năm.

Trường hợp thí sinh thiếu điểm của một/hai tiêu chí thành phần. Trường ĐH Khoa học sức khỏe sẽ thực hiện xác định hệ số quy đổi giữa điểm của các tiêu chí thành phần theo hướng dẫn chung.

Ngoài ra, Trường ĐH Khoa học sức khỏe dành khoảng 5% tổng chỉ tiêu cho các đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.