Triệu trái tim xuyên đêm gói yêu thương, nối dài chuyến xe hướng về vùng lũ

Vào những đêm cuối tháng 11, khi phố phường Thủ đô chìm vào giấc ngủ, đâu đó dưới ánh đèn của những nhà văn hóa, những sân đình, hay sảnh các khu chung cư, nhịp sống vẫn hối hả lạ thường. Không phải sự ồn ào của phồn hoa đô thị mà là tiếng băng keo xé toạc màn đêm, tiếng gọi nhau khuân vác, tiếng xe tải nổ máy rầm rập... Đó là âm thanh của tình thương, của mệnh lệnh từ trái tim người Hà Nội hướng về mảnh đất miền Trung - Tây Nguyên ruột thịt đang "oằn mình" trong bão lũ.

Đêm trắng "gói ghém yêu thương"

Dải đất miền Trung và Tây Nguyên - nơi "đòn gánh" gánh hai đầu đất nước - vốn đã chịu nhiều thiệt thòi bởi sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Những ngày qua, tin bão chồng bão, lũ chồng lũ dội về khiến cả nước bàng hoàng.

Những ngôi nhà chìm trong biển nước, những cánh rừng cao su, cà phê ngập úng và đau xót hơn cả là những mất mát về người không gì bù đắp được.

Là trái tim của cả nước, Hà Nội không thể ngồi yên. Người Hà Nội vốn trọng nghĩa tình. Cái "chất" người Tràng An không chỉ nằm ở lời ăn tiếng nói, mà nó bộc lộ rõ nét nhất khi đồng bào gặp hoạn nạn. Mệnh lệnh ấy không cần văn bản hành chính khô khan, nó được kích hoạt ngay trong tâm thức của mỗi người dân Thủ đô, từ cụ già tóc bạc đến em nhỏ ngây thơ.

Những ngày này, đi dọc các con phố, từ Ba Đình lịch sử đến những vùng ven như xã Thanh Oai, xã đảo Minh Châu, câu chuyện đầu môi không phải là chuyện làm ăn, buôn bán, mà là: "Miền Trung sao rồi? Các đoàn cứu trợ đã tới đâu rồi?". Đó là một nét văn hóa, một phản xạ chính trị - xã hội cao đẹp của người dân Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Các đoàn cứu trợ hoạt động xuyên đêm để có thể vận chuyển hàng hóa tới đồng bào miền Trung sớm nhất.

Có lẽ chưa bao giờ, cụm từ "xuyên đêm" lại mang ý nghĩa thiêng liêng đến thế. Không phải xuyên đêm vui chơi, mà là xuyên đêm để gói ghém yêu thương.

Tại các điểm tập kết hàng cứu trợ, không khí khẩn trương như thời chiến. Những bao gạo, thùng mì tôm, chai nước mắm, những bộ quần áo đã được giặt là thơm tho... được xếp chồng cao ngất. Tôi đã thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên trán những người phụ nữ, dù ngoài trời gió lạnh. Họ cẩn thận phân loại từng món đồ: thuốc men để riêng, lương khô để riêng, sách vở cho trẻ em được bọc kỹ trong túi nilon chống nước.

Nhân dân phường Phú Thượng ủng hộ hơn 887 triệu đồng tới đồng bào miền Trung

Đặc biệt, câu chuyện tại phường Phú Thượng là một minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Vùng đất nổi tiếng với nghề trồng đào, nấu xôi, nay lại thơm nồng thêm "mùi của tình người".

Chỉ trong một thời gian ngắn phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng đã tiếp nhận sự ủng hộ lên tới hơn 887 triệu đồng.

"Của ít lòng nhiều, nhưng cái tình thì đong đầy không sao kể xiết. Bà con tiểu thương chắt chiu từng đồng lãi, các cụ hưu trí trích phần lương hưu ít ỏi, các cháu học sinh đập heo đất... Tất cả gom góp lại thành con số gần 900 triệu đồng ấy. Đó không chỉ là tiền, đó là niềm tin, là sự gửi gắm của người dân Phú Thượng nói riêng và Hà Nội nói chung tới đồng bào vùng lũ".

"Cầu nối" tin cậy

Trong bối cảnh "người người làm từ thiện, nhà nhà làm từ thiện", vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội càng trở nên quan trọng và sáng rõ hơn bao giờ hết. Đây chính là "người nhạc trưởng" điều phối nhịp nhàng, đảm bảo sự ủng hộ đến đúng người, đúng nơi, đúng lúc và minh bạch.

Không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã thực sự hành động. Sự vào cuộc của hệ thống Mặt trận từ thành phố xuống cơ sở đã tạo nên một mạng lưới an sinh vững chắc.

