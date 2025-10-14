Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 14/10/2025 - XSBTR 14/10

XSBTR 14/10. Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 14/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre. Kết quả XSBTR 14/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 14/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 14/10/2025 - XS đài Bến Tre thứ Ba ngày 14/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSBTR

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bến Tre gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải

- Giải bảy (3 số): gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé trúng 5 số sau cùng so với giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng mỗi giải, dành cho các vé chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt 6 số (ngoại trừ vé sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- Xổ số miền Nam thứ 3 được mở thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu.

- Xổ số miền Nam thứ 4 được mở thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ.

- Xổ số miền Nam thứ 5 được mở thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- Xổ số miền Nam thứ 6 được mở thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long.

- Xổ số miền Nam thứ 7 được mở thưởng tại đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật được mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 14/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.