Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 24/1/2026 - XSBP 24/1

XSBP 24/1. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 24/1/2026 do Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả các giải thưởng XSBP 24/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 24/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 24/1/2026 - Xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 24/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSBP

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Phước gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào theo thứ tự hàng so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai chữ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 gồm có đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ 3 gồm có đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre mở thưởng.

- XSMN thứ 4 gồm có đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 5 gồm có đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 6 gồm có đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương mở thưởng.

- XSMN thứ 7 gồm có đài Hậu Giang, Bình Phước và Long An, TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 24/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.