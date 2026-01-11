Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 11/1/2026 - XSTTH 11/1

XSTTH 11/1. Kết quả xổ số Huế hôm nay 11/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 11/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSTTH 11/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 11/1/2026 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 11/1/2026
Cơ cấu giải thưởng XSTTH
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế bao gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ được 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Vé trúng chữ số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ được 6 triệu đồng.
Lịch quay số mở thưởng XSMT
- Thứ Hai: Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên, Huế quay số mở thưởng.
- Thứ Ba: Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, Quảng Nam quay số mở thưởng.
- Thứ Tư: Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.
- Thứ Năm: Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị quay số mở thưởng.
- Thứ Sáu: Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận, Gia Lai quay số mở thưởng.
- Thứ Bảy: Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông quay số mở thưởng.
- Chủ nhật: Công ty Xổ số kiến thiết Kon Tum, Khánh Hòa, Huế sẽ quay số mở thưởng.
