Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 1/3/2026 - XSKH 1/3

XSKH 1/3. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 1/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 1/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 1/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 1/3/2026 - Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 1/3/2026

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa bao gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải Phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ sai một chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Vé trúng giải này khi chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn), mỗi giải sẽ được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 gồm đài Huế và Phú Yên sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 gồm đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 gồm đài Đà Nẵng và Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 gồm đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 gồm đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 gồm đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật gồm đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 1/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.