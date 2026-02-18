Trung Quốc: Nổ cửa hàng pháo hoa tại Hồ Bắc, 12 người chết

Theo thông tin từ Tân Hoa xã, vào khoảng 14h chiều 18/2, một cửa hàng kinh doanh pháo hoa tại thị trấn Trịnh Tập, thành phố Nghi Thành, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) bất ngờ bốc cháy rồi phát nổ dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu vực rộng khoảng 50m2, cướp đi sinh mạng của 12 người. Các cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Trước đó, vào chiều ngày 15/2, một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra tại tỉnh Giang Tô khi người dân đốt pháo hoa không đúng cách, dẫn tới vụ nổ tại một cơ sở kinh doanh pháo hoa gần đó, làm 8 người tử vong.

Ảnh minh họa. Nguồn: Weibo/SCMP

Trước tình hình các vụ tai nạn liên quan đến pháo hoa diễn biến phức tạp và gây hậu quả nghiêm trọng trong dịp Tết Nguyên đán, Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp trực tuyến vào sáng ngày 17/2 để triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

Cơ quan này yêu cầu các đơn vị liên quan phải thắt chặt quản lý an toàn một cách xuyên suốt, bao trùm tất cả các khâu từ sản xuất, vận chuyển, lưu kho, buôn bán cho đến khâu đốt pháo của người dân, nhằm ngăn chặn triệt để những thảm kịch tương tự tái diễn.