Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 1/3/2026 - XSKT 1/3

XSKT 1/3. Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 1/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKT 1/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSKT 1/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 1/3/2026 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 1/3/2026
Cơ cấu giải thưởng XSKT
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kon Tum gồm các hạng giải sau:
- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.
- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.
- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.
- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.
- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.
- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.
- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.
- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải Phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ sai một chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.
- 45 giải Khuyến khích: Vé trúng giải này khi chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn), mỗi giải sẽ được 6 triệu đồng.
Lịch quay số mở thưởng XSMT
- Xổ số miền Trung thứ Hai gồm đài Huế và Phú Yên sẽ mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ Ba gồm đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ Tư gồm đài Đà Nẵng và Khánh Hòa sẽ mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ Năm gồm đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ Sáu gồm đài Ninh Thuận và Gia Lai sẽ mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ Bảy gồm đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.
- Xổ số miền Trung Chủ nhật gồm đài Huế, Kon Tum và Khánh Hòa sẽ mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 1/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.
