Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 11/3/2026 - XSST 11/3

XSST 11/3. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 11/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSST 11/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 11/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 11/3/2026 - Xổ số Sóc Trăng thứ Tư ngày 11/3/2026

Cơ cấu giải thưởng XSST

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải Phụ đặc biệt: Dành cho những vé trùng khớp 5 số cuối so với dãy số trúng giải Đặc biệt (sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Cho những vé trùng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với dãy số trúng giải Đặc biệt, mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Gồm đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- Thứ Ba: Gồm đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng sẽ mở thưởng.

- Thứ Năm: Gồm đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận sẽ mở thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh sẽ mở thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm có đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt sẽ quay số mở thưởng.