Trong thời đại thông tin bùng nổ, niềm tin đôi khi bị lung lay bởi những tin đồn. Nhưng với MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, sự công khai, minh bạch trong từng khoản thu, từng chuyến hàng đã củng cố vững chắc niềm tin trong Nhân dân. Người dân tin tưởng gửi gắm qua kênh Mặt trận vì họ biết, từng đồng tiền, bát gạo của mình sẽ không bị thất thoát, sẽ đến tận tay người cần.

Nhân dân Thủ đô hướng về đồng bào miền Trung - Tây Nguyên

Thay vì ồ ạt đưa hàng về một nơi gây thừa thãi lãng phí, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã liên hệ chặt chẽ với MTTQ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên để nắm bắt nhu cầu thực tế.

Nơi cần gạo thì chi viện gạo, nơi cần tiền sửa nhà, mua giống cây trồng thì hỗ trợ tiền mặt. Cách làm này không chỉ thể hiện cái tâm mà còn là cái tầm của những người làm công tác Mặt trận Thủ đô.

Hình ảnh các cán bộ Mặt trận xông xáo, không quản ngại khó khăn, trực tiếp có mặt tại các điểm nóng để tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần "viết tiếp bài ca kết đoàn". Họ là những người "vác tù và hàng tổng" nhưng đầy trách nhiệm và nghĩa tình.

Từ trái tim đến trái tim

Những chuyến xe tải nặng trĩu hàng hóa lăn bánh khỏi cửa ngõ Thủ đô, mang theo dòng chữ "Hà Nội hướng về miền Trung - Tây Nguyên". Đó là một hành trình đầy gian nan nhưng cũng đầy tự hào.

Đường vào vùng lũ ngập sâu, sạt lở, hiểm nguy rình rập. Nhưng những tài xế tình nguyện, những cán bộ Mặt trận, những đoàn viên thanh niên vẫn vững tay lái. Họ mang theo không chỉ vật chất mà còn là lời nhắn nhủ của hơn 8 triệu người dân Thủ đô: "Đồng bào ơi, cố lên! Hà Nội luôn ở bên!".

Có những chuyến hàng phải chuyển tải qua xuồng, thậm chí cõng bộ mới vào được đến bản làng cô lập. Khi trao tận tay bà con gói mì, chiếc áo ấm, nhìn ánh mắt rưng rưng của người nhận, những mệt nhọc của người trao dường như tan biến. Sự kết nối ấy, sự chạm tay ấy chính là biểu hiện cao đẹp nhất của sự nhân văn. Cùng với đó, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các doanh nghiệp vận tải hỗ trợ cước phí, các nhóm thiện nguyện và sự điều hành của MTTQ đã tạo nên những "luồng xanh" đặc biệt – luồng xanh của tình thương vượt qua bão lũ.

Nghĩa tình đồng bào và những chuyến hàng từ Thủ đô tới người dân vùng lũ

Nhìn lại những đêm trắng gói hàng của người Hà Nội, nhìn lại con số hàng trăm tỷ đồng, hàng ngàn tấn hàng hóa được vận chuyển đi, chúng ta thấy một Hà Nội không vô cảm trước nỗi đau của đồng bào. Chúng ta thấy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc chưa bao giờ phai nhạt. Trong khó khăn, người Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng càng xích lại gần nhau hơn.

Truyền thống "Lá lành đùm lá rách", "Lá rách ít đùm lá rách nhiều" đã được nâng lên một tầm cao mới. Đó không chỉ là sự giúp đỡ thụ động, mà là sự chủ động sẻ chia, là trách nhiệm công dân trước vận mệnh của cộng đồng. Bài ca kết đoàn được viết tiếp không phải bằng mực trên giấy, mà bằng hành động cụ thể, bằng mồ hôi và cả nước mắt. Những phong trào quyên góp tại các khu dân cư, trường học, cơ quan xí nghiệp ở Hà Nội đã giáo dục thế hệ trẻ về lòng nhân ái sâu sắc hơn bất kỳ bài giảng lý thuyết nào.

Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, mà còn là trung tâm của lòng nhân ái. Sự chung tay của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô trong việc ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên là một nốt nhạc đẹp trong bản hùng ca về tình người.

Mưa lũ rồi sẽ qua đi, nước rồi sẽ rút, những ngôi nhà sẽ được dựng lại, cây cối sẽ lại xanh tươi. Nhưng tình cảm của người Hà Nội dành cho "khúc ruột" miền Trung thì sẽ còn đọng lại mãi như phù sa bồi đắp cho tâm hồn mỗi con người Việt Nam.

Từ đó, chúng ta càng thêm tin tưởng vào vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc trong việc tập hợp sức mạnh toàn dân. Và hơn hết, chúng ta tự hào về một Hà Nội nghĩa tình, một Hà Nội luôn biết thao thức vì nỗi đau chung của đất nước, xứng đáng là trái tim, là "người anh cả" của cả dân tộc.