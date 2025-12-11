Triệu tập hành khách tấn công tài xế lái xe buýt ở Nghệ An

(VTC News) -

Ngày 11/12, Công an tỉnh Nghệ An thông tin về vụ việc liên quan tới tài xế xe buýt trên địa bàn bị một người tấn công khi đang di chuyển qua địa phận xã Lương Sơn.

Theo đó, sau khi thu thập chứng cứ và làm việc với tài xế bị tấn công, công an xã Lương Sơn xác định người có hành vi gây rối và hành hung tài xế là Phạm Hồng Lâm (sinh năm 1974), trú tại phường Vinh Phú (Nghệ An).

Công an xã Lương Sơn triệu tập Phạm Hồng Lâm đến làm việc. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Rạng sáng nay, Lâm bị công an triệu tập tới trụ sở để làm việc. Anh ta khai nhận khoảng 15h ngày 10/12, sau khi dự lễ đầy tháng của cháu ngoại tại xóm Hồng Sơn 1, xã Lương Sơn (có uống rượu bia), Lâm cùng 2 người khác đi bộ ra Quốc lộ 15A để bắt xe buýt về phường Vinh Phú.

Trên xe, Lâm xảy ra xích mích với tài xế rồi có hành vi chửi bới, xúc phạm và dùng tay đánh vào đầu, cổ, vai người này; cho đến khi hành khách trên xe can ngăn thì Lâm mới dừng lại và xuống xe.

Nhà chức trách đang củng cố hồ sơ để xử lý người vi phạm.

Phạm Hồng Lâm đánh tài xế xe buýt

Một ngày trước, mạng xã hội chia sẻ video cho thấy người đàn ông sau khi lên xe buýt đã tiến đến ngồi sát ghế tài xế. Hai bên có lời qua tiếng lại. Hành khách này buông lời: “Anh lên trên xe mi (mày) nói cái giọng chi (gì) đó”, “nổ cái chi”.

Tài xế xe buýt nói: “Tóm lại bây giờ anh có để cho em chạy không?”, người đàn ông nhắc lại “mi nổ cái chi” rồi vung tay đánh mạnh vào tài xế.

Sau đó có người phía sau kéo lại, nhưng người đàn ông vẫn lao lên tiếp tục tấn công tài xế xe buýt khiến nhiều hành khách trên xe hốt hoảng kêu lên, yêu cầu dừng xe…

Chiếc xe buýt trong vụ việc thuộc nhà xe Thạch Thành chạy tuyến thành phố Vinh (cũ) – huyện Tân Kỳ (cũ), tỉnh Nghệ An.