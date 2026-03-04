Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 4/3/2026 - XSDN 4/3

XSDN 4/3. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 4/3/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDN 4/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 4/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 4/3/2026 - Xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 4/3/2026

Xem lại KQXSDN các ngày mở thưởng trước

- XSDN 25/2, kết quả xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 25/2/2026

XSDN 25/2, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 25/2/2026.

- XSDN 18/2/2026

XSDN 18/2, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 18/2/2026.

- XSDN 11/2/2026

XSDN 11/2, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 11/2/2026.

- XSDN 4/2/2026

XSDN 4/2, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 4/2/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSDN

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Nai gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé trùng khớp 5 số cuối so với giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số hàng trăm nghìn), mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Cho những vé trùng khớp số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải sẽ được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai bao gồm đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Ba có đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Tư có đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Năm có đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu có đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy có đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước, TP.HCM sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật có đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 4/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.