Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 2/3/2026 - XSCM 2/3

XSCM 2/3. Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 2/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCM 2/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 2/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 2/3/2026 - Xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 2/3/2026

Cơ cấu giải thưởng XSCM

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải Phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Vé trúng giải này khi trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai sẽ do đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba có đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu mở thưởng.

- XSMN thứ Tư có đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Năm có đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu có đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy sẽ do đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật sẽ do đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt mở thưởng.

