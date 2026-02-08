Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ kho súng và hung khí chôn dưới đất

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng còn phát hiện một kho vũ khí gồm súng và hung khí nguy hiểm được cất giấu tinh vi.

Bắt quả tang hành vi vận chuyển ma túy dưới vỏ bọc nhang nụ

Chiều 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành truy chặn và bắt quả tang Phạm Trung Hiếu (sinh năm 1985, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) khi đối tượng này đang nhận các kiện hàng nghi vấn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng và viên nén, nghi là ma túy khay (Ketamine) và thuốc lắc (MDMA). Toàn bộ số tang vật này được ngụy trang khéo léo dưới lớp nhang nụ bên trong các hộp giấy carton và túi thảo mộc. Tiến hành khám xét xe ô tô du lịch do Hiếu sử dụng, tổ công tác thu giữ thêm 4 túi nilon nghi là ma túy đá (Methamphetamine).

3 đối tượng trong nhóm mua bán trái phép chất ma túy gồm Lê Minh Dũng, Phạm Trung Hiếu và Trần Lê Quốc Duy

Qua đấu tranh khai thác nhanh, Hiếu thừa nhận số ma túy trên được nhận từ Trần Lê Quốc Duy (sinh năm 2006, trú tại xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa) theo chỉ đạo của Lê Minh Dũng (sinh năm 1988, trú tại xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng). Ngay trong chiều cùng ngày, các trinh sát đã tiến hành truy bắt thành công cả Dũng và Duy.

Phát hiện kho vũ khí quân dụng cất giấu trong vườn nhà

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Trần Lê Quốc Duy còn là đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng, nổ súng vào đầu tháng 12/2025 trên địa bàn phường Bắc Cam Ranh. Từ các manh mối thu thập được, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của Lê Trung Huy (sinh năm 1983, trú tại phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa).

Kết quả khám xét cho thấy sự manh động của nhóm đối tượng khi Công an thu giữ được 4 khẩu súng nghi là vũ khí quân dụng, 2 viên đạn cùng nhiều hung khí như kiếm Nhật, dao, rìu. Để tránh bị phát hiện, Huy đã cất giấu toàn bộ số vũ khí này bên trong các ống nhựa và chôn sâu dưới đất phía sau vườn nhà.

Một số khẩu súng nghi là vũ khí quân dụng và hung khí kiếm, dao, rìu thu giữ được tại nơi ở của Lê Trung Huy

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã trưng cầu giám định số ma túy và các khẩu súng, hung khí thu giữ được để làm căn cứ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.