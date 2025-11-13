Trời nồm ẩm, người dân đổ xô mua máy giặt sấy, máy hút ẩm

(VTC News) -

Một số hệ thống siêu thị điện máy lớn ghi nhận sức mua tăng đột biến, đơn cử như MediaMart nhanh chóng triển khai chương trình “Giặt sấy giảm TO – Khỏi lo nồm ẩm” với nhiều ưu đãi như giảm giá, tặng quà, miễn phí giao lắp – thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng.

Máy giặt sấy, hút ẩm hút khách mùa nồm ẩm

Tại nhiều điểm bán của MediaMart ở Hà Nội, khu vực trưng bày thiết bị giặt sấy, máy hút ẩm luôn tấp nập khách đến tham khảo và mua sắm, đặc biệt đông vào cuối tuần. Người tiêu dùng chủ yếu tìm kiếm các giải pháp giúp quần áo khô nhanh, tiết kiệm điện và hạn chế tình trạng ẩm mốc kéo dài do thời tiết nồm ẩm.

Các thiết bị được quan tâm nhiều gồm máy giặt sấy kết hợp, máy sấy bơm nhiệt, tủ sấy quần áo và máy hút ẩm dân dụng. Trong đó, dòng máy sấy từ 8–10kg, công nghệ inverter tiết kiệm điện và máy hút ẩm công suất từ 12–20 lít/ngày của các thương hiệu như LG, Electrolux, COEX, ... đang dẫn đầu doanh số bán ra.

Tại siêu thị MediaMart Trần Duy Hưng, chị Nguyễn Thị Thu Hoài (Cầu Giấy, Hà Nội) vừa chọn mua một chiếc máy sấy bơm nhiệt 9kg chia sẻ: “Trời mưa phùn, quần áo phơi mấy ngày không khô, còn ám mùi ẩm mốc rất khó chịu. Tôi chọn loại máy sấy inverter vì tiết kiệm điện, lại đang được giảm giá nên khá hợp lý".

Theo ông Vương Tuấn Anh – đại diện hệ thống siêu thị điện máy MediaMart, doanh số các sản phẩm máy giặt, máy sấy trong tuần qua đã tăng gấp hàng chục lần so với giai đoạn trước.

Nhiều ưu đãi thiết thực cho nhóm hàng giặt sấy, hút ẩm, người tiêu dùng hưởng lợi

Trước nhu cầu mua sắm tăng đột biến trong mùa nồm ẩm, một vài siêu thị, cửa hàng đã triển khai các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu nhóm sản phẩm giặt sấy, hút ẩm. Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng có mức giảm sâu hay chủng loại hàng hóa phong phú. Ghi nhận thực tế cho thấy, MediaMart đang là một trong những hệ thống có chương trình ưu đãi quy mô lớn và mặt hàng đa dạng.

Từ ngày 11 đến 30/11, MediaMart triển khai chương trình “Giặt sấy giảm TO – Khỏi lo nồm ẩm”, áp dụng trên toàn bộ hệ thống siêu thị và online. Ngoài mức giảm giá trực tiếp lên tới 50%, khách hàng còn được hưởng loạt ưu đãi đi kèm như: tặng quà trị giá đến 2,5 triệu đồng, đổi cũ lấy mới giảm thêm đến 1 triệu đồng, miễn phí giao lắp, trả góp 0% và giảm thêm 500.000 đồng khi mua theo combo.

Một số sản phẩm máy giặt, sấy bán chạy đang được giảm giá mạnh so với thời điểm đầu tháng. Cụ thể, máy sấy thông hơi COEX 8,5kg giảm tới 42% còn 5,49 triệu đồng, máy giặt lồng ngang Toshiba Inverter 9.5 kg được điều chỉnh giá còn 7.490.000đ, tặng thêm ấm siêu tốc thủy tinh 1.8L Coex trị giá 649.000đ. Tủ sấy COEX 15kg cũng giảm 44%, chỉ còn 1,19 triệu đồng.

Một số mẫu máy giặt phổ thông lồng đứng 8–9kg của Toshiba, Aqua có giá từ 4,89 đến 7,49 triệu đồng, trong khi dòng giặt sấy cao cấp của LG, Electrolux hay COEX đang được áp dụng ưu đãi từ 1 đến 2 triệu đồng kèm quà tặng gia dụng và hỗ trợ lắp đặt miễn phí.

Ngoài ra còn có máy hút ẩm, thiết bị được nhiều người tìm mua trong mùa nồm – cũng được điều chỉnh giá. Máy hút ẩm điện tử 12 lít Roler giảm 39% giá siêu sốc 3.990.000đ, tặng ổ cắm điện 5 lỗ cắm Roler trị giá 349.000đ. Máy hút ẩm điện tử 16 lít Kangaroo giảm 35% giá chỉ còn 4.590.000đ, tặng bình siêu tốc inox 1,8 lít Sunhouse.

Đại diện MediaMart cho biết, các sản phẩm máy giặt, máy sấy.. bán chạy nhất đều đang được giảm giá sâu, mang đến nhiều lựa chọn phù hợp ngân sách của người dùng.

Hệ thống siêu thị điện máy lớn chủ động nguồn hàng, đảm bảo phục vụ cao điểm

Trước diễn biến thời tiết ẩm ướt kéo dài và nhu cầu thị trường tăng đột biến, các hệ thống siêu thị điện máy MediaMart đã chủ động lên kế hoạch từ sớm để đảm bảo nguồn cung. Đại diện đơn vị cho biết, toàn hệ thống đã tăng mạnh lượng hàng tồn kho, đặc biệt với nhóm sản phẩm giặt sấy và hút ẩm – vốn là những mặt hàng có sức tiêu thụ cao trong mùa này.

Đáng chú ý, MediaMart phối hợp với các hãng sản xuất để đảm bảo ưu đãi sâu nhưng vẫn giữ ổn định chất lượng dịch vụ và tiến độ giao lắp. Các dòng sản phẩm được bổ sung đầy đủ ở nhiều mức giá, từ phổ thông đến cao cấp, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận với giải pháp phù hợp nhu cầu.

Đội ngũ kỹ thuật và lắp đặt cũng được tăng cường tại các điểm bán để đảm bảo tiến độ giao hàng – lắp đặt trong thời gian sớm nhất, nhất là tại khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang bước vào cao điểm mùa nồm.

Dự báo sức mua tiếp tục tăng trong thời gian tới

Dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cho thấy miền Bắc có thể còn nhiều đợt mưa, độ ẩm cao kéo dài, khiến nhu cầu về thiết bị giặt sấy, hút ẩm sẽ tiếp tục tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, việc chuẩn bị sẵn nguồn hàng và dịch vụ lắp đặt của các hệ thống bán lẻ lớn như MediaMart là điều kiện quan trọng giúp người tiêu dùng tiếp cận được sản phẩm thiết yếu với mức giá hợp lý, không bị gián đoạn bởi nguồn cung.

Khách hàng quan tâm có thể tới trực tiếp hệ thống hơn 360 siêu thị MediaMart trên toàn quốc hoặc truy cập website https://mediamart.vn để tra cứu ưu đãi, so sánh sản phẩm và đặt hàng online, đảm bảo nhận đủ quà tặng, giao lắp đúng hẹn và chính sách bảo hành chính hãng theo quy định của từng thương hiệu.