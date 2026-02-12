Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 12/2/2026 - XSAG 12/2

XSAG 12/2. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 12/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSAG 12/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Cơ cấu giải thưởng XSAG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số An Giang bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Cho những vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 gồm đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 3 có đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 4 gồm có đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ 5 gồm có đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 6 có đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 7 gồm có đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số An Giang hôm nay 12/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.