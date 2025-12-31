Trùm giang hồ Vi 'ngộ' tiếp tục hầu toà với tội danh 'đưa hối lộ'

(VTC News) -

Sáng 31/12, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Văn Vi, tức Vi “ngộ” (SN 1981, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), một trùm giang hồ khét tiếng tại địa phương, về tội “đưa hối lộ”. Cùng hầu tòa trong vụ án này còn có bị cáo Hoàng Nam Liên, bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”.

Vụ án có liên quan đến Nguyễn Ngọc Hòa, tức Hòa “chua” (SN 1976), người từng bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 10 năm tù về các tội “Giết người” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Trong quá trình chấp hành án tại Trại giam Thanh Lâm, Bộ Công an, do mâu thuẫn với phạm nhân khác, Hòa gây ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong trại giam, khiến một phạm nhân tử vong. Sau đó, Hòa “chua” bị xét xử và tuyên án tù chung thân, bị chuyển qua nhiều trại giam khác nhau và hiện đang chấp hành án tại Trại giam số 03, Bộ Công an tại tỉnh Nghệ An.

Nguyễn Văn Vi vừa bị TAND tỉnh Thanh Hoá tuyên phạt 6 tháng tù về hành vi trốn thuế tại phiên toà ngày 26/12.

Từ quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Vi có hành vi đưa hối lộ nhằm tác động, can thiệp vào một số hoạt động liên quan đến việc thi hành án của Hòa “chua”. Trong vụ việc này, Hoàng Nam Liên bị cáo buộc đóng vai trò trung gian môi giới, kết nối và dàn xếp việc đưa, nhận hối lộ.

Trên cơ sở đó, Vi “ngộ” bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” theo các điểm đ, e khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự; Hoàng Nam Liên bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” theo các điểm e, g khoản 2 Điều 365 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, Hoàng Nam Liên còn bị truy tố thêm về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện những hoạt động phạm tội tinh vi, ẩn mình của một nhóm tội phạm do Vi "ngộ" cầm đầu. Điều tra mở rộng, cơ quan chức năng làm rõ hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật của Vi “ngộ” gồm “Đưa hối lộ”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Trốn thuế".

Trước đó, sáng 26/12, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội trốn thuế đối với vợ chồng Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”; SN 1981), Phạm Thị Hương Giang (SN 1980) cùng ngụ số 132 đường Đào Duy Từ (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Thế Thuật (SN 1963, lô 33 liền kề 12, mặt bằng Hồ Sen, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa).

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Vi 6 tháng tù; Phạm Thị Hương Giang và Nguyễn Thế Thuật bị xử phạt hành chính mỗi người 100 triệu đồng.