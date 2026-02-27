Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 27/2/2026 - XSNT 27/2

XSNT 27/2. Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 27/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSNT 27/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSNT 27/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 27/2/2026 - Xổ số Ninh Thuận thứ Sáu ngày 27/2/2026

Xem lại kết quả xổ số Ninh Thuận các ngày quay thưởng gần đây nhất

- XSNT 20/2, kết quả xổ số Ninh Thuận thứ Sáu ngày 20/2/2026

XSNT 20/2, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 20/2/2026.

- XSNT 13/2/2026

XSNT 13/2, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 13/2/2026.

- XSNT 6/2/2026

XSNT 6/2, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 6/2/2026.

- XSNT 30/1/2026

XSNT 30/1, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 30/1/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSNT

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Ninh Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải Phụ đặc biệt: Dành cho những vé chỉ sai một chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Cho những vé trúng chữ số hàng trăm nghìn và sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số còn lại của giải Đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 sẽ do đài Huế và Phú Yên quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 sẽ do đài Quảng Nam, Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 sẽ do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 sẽ do đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 sẽ do đài Ninh Thuận và Gia Lai quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 sẽ do đài Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật sẽ do đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 27/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.