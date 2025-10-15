Triển lãm trực tuyến sản phẩm tỉnh Đắk Lắk năm 2025

(VTC News) -

Sau khi sáp nhập hai tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk theo Nghị quyết số 202/2025/QH15, tỉnh Đắk Lắk mới được hình thành với 102 đơn vị hành chính cấp xã, mở ra một diện mạo phát triển hoàn toàn mới trên bản đồ Việt Nam. Mang trong mình nét hùng vĩ của cao nguyên Tây Nguyên cùng sự trù phú của duyên hải Nam Trung Bộ, Đắk Lắk trở thành biểu tượng của sự giao thoa giữa đại ngàn và biển cả.

Không chỉ nổi tiếng là “thủ phủ cà phê”, các sản phẩm từ vùng biển của cả nước, Đắk Lắk còn sở hữu hàng trăm sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương, kết tinh giá trị kinh tế, văn hóa và tinh thần của cộng đồng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành xu hướng tất yếu, tỉnh Đắk Lắk chủ động đón thời cơ, tổ chức “Triển lãm trực tuyến sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm đặc trưng năm 2025” nhằm giới thiệu và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cho toàn tỉnh.

Chương trình diễn ra:

Từ ngày: 06/10 - 31/10/2025

Website triển lãm:www.trienlamdaklak.com

Mục tiêu của chương trình

Triển lãm trực tuyến sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc trưng tỉnh Đắk Lắk năm 2025 là hoạt động quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương đến người tiêu dùng trong và ngoài nước. Chương trình mang tính sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định thương hiệu Đắk Lắk trong thời kỳ hội nhập.

Bên cạnh ý nghĩa thương mại, triển lãm còn tôn vinh giá trị văn hóa, truyền thống và kỹ nghệ chế biến đặc sắc, góp phần xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm nông sản lớn, phát triển kinh tế nông thôn bền vững và thúc đẩy chuyển đổi số.

Điểm nổi bật của triển lãm trực tuyến

Trang triển lãm trực tuyến năm 2025 được thiết kế hiện đại, thân thiện và tiện ích, giúp doanh nghiệp và khách tham quan dễ dàng kết nối. Mỗi gian hàng được đầu tư chuyên nghiệp, thể hiện đầy đủ hình ảnh, thông tin, chứng nhận và câu chuyện thương hiệu.

Không gian trưng bày chia theo nhóm sản phẩm như nông sản, đồ uống, thảo mộc, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm công nghiệp nông thôn. Mỗi gian hàng mang nét riêng, kể câu chuyện về con người và vùng đất, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa đặc trưng của Đắk Lắk.

Các sản phẩm tham gia triển lãm

Triển lãm quy tụ hàng trăm sản phẩm tiêu biểu, phản ánh sự phong phú và đặc sắc của địa phương. Tiêu biểu có:

Trái cây sấy thăng hoa (sầu riêng, măng cụt, vải thiều, dâu tây...) của Công ty Nông sản N&H – giữ trọn hương vị tự nhiên, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Trà thảo mộc Natural từ đinh lăng, khổ qua rừng, mãng cầu, ổi gạo lứt – sản phẩm chăm sóc sức khỏe an toàn, tiện lợi.

Cà phê Ban Mê, Đam San và sản phẩm từ nấm linh chi của Công ty TNHH Cafe Cao Nguyên Việt Nam – mang hương vị đậm đà của thủ phủ cà phê.

Bánh mix hạt, bánh rong biển, macca của Hộ kinh doanh Hà Chuẩn 58 – giàu dinh dưỡng, phù hợp xu hướng ăn uống lành mạnh.

Cà phê Ông Giáo – thương hiệu mộc mạc, gần gũi, được khách hàng tin tưởng.

Trà mãng cầu túi lọc Bazan Đỏ – thanh mát, tốt cho sức khỏe.

Bên cạnh đó, triển lãm còn trưng bày các sản phẩm OCOP đạt 3–5 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và nhiều đặc sản gắn liền với văn hóa đồng bào Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ tạo nên bức tranh đa dạng, giàu bản sắc.

Lợi ích đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng

Triển lãm trực tuyến sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc trưng tỉnh Đắk Lắk mang lại nhiều lợi ích thiết thực, không chỉ giúp doanh nghiệp quảng bá, kết nối thị trường mà còn đem đến cho người tiêu dùng trải nghiệm mua sắm hiện đại, thuận tiện.

Đối với doanh nghiệp

Là kênh quảng bá hiệu quả với chi phí thấp giúp tiếp cận khách hàng rộng rãi.

Mở rộng thị trường kết nối đối tác trong và ngoài tỉnh, tạo cơ hội hợp tác bền vững.

Nâng cao giá trị thương hiệu thông qua gian hàng trực tuyến được đầu tư chuyên nghiệp.

Truyền tải câu chuyện thương hiệu sinh động, góp phần xây dựng uy tín và hình ảnh Đắk Lắk năng động, sáng tạo.

Tiếp cận, học hỏi và ứng dụng công nghệ số thúc đẩy năng lực thương mại điện tử trong thời đại 4.0.

Đối với người tiêu dùng

Trải nghiệm mua sắm tiện lợi, minh bạch và an toàn ngay tại nhà.

Dễ dàng tra cứu thông tin, chứng nhận chất lượng của từng sản phẩm.

Đặt mua trực tiếp từ nhà sản xuất đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, giá cả hợp lý.

An tâm về chất lượng hàng Việt đồng thời góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa và ủng hộ sản phẩm địa phương.

Triển lãm trực tuyến không chỉ mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp Đắk Lắk, mà còn góp phần đưa đặc sản địa phương vươn xa, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ nông sản Việt Nam và quốc tế. Đây chính là minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và công nghệ, giữa bản sắc văn hóa và xu hướng phát triển hiện đại. Với tiềm năng đa dạng, tỉnh Đắk Lắk hứa hẹn là điểm sáng trong hành trình hội nhập và phát triển bền vững.